Schwarzkopf a lansat în România noua vopsea de păr Creme Supreme, un produs care promite să redefinească experiența de vopsire acasă prin performanță, tehnologie avansată și grijă reală pentru păr.
Noua vopsea de păr Creme Supreme are la bază sistemul 3x Bonding HaptIQ, care protejează și întărește firul de păr în toate cele trei etape ale vopsirii acasă:
✓ pregătire, cu Bonding Pre-Serum, care netezește și pregătește părul pentru pigmentare;
✓ colorare, cu Bonding Color Cream, ce asigură o culoare uniformă, luminoasă și acoperire de până la 100% a firelor albe;
✓ îngrijire post-vopsire, cu Bonding Mask, pentru un păr strălucitor, protejat și vizibil mai sănătos.
Împreună, aceste trei etape transformă vopsirea acasă într-un ritual de îngrijire complet, cu efecte reale: până la 90% mai puțină rupere a firului de păr, textură netedă și culoare vibrantă și uniformă, care durează.*
Într-un cadru rafinat, Schwarzkopf a invitat stiliști, artiști, jurnaliști și creatori de conținut să descopere noua gamă Creme Supreme. Evenimentul a fost construit ca o experiență dedicată expresiei prin culoare. Seara a inclus un live demo de aplicare a produsului, care a evidențiat ușurința folosirii și rezultatul vibrant, un atelier de analiză cromatică personalizată oferit participanților pentru a descoperi cum pot folosi culoarea pentru a-și evidenția stilul personal și realizarea de portrete artistice în nuanțele gamei. Momentul central al serii a fost un hair show spectaculos cu modele vopsite în culorile Creme Supreme: un manifest vizual al diversității și expresiei prin culoare.
„Alege culoarea care te definește, cu îngrijirea de care ai nevoie” nu este doar un slogan – este o invitație de a te exprima liber, cu încredere și grijă față de tine. Schwarzkopf Creme Supreme aduce o nuanță nouă frumuseții tale.
*Test instrumental cu și fără pre-serum și mască.
Sursă foto: Schwarzkopf România