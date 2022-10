Cel mai așteptat eveniment de fitness al anului deschide înscrierile

Romania se asaza, in sfarsit, pe harta jucatorilor care conteaza in materie de evenimente internaționale de fitness si wellbeing.

Pe 19 si 20 noiembrie, Fit for Future, cea mai mare platforma de comunicare si organizare de evenimente, isi uneste fortele cu Les Mills Nordic, cel mai mare furnizor global de programe si concepte de fitness, pentru a oferi publicului din regiune cea mai mare si mai complexa Conventie Internationala de Fitness a anului: FIT FOR FUTURE, eveniment organizat in Face Club Bucuresti.

3 sali spectaculoase, 20 de antrenori internaționali faimoși, show de lumini, LIVE band, coregrafii in premiera, muzica de exceptie, workshop-uri dedicate comunității de business din Romania, sunt doar cateva dintre promisiunile celui mai mare eveniment de fitness al anului.

In perioada 19-31 octombrie, biletele la Conventie vor putea fi achizitionate la preț promotional.

Paulina Antas, una dintre cele mai importante femei din top managementul Les Mills Nordic, oferă detalii despre contextul in care se desfășoară acest grandios eveniment.

Paulina, se pare ca echipele Fit for Future si Les Mills Nordic au găsit combinatia ideala de ingrediente pentru cele mai spectaculoase evenimente. La ce sa ne asteptam de la Convenția din 19-20 noiembrie, de la Face Club Bucuresti?

Eu, una, aștept cu mare nerăbdare acest eveniment, după mai bine de doi ani care ne-au ținut departe de spectacolul sportului. Antrenamentele LIVE sunt ceea ce caută oamenii. Pentru mine, personal, va fi o zi plină de endorfine, mișcare, distracție și socializare. Aducand in scenă cele mai spectaculoase antrenamente LIVE, oferite publicului de celebrii antrenori Les Mills, acest eveniment va crea experiențe si amintiri de neuitat, conectand oamenii cărora le place să simtă bucuria sportului făcut impreuna, pe muzica si coregrafii la standarde internaționale. Astfel de evenimente aduc bucurie, motivează și inspiră oamenii să fie mai activi și mai prezenți in rutinele de antrenament.

Se știe ca Instructorii Les Mills Nordic sunt adevărate surse de inspirație, pentru reprezentațiile cărora iubitorii fitness-ului, din întreaga lume, își rezerva bilete cu cel puțin un an înainte. Ce staruri ale fitness-ului vom vedea in noiembrie, la București?

Vom aduce 6 antrenori Les Mills, din diferite țări. Ei sunt de o buna bucata de vreme în echipa Les Mills Nordic, și au experiența celor mai mari scene ale lumii. Doi dintre ei – Szymon Wesolowski, din Polonia, și Ditte Sommer Weinreich, din Danemarca, vor fi parte din echipa care va filma in curand la Londra. Ei se vor afla pe scenă pentru a filma noile versiuni de antrenamente distribuite tuturor instructorilor Les Mills, în fiecare trimestru. Suntem mândri să îi avem i pe scena de la Bucuresti, prezentand in premiera, publicului de la Bucuresti, noile coregrafii. La Conventia FIT FOR FUTURE vor veni si superstarul Billy Magg, din Suedia – câștigătorul competiției SUPERSTAR, Natalia Litwiniuk, din Polonia – o adevărată inspirație pentru comunitatea iubitorilor programului BODYBALANCE, și Kipa Tiivola, din Finlanda – un instructor exploziv, de excepție, care va preda THE TRIP și BODYATTACK. Nu în ultimul rând, o vom avea pe scena pe Kiki Constantinescu, din România, care este regina BODYCOMBAT.

Te rugăm sa ne impartasesti din experiența unui impatimit intr-ale fitness-ului, deopotriva top manager in cadrul celei mai vestite companii care dezvolta programe si concepte de fitness, la nivel global. Așadar, numește 3 antrenamente de neratat, la Conventia Fit for Future, din 19-20 noiembrie, de la București.

BODYATTACK este singurul antrenament despre care poți spune cu mana pe inima că îl iubești și îl urăști, în același timp. Cand esti in vâltoarea acelei cascade cardio de mare intensitate, ai momente cand simți ca nu mai poți si nu mai vrei. Dar, în același timp, uriașă infuzie de adrenalină, efortul in echipă și energia cu care te încarci, te vor face cu siguranță să părăsești cursul zâmbind și să îți promiți că te vei întoarce negreșit

BODYBALANCE – în ultima vreme, antrenamentul meu preferat, pentru corp și minte.

THE TRIP – acesta este un antrenament pur si simplu senzațional, care te duce într-o altă dimensiune. E ca super plimbare cu bicicleta, trecând prin locuri exotice si peisaje uimitoare. Întotdeauna simt nevoia de mai mult, la finalul acestui antrenament.

Dincolo de programe si concepte de top, dincolo de instructori extrem de carismatici si valorosi, ce inseamna o Conventie Internationala de Fitness? Ce tip de emoție creeaza un asemenea eveniment?

O Convenție Internațională de Fitness îi aduce pe toți pasionații de mișcare într-un singur loc – pentru a face lucruri împreună. Efectul obtinut e fascinant. E acel EFECT DE GRUP, ca la concerte. O Conventie de Fitness te face sa împărtășești energie și vibrație pozitiva cu ceilalți, te duce in zona experiențelor multisenzoriale.

Știm ca ceea ce diferențiază Fit for Future si Les Mills Nordic, pe piata din Romania, este faptul ca nu oferă participanților simple antrenamente de fitness, ci adevărate spectacole de lumina, sunet, mișcare si culoare. Cum ai defini o experienta Fit for Future? Cum ne convingi sa venim in comunitatea voastra, sa participam la spectacolele puse in scena de voi?

FIT FOR FUTURE este singurul eveniment de fitness din România care include întregul pachet al unei experiențe de neuitat. Credeti-ma, nimeni nu vrea să-l rateze.

