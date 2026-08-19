Cum alegi o paletă de culori pentru casă care să rămână în tendințe

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Alegerea culorilor este una dintre cele mai importante decizii atunci când amenajezi o locuință. Nuanțele influențează luminozitatea, percepția asupra dimensiunii camerelor și atmosfera generală a casei. În același timp, tendințele se schimbă constant, iar o culoare foarte populară astăzi poate părea depășită peste câțiva ani. Soluția este construirea unei palete echilibrate, care poate fi actualizată ușor prin intermediul decorațiunilor și accesoriilor.

Pornește de la o bază cromatică neutră

Pentru suprafețele mari și elementele dificil de înlocuit, culorile neutre reprezintă una dintre cele mai sigure alegeri. Tonurile de alb cald, crem, bej, grej sau nuanțele naturale inspirate din piatră și lemn creează o bază versatilă. Acestea se adaptează cu ușurință mai multor stiluri de design interior și permit introducerea unor culori mai puternice fără ca spațiul să devină aglomerat.

O paletă reușită nu trebuie însă să însemne o locuință complet neutră. Culorile de accent sunt cele care oferă personalitate și pot fi adaptate mai ușor tendințelor. Verdele, albastrul, tonurile de teracotă, galbenul sau nuanțele mai intense pot apărea prin textile, obiecte decorative și tablouri canvas, fără să fie necesară schimbarea elementelor principale ale amenajării.

Creează continuitate între culorile din fiecare cameră

Un principiu util este să alegi câteva culori principale și să le repeți în diferite proporții în întreaga casă. De exemplu, o nuanță prezentă discret într-un tablou din living poate reveni în draperiile din dining sau prin câteva accesorii din dormitor. Această repetare creează continuitate și face ca încăperile să pară parte din aceeași amenajare, chiar dacă fiecare are o personalitate proprie.

Livingul permite, de regulă, mai multă libertate cromatică. Fiind o zonă destinată atât relaxării, cât și socializării, aici pot fi introduse contraste și accente mai expresive. Obiecte de decor precum tablouri living pot deveni punctul de plecare pentru construirea paletei cromatice, mai ales atunci când imaginea aleasă conține mai multe nuanțe care pot fi preluate ulterior în perne, covor, obiecte ceramice sau alte accesorii.

Ține cont de lumină și de materialele din amenajare

Lumina naturală trebuie și ea luată în considerare înainte de alegerea culorilor. Aceeași nuanță poate arăta foarte diferit într-o cameră orientată spre nord față de una în care lumina naturală este prezentă mare parte din zi. Din acest motiv, este recomandată testarea culorilor direct în încăpere și observarea lor în momente diferite ale zilei.

Materialele contribuie la fel de mult ca nuanțele propriu-zise la construirea unei palete armonioase. Lemnul natural, piatra, ceramica, inul sau bumbacul aduc variații subtile de culoare și textură. În plus, materialele naturale au avantajul unui aspect atemporal și pot echilibra culorile influențate mai mult de tendințele momentului.

Introdu tendințele prin elemente ușor de schimbat

Pentru o amenajare care să rămână actuală, este indicat ca tendințele puternice să fie introduse în elementele ușor de schimbat. O canapea într-o culoare foarte specifică poate deveni dificil de integrat după câțiva ani, în timp ce aceeași nuanță folosită pentru perne, artă de perete sau obiecte decorative poate fi înlocuită fără investiții importante.

Este util și să privești locuința ca pe un întreg. Camerele nu trebuie să aibă palete identice, însă trecerea dintre ele ar trebui să fie firească. O culoare dominantă într-o încăpere poate deveni accent în alta, iar tonurile neutre pot funcționa ca element de legătură între diferitele zone ale casei.

Construiește o paletă care poate evolua în timp

O paletă de culori care rezistă în timp nu este construită exclusiv în jurul tendințelor. Cele mai reușite amenajări combină o bază atemporală cu elemente care reflectă personalitatea celor care locuiesc în acel spațiu. Astfel, casa poate fi actualizată periodic prin schimbări mici, fără să fie nevoie de redecorări complete de fiecare dată când apar noi direcții în designul interior.

Foto: Magnific

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