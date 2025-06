Cele mai bune combine frigorifice în 2025: Top 5 modele

Eficiente din punct de vedere energetic, mult mai spațioase, cu tehnologie No Frost care împiedică formarea gheții, silențioase, combinele frigorifice sunt electrocasnice care n-ar trebui să lipsească dintr-o casă modernă. Dar care sunt cele mai bune combine frigorifice și ce model alegi din mulțimea de modele disponibile pe piață? Vezi mai jos recomandări de combine frigorifice bune!

Combina frigorifica top 5 modele de cumpărat în 2025

E mult mai ușor să alegi o combina frigorifica dintr-un top cu cele mai bune combine frigorifice. Tocmai de aceea, în acest articol vom vorbi despre 5 cele mai bune combine frigorifice pe care le poți considera dacă dorești să schimbi combina frigorifică veche sau pur și simplu ai nevoie de spațiu de depozitare cu temperatură controlată pentru alimente.

Iată cele 5 combine frigorifice 2025 pe care le poți considera:

Combina frigorifică Arctic AK60366M40NF

Arctic AK60366M40NF este, în primul rând, o combină frigorifică calitativă și fiabilă, în care merită să investești cu atât mai mult cu cât vine de la un brand de încredere, cu credibilitate și experiență pe piața electrocasnicelor mari. O combină frigorifică full no frost, capabilă să împiedice formarea gheții în compartimente și să păstreze un nivel de umiditate adecvat, astfel încât să te bucuri cât mai mult timp de alimentele conservate.

Semi-încorporabilă, este de sine stătătoare, dar poate fi și încorporată în mobila de bucătărie, unde sunt și alte electrocasnice. Temperatura și umiditatea sunt distribuite uniform, condensatorul este integrat și permite eficientizarea spațiului din bucătărie. Are un volum net total de 324 litri, 3 rafturi frigider, 3 rafturi ușă, 3 compartimente congelator. Se mai remarcă prin autonomia fără curent de până la 33 de ore, procesorul de dezghețare automat, silențiozitate, ușile care sunt reversibile, raftul XXL Bottle special conceput pentru sticle.

Combina frigorifică Samsung RB34C675ES9

Samsung RB34C675ES9 este o combina frigorifica cu tehnologie No Frost, cu un volum net total de 344 litri, din care 112 litri dedicați congelatorului și 230 litri dedicați frigiderului. Pentru eficiență energetică crescută, are modul energetic SmartThings AI cu ajutorul căruia poate înregistra economii de energie de până la 15%. Datorită tehnologiei SpaceMax, spațiul este eficientizat, astfel că te poți bucura la maximum de fiecare centimetru disponibil pentru depozitare.

Păstrează prospețimea alimentelor până la de două ori mai mult față de o combină frigorifică tradițională. Are un sertar special numit Humidity Fresh, unde alimentele, fructele, legumele pot fi puse pentru a-și păstra aroma, textura și gustul mai mult timp. Are design modern, este performant, ușor de curățat și întreținut, fiabilă în timp, silențioasă.

Combina frigorifică Beko BCHA275K41SN

Beko BCHA275K41SN este o combina frigorifica no frost cu tehnologie inverter, ceea ce înseamnă că este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât alte combine frigorifice fără invertor. Totodată, este și mult mai silențioasă, ceea ce contează mult, mai ales într-o bucătărie în care există mai mult electrocasnice. Rafturile sale sunt Safety Glass ajustabile și suportă o greutate de până la 25 kg fiecare. Are un volum net total de 262 litri, din care 193 litri dedicați frigiderului. Include un compartiment special pentru fructe, ușa are 3 rafturi, inclusiv compartiment pentru ouă.

Congelatorul are 3 compartimente, dezghețarea se realizează automat, ușile sunt reversibile, iar eficiența energetică poate fi observată încă din prima lună de utilizare. Nu-i lipsește raftul XXL Bottle Holder special creat pentru sticle și recipientele cilindrice de mari dimensiuni. Este modernă, eficientă, nu face zgomot și se poate integra cu lejeritate în orice stil de bucătărie.

Combina frigorifică Beko B3RCNE594HXB

Pentru cine are nevoie de o combină frigorifică foarte mare, recomandăm Beko B3RCNE594HXB. Ideală pentru familii cu un număr mare de membri sau pentru familiile care păstrează totul la temperatură controlată. Are o capacitate de 551 litri, din care 401 litri dedicați frigiderului și 150 litri dedicați congelatorului. O combina frigorifica no frost care are la bază tehnologia AeroFlow, capabilă să prelungească durata de viață a fructelor, legumelor și alimentelor cu până la 30%.

Faptul că temperatura este distribuită uniform este extrem de benefic pentru alimente, iar asta înseamnă că acestea își vor păstra mult mai mult timp nu doar aroma, ci și forma, prospețimea, textura. Are compartiment pentru congelare rapidă, raft XXL Bottle Holder special pentru sticle, display touch control, cutie pentru legume și fructe, uși reversibile. Rafturile sunt Safety Glass ajustabile, iar MultiMode îți permite să alegi din 5 moduri diferite de utilizare a congelatorului și frigiderului.

Combina frigorifică Bosch KIV86VFE1

Bosch KIV86VFE1 este o combina frigorifică încorporabilă Low Frost care reduce riscul formării gheții în compartimentele frigiderului și elimină necesitatea de a dezgheța combina frecvent. Totodată, datorită EcoAirflow, temperatura este constantă, iar răcirea uniformă contribuie la prelungirea duratei de viață a alimentelor, fructelor și legumelor care se doresc conservate, păstrare într-un loc răcoros, fără fluctuații de temperatură.

FreshSense face posibilă înghețarea exact așa cum trebuie, asta însemnând că ceea ce pui la congelator nu este înghețat prea tare, ci doar exact cât trebuie. Datorită SuperFreezing, alimentele pe care le pui în congelator sunt înghețate rapid și nu există nici riscul ca acestea să se decongeleze, dacă lași ușa deschisă atunci când trebuie să pui și altceva în congelator.

Cât despre capacitatea sa, are o capacitate totală de 267 litri, din care 183 litri dedicați frigiderului și 84 litri dedicați congelatorului. Rafturile sunt fabricate din sticlă securizată care poare rezista lejer chiar și la greutăți de peste 20 kg. Frigiderul are 3 rafturi, ușa are 4 rafturi, dar nu lipsesc nici compartimentele speciale pentru ouă, fructe și legume, sticle sau recipient înalte. Procesul de dezghețare al frigiderului se face manual, combina frigorifica are o autonomie fără curent de până la 9 ore.

Bosch, Arctic, Samsung și Beko sunt doar patru dintre producătorii care aduc în atenția utilizatorilor produse de calitate. Pentru cine are nevoie de o combină frigorifică foarte generoasă, poate încerca Beko sau Bosch, deși aproape toți producătorii vin cu soluții variate, pentru mai multe tipuri de utilizatori și bugete.

Alege combina frigorifica cu grijă deoarece, cu cât o combină frigorifică este mai modernă, mai eficientă, mai silențioasă și mai spațioasă, cu atât aceasta va costa mai mult.

