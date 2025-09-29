Christmas charms

Lidia Buble a purtat cea mai recentă colecție, dedicată Crăciunului, de la Pandora, o colecție atât de versatilă și ușor de combinat cu piese spectaculoase & fashion, încât fiecare dintre noi ar putea să-și includă în ținutele festive noile bijuterii. Clasice, dar cu twist, piesele de la Pandora îți schimbă look-ul în doar câteva secunde. Inspiră-te de la Lidia Buble când vine vorba despre stil și accesoriile care-l definesc.

  Actualizat 24.11.2025, 17:08
Lidia Buble, una dintre cele mai iubite artiste din România, cunoscută pentru vocea ei puternică și energia autentică, ne oferă o privire în exclusivitate asupra a ce înseamnă emoția transmisă printr-o bijuterie, într-un cover story special, realizat în colaborare cu Pandora, un brand care celebrează feminitatea, libertatea de exprimare și frumusețea emoțiilor adevărate.

ELLE: Ce înseamnă pentru tine brand-ul Pandora și cum rezonează valorile lui cu ceea ce te reprezintă pe tine, atât ca artistă, cât și ca femeie?

Lidia Buble: Pentru mine Pandora înseamnă feminitate, expresivitate și libertate de a fi tu însăți. Îmi place că fiecare bijuterie spune o poveste și că poți construi, pas cu pas, o colecție care reflectă momentele speciale și trăirile interioare. Ca artistă, dar și ca femeie, pun mult suflet în tot ce fac, iar faptul că Pandora promovează autenticitatea și puterea emoțiilor mă face să mă regăsesc complet în valorile lor.

ELLE: Există o bijuterie care are pentru tine o semnificație specială?

L.B.: Da. Fiecare bijuterie pe care o port are o poveste, un moment sau o legătură cu cineva drag. Dar cea mai specială este un lănțișor cu un pandantiv în formă de ochi verde, culoarea ochilor mei, un detaliu care mă definește și mă reprezintă. Pentru mine, acest ochi nu este doar un simbol al puterii și al fragilității, ci și al prezenței: a fi aici, a simți, a trăi. Îl port aproape mereu, pentru că are o valoare sentimentală uriașă și îmi amintește cine sunt și cât de importante sunt conexiunile sufletești din viața mea. Este o parte din mine și rămâne mereu aproape de inimă.

ELLE: Când vine vorba de cadouri, ce îți place să dăruiești tu celor dragi?

L.B.: Îmi place să ofer ceva personal, cu semnificație. Poate fi o bijuterie care spune o poveste, o piesă vestimentară aleasă special sau chiar o melodie cântată pentru cineva drag. Cred că cel mai frumos cadou este acela în care se simte că ai pus suflet, nu neapărat unul costisitor.

ELLE: Cum ai descrie stilul tău vestimentar și cum alegi accesoriile, bijuteriile, astfel încât ținuta să reflecte cu adevărat personalitatea ta?

L.B.: Stilul meu este un mix între feminin, boem și uneori cu o notă rock, depinde de stare. Îmi place să mă joc cu texturi, culori și contraste, dar mereu aleg piese care mă fac să mă simt liberă și autentică. Bijuteriile sunt mereu punctul pe i, ele completează povestea unei ținute și îi dau acea notă personală, un strop de emoție.

ELLE: În afară de colaborarea cu Pandora, ce surprize pregătești fanilor tăi? În materie de muzică, poate?

L.B.: Anul 2026 începe extraordinar pentru mine, pentru că pe 27 februarie voi trăi un vis devenit realitate: primul meu concert la Sala Palatului, intitulat „Simțim la fel. Este un moment pe care mi l-am dorit de mult timp, o ocazie de a fi aproape de fanii mei într-un cadru grandios, care să ne aducă împreună prin muzică și emoție. Pregătesc un show special, diferit de tot ce am făcut până acum, o adevărată experiență senzorială, plină de surprize, lumină și vibrații bune. Va fi, cu siguranță, o seară de neuitat, în care sper ca toți cei prezenți să simtă exact ceea ce simt și eu: bucurie, recunoștință și iubire pentru muzică.

Anul 2025 marchează un moment special pentru mine – lansarea primului meu album, „Fragil. Este un proiect profund personal, născut din trăiri, gânduri și fragmente de suflet. Fiecare piesă spune o poveste, iar unele dintre ele, cele care nu au fost lansate ca single, abia așteaptă să prindă viață în forme noi.

Pentru anul viitor, îmi doresc să le ofer spațiul pe care îl merită și să le las să ajungă la oameni așa cum le-am simțit atunci când le-am scris.

Lucrez si la piese noi, în care am pus mult din trăirile și experiențele ultimilor ani. Simt că muzica mea se maturizează odată cu mine și abia aștept ca oamenii să audă noile povești pe care le-am pregătit.

ELLE: Dacă ai putea crea o bijuterie care să te reprezinte 100%, cum ar arăta și ce emoție sau mesaj ar transmite?

L.B.: Cred că ar fi o bijuterie delicată, dar puternică în același timp, poate un inel sau o brățară fină, cu un detaliu în formă de aripă, care să simbolizeze libertatea. Ar transmite mesajul de a-ți urma visul, de a iubi curat și de a trăi cu inima deschisă.  

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Domnica Mărgescu

Interviu: Anca Stratulat

Styling: Mădălina Simion.
Machiaj: Daiana Buș.
Coafură: Eliza Tanasie.
Asistente styling: Ilinca Oprea și Mara Ciobanu.
Asistent foto: Dora Szigeti.
Studio: Q Photo Studio.

