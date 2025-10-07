Cea mai bună ofertă pentru Zilele Biz 2025, Festivalul de Business al României

Cea mai bună ofertă pentru Zilele Biz 2025, Festivalul de Business al României

De 25 de ani, Zilele Biz aduce cei mai importanți lideri din antreprenoriat, inovație, management, media&marketing și sustenabilitate într-un festival de business care dă tonul în mediul de afaceri românesc.

Vino la Zilele Biz pe 18, 19 și 20 noiembrie, la Terra Events din București, pentru un schimb autentic de informații, networking valoros și insighturi utile profesioniștilor.

18 noiembrie este ziua dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP, ziua de miercuri, 19 noiembrie, este rezervată INNOVATION & MARKETING, iar joi, 20 noiembrie, oferă scena Zilele Biz pentru SUSTAINABILITY & CSR.

Succesul începe când se termină frica 

Succesul începe când se termină frica – acesta este sloganul sub care se desfășoară Zilele Biz 2025. Frica împiedică inițierea acțiunii si constanța în muncă. Ea apare adesea ca teama de eșec, care inhibă încrederea și inițiativa, sau teama de succes, care poate genera anxietate din cauza schimbărilor, responsabilităților și așteptărilor crescute ce vin odată cu succesul. 

Pentru a ajunge la succes, antreprenorii trebuie să transforme frica în motivație și să vadă provocările ca pe oportunități de creștere.

Succesul cere curaj, perseverență, optimism și o mentalitate deschisă la schimbare. Acestea permit să fie atinse obiective mari și să fie gestionate provocările inevitabile din dezvoltarea unei afaceri. Zilele Biz oferă exemple concrete la profesioniști și businessuri care au depășit frica, au inovat, s-au reinventat și au atins performanța.

„Este nevoie de mult curaj pentru a face față incertitudinilor. Antreprenorii de succes devin capabili să doarmă noaptea, chiar și după decizii riscante, pentru că sunt încrezători în direcția lor. Pentru a cultiva curajul, este util să identifici clar ce te oprește de la acțiune, să împarți problemele mari în pași mici, să te înconjori de oameni cu experiență. Si să nu te oprești din învățat. Zilele Biz este despre toate astea, dar mai ales este despre o comunitate de business crescută și consolidată în peste 25 de ani', punctează Marta Ușurelu, owner Biz.

Rezervă un loc în sală la Zilele Biz 2025

Până pe 17 octombrie, participanții la Zilele Biz 2025 beneficiază de cea mai bună ofertă pentru un loc în sală la Festivalul de Business al României: 40% discount! Pentru a beneficia de reducerea de 40%, oferită în limita locurilor disponibile, la înregistrarea pe site-ul www.zilelebiz.ro trebuie aplicat codul EARLY40. 

Networking valoros și speakeri de top

Cel mai important eveniment B2B din România, Zilele Biz oferă întâlnirea cu speakeri de top și networking valoros.

Fiecare dintre zile este dedicată unor domenii cheie, participarea fiind posibilă doar la una dintre ele sau la întregul eveniment, în format fizic. Mai mult, prin FULL EVENT PASS participanții au acces la toate sesiunile din perioada 18–20 noiembrie, plus acces la Gala Biz Sustainability Awards, incluzând pauzele de cafea, masă în fiecare zi și acces la zona de networking & parteneri. 

 Informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Foto credit: Biz Agency

