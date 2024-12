David Goldcher, moment spectaculos la ELLE Style Awards 2024

Cea de-a douăsprezecea ediție ELLE Style Awards, care a avut loc pe 10 decembrie la Palatul Parlamentului din București, a fost o ocazie de a fi împreună pentru comunitatea creativă din București. Designeri, modele, creatori de conținut, celebrități, colaboratori și prieteni ai revistei ELLE s-au adunat la evenimentul stylish, pentru a celebra 27 de ani de existență a publicației pe piața românească, dar și pentru a afla câștigătorii premiilor. Aceștia au rezultat în urma nominalizărilor propuse de redacția ELLE și a unui proces de votare din partea cititorilor revistei.

Astfel, premianții la ELLE Style Awards 2024 au fost Alina Eremia și Rareș, pentru categoriile Best Artist, Alexandra Crăescu (Best Make-up Artist), Adrian Trif (Best Hairstylist), Alexandra Șipa (Best Young Designer) și Andra Olaru (Best Designer), Christian Tudose (Best Photographer) și Diana Moldovan (Best Model), Erika Isac (Best Emerging Artist), NISSA (Best Romanian Brand) și INNA (Best Personal Style).

Gala ELLE Style Awards 2024 a fost animată și de câteva momente muzicale de excepție. Invitații, aproape în totalitate conformându-se dress code-ului White Shirt, au fost întâmpinați de DJ Claudia; la jumătatea ceremoniei de premiere Andia, nominalizată la categoria Best Female Artist, a susținut un mic concert, iar la finalul petrecerii atmosfera a fost încălzită la propriu de Goldcher, muzicianul francez al cărui moment a fost prezentat de UNTOLD & Ploom.

David Goldcher, deja cunoscut publicului din România pentru muzica sa (dar și pentru relația cu artista Irina Rimes), a declarat că se simte minunat la aniversarea ELLE și că se bucură să celebreze, în același timp, 10 ani de UNTOLD Festival. „Sunt foarte onorat să fiu aici astă seară reprezentând UNTOLD. Mă bucur mult să pun muzică la eveniment.”, a spus acesta. Artistul a dat câteva declarații și despre modul în care se raportează la profesia sa. „Muzica este pasiunea mea, așa că pur și simplu fac muzică și sper că oamenilor le va plăcea. Și cam asta e tot.”

Cu siguranță invitaților ELLE Style Awards le-a plăcut muzica lui David Goldcher, judecând după reacțiile lor. Momentul oferit de UNTOLD & Ploom a fost unul special, care a încheiat în stil, așa cum se cuvine, celebrarea.

Foto: ELLE

