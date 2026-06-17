De ce uneori primim afecțiune, dar tot ne simțim nesiguri

Există oameni care iubesc mult, profund, intens. Oameni care se atașează repede, care caută semne, confirmări, răspunsuri, care simt o neliniște interioară chiar și atunci când relația pare stabilă.

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  de  ELLE
De ce uneori primim afecțiune, dar tot ne simțim nesiguri

Există oameni care iubesc mult, profund, intens. Oameni care se atașează repede, care caută semne, confirmări, răspunsuri, care simt o neliniște interioară chiar și atunci când relația pare stabilă. Din exterior, poate părea că au nevoie de prea mult, însă din interior, trăirea este mult mai subtilă, ca o senzație că iubirea ar putea dispărea oricând, că apropierea este fragilă, că siguranța trebuie verificată din nou și din nou.

Această nevoie nu apare întotdeauna din relația prezentă, ea vine adeseori dintr-un timp mai vechi, dintr-o perioadă în care copilul avea nevoie să fie nu doar îngrijit, ci și simțit emoțional. În psihologia atașamentului, această diferență este esențială: a fi iubit și a fi simțit nu înseamnă același lucru.

Un copil poate fi iubit de părinții săi și, în același timp, poate să nu primească suficientă sintonizare afectivă: acel tip de prezență în care adultul observă emoția copilului, o primește, o reflectă și rămâne conectat cu el. Când această experiență lipsește sau apare inconsistent, copilul poate ajunge să simtă că iubirea trebuie câștigată, că apropierea depinde de performanță, cumințenie, adaptare sau renunțare la sine.

Mai târziu, această convingere nu rămâne doar o amintire, ci devine un tipar relațional.

Când iubirea prezentă nu liniștește rana veche

Una dintre cele mai dificile forme de confuzie emoțională apare atunci când o persoană este iubită, dar nu se simte în siguranță. Poate avea un partener prezent, atent, disponibil. Poate primi grijă, afecțiune și gesturi constante. Și totuși, ceva în interiorul ei continuă să se teamă.

Această stare poate aduce multă vinovăție. „De ce nu îmi ajunge?', „De ce am nevoie de atâtea confirmări?', „De ce mă sperie tăcerea?', „De ce simt că voi fi abandonat chiar și atunci când nu există un pericol real?'.

Răspunsul nu se află întotdeauna în comportamentul partenerului. Uneori, sistemul nervos nu reacționează la prezent, ci la o memorie emoțională mai veche. Ceea ce caută nu este doar iubirea de acum, ci experiența timpurie de a fi fost văzut, simțit și ținut emoțional exact atunci când avea nevoie.

De aceea, foamea de iubire nu este iubire în exces. Este urma unei lipse emoționale care nu a fost încă integrată.

De ce ne atrage familiarul, chiar când doare

Un alt aspect delicat al acestei dinamici este atracția față de persoane indisponibile emoțional. În multe situații, oamenii care au crescut cu forme de iubire inconsistentă ajung, în viața adultă, să se simtă atrași de relații în care apropierea și distanța alternează.

Când cineva oferă căldură, apoi se retrage, când promite apropiere, dar devine greu de atins, când validarea apare intermitent, sistemul de atașament poate recunoaște acel tipar ca fiind familiar. Iar familiarul, chiar dacă este dureros, poate fi confundat cu intensitatea, chimia sau profunzimea.

În schimb, o persoană stabilă, calmă, consecventă poate părea, la început, mai puțin captivantă. Uneori chiar inconfortabilă. Nu pentru că siguranța ar fi nedorită, ci pentru că liniștea poate fi necunoscută pentru un sistem nervos obișnuit cu alertă, așteptare și incertitudine.

Aici apare o schimbare importantă de perspectivă: nu suntem atrași neapărat de ceea ce ne face bine, ci de ceea ce corpul nostru a învățat cândva să recunoască drept iubire.

Foamea de iubire nu se vindecă prin mai multă confirmare

În relațiile adulte, această nevoie se poate manifesta prin verificări repetate, teamă de respingere, sensibilitate intensă la schimbări de ton, dificultatea de a tolera distanța sau tendința de a interpreta orice retragere ca semn al abandonului.

Firește, reasigurarea poate ajuta pe moment. Un mesaj, o explicație, un gest de apropiere pot liniști anxietatea pentru câteva ore sau câteva zile. Dar dacă rana este mai veche, confirmarea externă nu ajunge întotdeauna până la rădăcină. Pentru că ceea ce cere vindecare nu este doar relația actuală, ci modelul interior al siguranței.

Acest model se reconstruiește treptat prin relații mai conștiente, limite mai clare, învățarea reglării emoționale, prin capacitatea de a observa diferența dintre ceea ce se întâmplă acum și ceea ce a durut cândva. Printr-un proces terapeutic în care persoana începe să se întâlnească nu doar cu partenerul din fața ei, ci și cu acele părți interioare care încă mai așteaptă să fie alese.

Cum începe vindecarea unei nevoi vechi

Vindecarea foamei de iubire nu înseamnă să renunți la nevoia de apropiere. Nevoia de iubire este firească, umană, profund legitimă. Direcția sănătoasă nu este detașarea rece, ci construirea unei forme de atașament mai sigure.

Acest proces poate începe prin câteva întrebări blânde:

  • Ce anume caut, de fapt, atunci când cer confirmare?
  • Ce parte din mine se teme că va fi abandonată?
  • Reacționez la ceea ce se întâmplă acum sau la o rană care s-a activat?
  • Ce înseamnă pentru mine o relație sigură?
  • Pot primi iubirea fără să o testez continuu?

Astfel de întrebări nu sunt menite să judece, ci să aducă lumină. Pentru că, de multe ori, înțelegerea este primul pas prin care o reacție automată se poate transforma într-o alegere conștientă.

În psihoterapie, foamea de iubire poate fi explorată prin lucrul cu stilurile de atașament, reglarea sistemului nervos, restructurarea credințelor despre sine și relații, dar și prin reconectarea cu nevoile emoționale autentice. Nu este un proces de „reparare' a persoanei, ci unul de întoarcere la sine.

Pentru cei care simt că repetă relații dureroase, că se atașează de persoane indisponibile sau că trăiesc o anxietate intensă în iubire, sprijinul specializat poate oferi un cadru sigur de înțelegere și transformare. 

Foamea de iubire nu vorbește despre slăbiciune. Vorbește despre o nevoie care a existat înainte ca omul să aibă cuvinte pentru ea. Despre un sistem nervos care a învățat să caute siguranța în locuri nesigure. Despre o inimă care, uneori, nu cere prea mult, ci cere ceea ce nu a primit suficient de devreme.

Iar atunci când această nevoie este privită cu blândețe, nu cu rușine, ea poate deveni începutul unei transformări profunde: de la a căuta disperat iubirea în celălalt, la a construi în interior un loc în care iubirea poate fi primită, recunoscută și păstrată.

Foto: Freepik

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