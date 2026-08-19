Comfort Class: stilul care face trecerea către un nou sezon

Sfârșitul verii aduce întotdeauna aceeași schimbare de ritm. Orașul revine la energia lui obișnuită, agenda începe să se umple, iar garderoba se adaptează unui nou sezon în care confortul devine la fel de important ca stilul.

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  de  ELLE
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Sfârșitul verii aduce întotdeauna aceeași schimbare de ritm. Orașul revine la energia lui obișnuită, agenda începe să se umple, iar garderoba se adaptează unui nou sezon în care confortul devine la fel de important ca stilul. În acest context, HEYDUDE aduce în prim-plan Comfort Class, o invitație de a privi începutul toamnei cu mai multă lejeritate și cu încălțăminte creată pentru fiecare zi. 

Pentru HEYDUDE, Comfort Class înseamnă mai mult decât confort. Este o abordare relaxată a stilului personal, construită în jurul unor piese versatile, ușor de purtat și pregătite să însoțească orice plan al zilei. Fie că este vorba despre întoarcerea la birou, întâlniri în oraș, zile pline de alergătură sau ieșiri după program, fiecare model este conceput pentru a oferi libertate de mișcare fără compromisuri în materie de design. 

Selecția propusă de brand aduce în prim-plan unele dintre cele mai reprezentative siluete HEYDUDE, precum Wally, Wendy, Paul, Austin și Rev, reinterpretate prin materiale premium, texturi moderne și o paletă cromatică ușor de integrat în garderoba de tranziție dintre vară și toamnă. Mesh-ul flexibil, jersey-ul moale, pielea naturală și suede-ul completează modele care funcționează la fel de bine alături de denim, pantaloni cu croială relaxată sau piese smart casual. 

Dincolo de estetică, fiecare pereche păstrează elementele care definesc universul HEYDUDE. Tehnologia HEYFLEX facilitează încălțarea rapidă, HEYLITE oferă o construcție extrem de ușoară, iar HEYCOMF asigură confort pe tot parcursul zilei, transformând fiecare model într-un partener firesc pentru un stil de viață activ. 

Într-un moment în care garderoba se reconfigurează pentru un nou sezon, HEYDUDE demonstrează că stilul contemporan înseamnă, înainte de toate, piese care se adaptează ritmului fiecărei zile. Comfort Class este despre confort care se vede, se simte și se poartă natural, indiferent de destinație.

Descoperă selecția de modele HEYDUDE pe www.heydude.ro.

Foto: HEYDUDE

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