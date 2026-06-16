Cum arată o seară de vacanță în familie la NIBIRU

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NIBIRU este un nou tip de stațiune, construită ca un ecosistem complet de entertainment, cultură, sport, retail, food și artă. Stațiunea se deschide pe 16 iulie 2026, în Costinești, și aduce în fiecare zi concerte, spectacole, activități pentru copii, experiențe culturale, sport și zone de relaxare. Dacă biletul pentru accesul pe promenadă este achiziționat online până în ora 17:00 a zilei, viziatorii se bucură și de o consumație de 25 de lei pentru băuturi; copiii sub 5 ani au acces gratuit. Online, după ora 18:00, biletul rămâne 25 de lei, dar accesul este fără consumație inclusă, iar la poartă, biletul costă 35 de lei și oferă doar acces.

Consumația oferă acces la o varietate de atracții și spectacole, iar zona centrală rămâne animată până târziu în noapte, transformând ieșirea de după plajă într-o experiență completă. Pentru turiști și locuitorii din Constanța, Promenada NIBIRU vine ca un răspuns direct la întrebarea: ce faci seara pe litoral?

Conceptul este gândit astfel încât aceeași destinație să ofere activități potrivite fiecărui membru al familiei. Copiii au la dispoziție locuri de joacă, experiențe interactive și activități educative, adulții se pot bucura de restaurante, shopping, spectacole de stand-up comedy și momente de socializare, iar familiile pot petrece timp de calitate. NIBIRU este o stațiune construită în jurul ideii că Vara se trăiește împreună. Promisiunea pentru familii este simplă: o seară cu opțiuni pentru toate vârstele, în care fiecare își poate construi propriul ritm al vacanței.

Un nou tip de stațiune pe litoral

NIBIRU este o stațiune de vară deschisă zilnic pe durata sezonului, cu un program care reunește concerte, spectacole, food, shopping, sport, activități pentru copii, experiențe culturale și zone de relaxare. În centrul acestei experiențe se află Promenada NIBIRU, spațiul care adună activitățile de seară pentru familii, grupuri de prieteni și turiști aflați pe litoral.

Festivalurile reprezintă o parte importantă din program, alături de Promenada NIBIRU, restaurante, NIBIRU Center Stage, Hype Play, Muzeul Planetelor, Galeria Suprainfinit, Fashion District, The Fool, zone sportive și numeroase alte experiențe. Împreună, acestea transformă stațiunea într-o destinație completă de vacanță.

NIBIRU propune un mod diferit de a petrece timpul la mare. În aceeași seară poți merge cu copiii la joacă și activități interactive, poți lua cina, poți descoperi artă contemporană, poți participa la activități sportive, poți vedea un spectacol sau poți continua seara la unul dintre marile show-uri programate în stațiune. Pentru familii, Promenada NIBIRU înseamnă un traseu simplu, variat și ușor de parcurs pentru o seară memorabilă.

10 activități pe care le poți face cu familia la NIBIRU vara aceasta

1. Plimbarea pe Promenada NIBIRU

Promenada este locul care conectează toate experiențele din stațiune. Aici întâlnești artiști stradali, acrobați, dansatori, caricaturiști, pianiști, toboșari, mascote, astronauți, personaje tematice și momente spectaculoase care transformă fiecare plimbare într-o parte importantă a serii.

Promenada NIBIRU se deschide zilnic la ora 18:00 și găzduiește spectacole live cu zeci de momente excepționale, activări și show-uri stradale încă din primele ore ale serii. De la ora 21:00 încep concertele de pe NIBIRU Center Stage, iar atmosfera continuă până târziu în noapte.

Serile tematice completează experiența Promenadei NIBIRU, programul de spectacole și oferta gastronomică, astfel încât fiecare vizită să ofere o experiență diferită. Fiecare zi înseamnă activități noi, activări specifice și momente construite în jurul unei teme distincte. Rezultatul este o experiență care se schimbă constant și care transformă fiecare seară într-o poveste inedită de vacanță.

Fashion District este una dintre zonele centrale ale Promenadei NIBIRU, dedicată shoppingului și brandurilor de lifestyle. Aici, vizitatorii descoperă atât branduri locale, cât și nume internaționale, într-un spațiu care completează experiența de seară alături de restaurante, concerte și spectacole. Fashion District adaugă o dimensiune urbană experienței NIBIRU, susține comunitatea creativă și oferă vizitatorilor încă un motiv de a petrece mai mult timp pe promenadă.

Pentru publicul adult și segmentul 30+, Promenada include și The Fool Comedy Club, un spațiu dedicat stand-up comedy-ului și serilor petrecute într-o atmosferă relaxată. Programul poate fi integrat ușor într-o seară care include cina, o plimbare pe promenadă sau participarea la alte activități din stațiune. O altă atracție este Berăria NIBIRU, concepută ca un loc de întâlnire pentru muzică live, socializare și seri petrecute împreună cu prietenii. Cele două concepte completează experiența Promenadei și contribuie la atmosfera de vacanță care definește stațiunea.

2. Parcul de Distracții

Parcul de Distracții aduce un plus de energie experienței de pe Promenada NIBIRU și oferă una dintre atracțiile centrale ale serii. Caruselele, luminile și atmosfera specifică unui parc de distracții transformă zona într-un spațiu dedicat aventurii și imaginației. Vizitatorii pot urca în Roata Panoramică NIBIRU, pot încerca RollerRing-ul și se pot bucura de experiența tirolienei, care oferă perspective spectaculoase asupra stațiunii. Pentru o stațiune pentru familii, parcul de distracții este una dintre atracțiile esențiale de pe Promenada NIBIRU.

3. Muzeul Planetelor

Muzeul Planetelor transformă curiozitatea copiilor într-o experiență de descoperire. Conceput ca un traseu educativ și vizual, muzeul prezintă Sistemul Solar într-un format accesibil și captivant pentru toate vârstele. Vizitatorii se pot plimba printre planete și pot descoperi informații despre acestea într-un decor spectaculos, care oferă una dintre cele mai impresionante experiențe tematice din cadrul stațiunii.

4. TaranTerra

TaranTerra aduce în cadrul stațiunii o expoziție dedicată reptilelor și speciilor exotice. Pentru mulți copii, este ocazia de a vedea de aproape animale pe care le cunosc din documentare, cărți sau filme. Experiența combină descoperirea, curiozitatea și interacțiunea directă cu lumea naturală, transformând vizita într-un moment memorabil al serii.

5. Stay Fit Gym

Stay Fit Gym completează experiența NIBIRU printr-un pop-up dedicat mișcării și stilului de viață activ. Vizitatorii pot participa la activități sportive și sesiuni de antrenament într-un spațiu integrat în traseul stațiunii. Zona aduce o componentă de wellness programului de seară și oferă o alternativă pentru cei care își doresc să combine relaxarea, divertismentul și activitatea fizică.

6. Terenurile de padel

Cele două terenuri de padel oferă familiilor și grupurilor de prieteni oportunitatea de a adăuga sportul în programul unei seri petrecute la NIBIRU. Activitatea completează experiențele de pe promenadă și aduce un plus de energie, competiție și interacțiune într-un format accesibil tuturor vârstelor.

7. Experiența gastronomică

La NIBIRU, masa face parte din experiența serii. Cu peste 30 de restaurante, cafenele și concepte culinare, familiile au la dispoziție opțiuni variate, potrivite pentru preferințe și momente diferite ale zilei. De la preparate rapide și branduri cunoscute până la restaurante à la carte și concepte gourmet, oferta gastronomică completează experiența unei seri petrecute pe Promenada NIBIRU.

Unul dintre momentele care atrag atenția este Pizza Show-ul, unde prepararea pizzei devine parte din spectacol. Pentru copii, experiența adaugă o componentă interactivă cinei, iar pentru părinți reprezintă o modalitate plăcută de a petrece timpul împreună în atmosfera specifică unei vacanțe la mare.

Oferta gastronomică include branduri apreciate precum FRYDAY, Cartofisserie, Splendid Chicken, Shaormeria Băneasa, Burger Factory și Trevi Pizza, alături de restaurante à la carte și concepte gourmet. În cadrul stațiunii sunt prezente și restaurante KFC și Taco Bell, amplasate în zone cu acces facil pentru vizitatori.

8. Proiecțiile imersive MINA și atelierele de artă pentru copii

Experiențele realizate de MINA aduc tehnologia, arta și storytellingul într-un format spectaculos și accesibil întregii familii. Show-ul „În Inima Oceanului' îi poartă pe vizitatori într-o călătorie prin lumea subacvatică, de la recife de corali și țestoase marine până la delfini, bancuri de pești și rechini. Experiența durează aproximativ 20 de minute și transformă fiecare secvență într-un moment de descoperire.

Galeria Suprainfinit completează oferta culturală a stațiunii printr-o expoziție de artă contemporană și prin ateliere creative dedicate copiilor. Activitățile sunt concepute pentru a încuraja imaginația, curiozitatea și explorarea artistică într-un mod accesibil și interactiv.

9. Hype Play

Hype Play este una dintre cele mai importante atracții dedicate familiilor din cadrul stațiunii. Cu o suprafață de aproximativ 5.000 mp, spațiul oferă zone de joacă, activități interactive și experiențe concepute pentru diferite categorii de vârstă. Copiii au libertatea de a explora, de a socializa și de a participa la activități care transformă fiecare vizită într-o experiență nouă.

În cadrul Hype Play, vizitatorii descoperă și universul Noriel, prezent printr-un magazin dedicat copiilor și familiilor. Pentru multe familii, Hype Play este unul dintre motivele pentru care Promenada NIBIRU devine o alegere clară după plajă.

Zona indoor este echipată cu jocuri arcade de ultimă generație și simulatoare VR, extinzând experiența către adolescenți și adulți care își doresc activități interactive și tehnologii de divertisment de ultimă generație.

10. Show-urile de la NIBIRU Center Stage

NIBIRU Center Stage găzduiește pe tot parcursul sezonului concerte, spectacole și producții speciale create pentru experiența stațiunii. Scena principală completează programul de pe promenadă și oferă în fiecare săptămână motive noi de revenire.

Pe scenă vor urca artiști precum INNA, Smiley, Theo Rose, Alina Eremia și Alex Velea, în producții dezvoltate special pentru sezonul NIBIRU. Concertele completează o experiență de seară care poate include joacă, gastronomie, activități culturale, sport și divertisment pentru toate generațiile.

La NIBIRU, copiii au spații dedicate explorării și distracției, iar părinții găsesc o stațiune ușor de parcurs, construită în jurul experiențelor petrecute împreună. Fiecare seară poate fi diferită, în funcție de interesele și ritmul fiecărei familii. Vara se trăiește împreună pe Promenada NIBIRU, într-un spațiu care reunește divertismentul, relaxarea și activitățile pentru toate generațiile.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde au loc zilnic concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Pe parcursul a 46 de zile, stațiunea reunește spectacole, atracții permanente, activități pentru copii, zone dedicate familiilor, restaurante, sport și divertisment într-un format care transformă fiecare seară într-o experiență diferită. Prin amploarea proiectului și varietatea activităților disponibile, NIBIRU contribuie la dezvoltarea litoralului românesc ca destinație de entertainment pentru toate generațiile. Detalii pe nibiru.net.

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