Noua vopsea de păr Creme Supreme are la bază sistemul 3x Bonding HaptIQ, care protejează și întărește firul de păr în toate cele trei etape ale vopsirii acasă:

✓ pregătire, cu Bonding Pre-Serum, care netezește și pregătește părul pentru pigmentare;

✓ colorare, cu Bonding Color Cream, ce asigură o culoare uniformă, luminoasă și acoperire de până la 100% a firelor albe;

✓ îngrijire post-vopsire, cu Bonding Mask, pentru un păr strălucitor, protejat și vizibil mai sănătos.

Împreună, aceste trei etape transformă vopsirea acasă într-un ritual de îngrijire complet, cu efecte reale: până la 90% mai puțină rupere a firului de păr, textură netedă și culoare vibrantă și uniformă, care durează.*

Într-un cadru rafinat, Schwarzkopf a invitat stiliști, artiști, jurnaliști și creatori de conținut să descopere noua gamă Creme Supreme. Evenimentul a fost construit ca o experiență dedicată expresiei prin culoare. Seara a inclus un live demo de aplicare a produsului, care a evidențiat ușurința folosirii și rezultatul vibrant, un atelier de analiză cromatică personalizată oferit participanților pentru a descoperi cum pot folosi culoarea pentru a-și evidenția stilul personal și realizarea de portrete artistice în nuanțele gamei. Momentul central al serii a fost un hair show spectaculos cu modele vopsite în culorile Creme Supreme: un manifest vizual al diversității și expresiei prin culoare.

„Alege culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie” nu este doar un slogan – este o invitație de a te exprima liber, cu încredere și grijă față de tine. Schwarzkopf Creme Supreme aduce o nuanță nouă frumuseții tale.

*Test instrumental cu și fără pre-serum și mască.

Sursă foto: Schwarzkopf România

