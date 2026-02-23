De 8 Martie, Sheraton Bucharest Hotel marchează Ziua Femeii printr-un brunch conceput ca o experienta completa. 

Odată cu începutul primăverii, această zi devine un prilej de a onora femeile care inspiră și dau culoare fiecărei zile. Într-un cadru sofisticat, cu o atmosferă caldă și primitoare, invitatele sunt în centrul atenției, iar fiecare detaliu contribuie la crearea unei experiențe memorabile.

Conceptul brunch-ului propune o adevărată călătorie culinară, sub semnătura Chef Ashlie Dias, oferind un spectacol gastronomic captivant. Experiența este completată de Benihana Sushi Bar și Live Teppanyaki Station, alături de muzică live și un open bar cu selecții fine de băuturi alcoolice și non-alcoolice, perfecte pentru toasturi dedicate acestei zile speciale.

Brunch-ul este disponibil la prețul de 425 lei pentru adulți și 225 lei pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani.

Surprizele continuă cu activități care invită la relaxare și creativitate. Colțul experiențial realizat împreună cu IUTTA și Cărți, Dulciuri și Flori aduce în prim-plan designul românesc cu creatii artizanale unice si un atelier de personalizare a accesoriilor din piele. În plus, 4 AM Beauty oferă un spațiu dedicat stării de bine, unde invitatele se pot bucura de momente de răsfăț.

Pentru un plus de emoție, participantele pot lua parte la o tombolă cu premii, iar cei mici au la dispoziție un spațiu special amenajat, cu vată de zahăr și popcorn.

Pentru mai multe informații și rezervări: 0743 145 337.

Sursa foto: Sheraton Bucharest Hotel

