Cum îți dai seama că formula de lapte i se potrivește bebelușului

După ce alegi o formulă de lapte praf, urmează o întrebare firească pentru orice părinte: oare i se potrivește celui mic?

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  de  ELLE
Cum îți dai seama că formula de lapte i se potrivește bebelușului

După ce alegi o formulă de lapte praf, urmează o întrebare firească pentru orice părinte: oare i se potrivește celui mic? Bebelușii nu pot spune ce simt, dar corpul lor transmite semnale clare. Învățând să le citești, poți avea liniștea că micuțul primește hrana de care are nevoie pentru a crește sănătos și mulțumit.

Semnele că totul merge bine

Un bebeluș căruia formula i se potrivește este, în general, liniștit după masă, are un somn bun și crește constant în greutate. Scaunele sunt regulate, iar el pare sătul și energic între mese. Aceste semne, alături de o stare generală bună și o dezvoltare normală, arată că hrana este bine tolerată și asimilată de organismul lui.

Când ar putea fi o problemă

Anumite reacții merită atenție: colici frecvente, balonare, regurgitări abundente, constipație sau scaune foarte moi, iritații ale pielii ori agitație constantă după masă. Acestea nu înseamnă neapărat că formula este greșită, dar pot indica nevoia unei ajustări. Notează simptomele și discută-le cu medicul, fără a schimba produsul de unul singur.

Soluții adaptate fiecărui bebeluș

Pentru situații specifice există formule speciale, gândite pentru colici, reflux, constipație sau sensibilitate la proteinele din laptele de vacă. Poți descoperi o gamă variată de formule de lapte praf pentru bebeluși, de la cele de început până la cele de continuare, potrivite fiecărei etape și nevoi.

Rolul medicului pediatru

Orice schimbare de formulă ar trebui făcută cu sprijinul medicului pediatru. El evaluează creșterea, simptomele și starea generală a bebelușului și recomandă produsul potrivit. Schimbările dese, făcute fără sfat medical, pot deruta digestia fragilă a celui mic, așa că răbdarea și consultul de specialitate sunt cele mai bune ghiduri.

Cu atenție la semnalele bebelușului și cu îndrumarea medicului, fiecare masă devine un moment de liniște și apropiere, în care micuțul primește exact ce are nevoie.

Foto: Pexels

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