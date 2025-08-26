Culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie

Schwarzkopf a lansat în România noua vopsea de păr Creme Supreme, un produs care promite să redefinească experiența de vopsire acasă prin performanță, tehnologie avansată și grijă reală pentru păr.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 26.08.2025, 11:30,  de  ELLE
VEZI FOTO
POZA 1 / 8

Noua vopsea de păr Creme Supreme are la bază sistemul 3x Bonding HaptIQ, care protejează și întărește firul de păr în toate cele trei etape ale vopsirii acasă:

✓  pregătire, cu Bonding Pre-Serum, care netezește și pregătește părul pentru pigmentare;
✓  colorare, cu Bonding Color Cream, ce asigură o culoare uniformă, luminoasă și acoperire de până la 100% a firelor albe;
✓  îngrijire post-vopsire, cu Bonding Mask, pentru un păr strălucitor, protejat și vizibil mai sănătos.

Împreună, aceste trei etape transformă vopsirea acasă într-un ritual de îngrijire complet, cu efecte reale: până la 90% mai puțină rupere a firului de păr, textură netedă și culoare vibrantă și uniformă, care durează.*

Într-un cadru rafinat, Schwarzkopf a invitat stiliști, artiști, jurnaliști și creatori de conținut să descopere noua gamă Creme Supreme. Evenimentul a fost construit ca o experiență dedicată expresiei prin culoare. Seara a inclus un live demo de aplicare a produsului, care a evidențiat ușurința folosirii și rezultatul vibrant, un atelier de analiză cromatică personalizată oferit participanților pentru a descoperi cum pot folosi culoarea pentru a-și evidenția stilul personal și realizarea de portrete artistice în nuanțele gamei. Momentul central al serii a fost un hair show spectaculos cu modele vopsite în culorile Creme Supreme: un manifest vizual al diversității și expresiei prin culoare.

„Alege culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie” nu este doar un slogan – este o invitație de a te exprima liber, cu încredere și grijă față de tine. Schwarzkopf Creme Supreme aduce o nuanță nouă frumuseții tale.  

*Test instrumental cu și fără pre-serum și mască.

Sursă foto: Schwarzkopf România

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Top 5 soluții estetice dentare care îți schimbă zâmbetul și încrederea în sine
Advertorial
Top 5 soluții estetice dentare care îți schimbă zâmbetul și încrederea în sine
Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie
Advertorial
Sustenabilitate, artă și modă responsabilă: Privé Fashion Events revine pe 18 septembrie
The Future Unfolds
Advertorial
The Future Unfolds
ELLE Extra – Septembrie 2025
Advertorial
ELLE Extra – Septembrie 2025
Fashion Notes - Septembrie 2025
Advertorial
Fashion Notes - Septembrie 2025
DELIA, The Superstar!
Advertorial
DELIA, The Superstar!
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Unde a plecat Tily Niculae, după ce a anunțat divorțul. Actrița încearcă să-și găsească din nou echilibrul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat. Soțul Mariei s-a destăinuit în fața ispitei: „Mi-ai intrat la inimă!”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Ella Vișan și Teo Costache, scene fierbinți în cameră. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzată: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am...”
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Unica.ro
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Anunțul momentului de la Antena1. Când va avea loc marea finală Insula Iubirii 2025
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! A lăsat-o cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă! Dar modul în care a profitat de naivitatea ei te lasă fără cuvinte!
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Trucul simplu pentru un ruj rezistent întreaga zi. Sfaturi de la specialiști în beauty
Trucul simplu pentru un ruj rezistent întreaga zi. Sfaturi de la specialiști în beauty
Mai multe din advertorial
Vrei să-ți pui fațete dentare? Află beneficiile acestora de la Specialistii Smiles by Dr. Buza
Vrei să-ți pui fațete dentare? Află beneficiile acestora de la Specialistii Smiles by Dr. Buza
Advertorial

+ Mai multe
Tratament vergeturi – ce presupune și care este prețul
Tratament vergeturi – ce presupune și care este prețul
Advertorial

+ Mai multe
Ten obosit după vară? Cum să-l revigorezi și să-i redai rapid fermitatea
Ten obosit după vară? Cum să-l revigorezi și să-i redai rapid fermitatea
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC