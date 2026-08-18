Ce este manichiura HEMA-free și ce beneficii are

Unghiile îngrijite au încetat de mult să fie un moft.

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  de  ELLE
Ce este manichiura HEMA-free și ce beneficii are

Unghiile îngrijite au încetat de mult să fie un moft. Pentru multe femei, manichiura semipermanentă a devenit o rutină care ține trei săptămâni și le scutește de grija ojei ciobite. Odată cu popularitatea a crescut însă și o întrebare tot mai des auzită în saloane: „Produsele astea sunt sigure pentru unghiile mele?” 

Ce înseamnă HEMA-free și de ce a devenit un criteriu

HEMA (hidroxietil metacrilat) este o substanță folosită frecvent în ojele semipermanente și în gelurile de construcție pentru că asigură o aderență puternică. Reversul medaliei: este unul dintre cei mai documentați alergeni din industria unghiilor. Prin contact repetat, mai ales atunci când produsul atinge pielea din jurul unghiei, poate provoca sensibilizări, iritații și, în timp, alergii care obligă la renunțarea completă la manichiura semipermanentă.

O gamă de oje semipermanente HEMA-free înlocuiește această componentă cu monomeri cu moleculă mai mare, care pătrund mult mai greu în piele. Manichiura rămâne la fel de rezistentă și lucioasă, dar cu un risc semnificativ mai mic de reacții. Nu întâmplător, tot mai multe cliente întreabă astăzi direct dacă produsele folosite sunt HEMA-free — un criteriu care, până acum câțiva ani, era practic necunoscut publicului larg.

Beneficii oje semipermanente HEMA-free

1. Risc redus de alergii și sensibilizări

O formulă HEMA-free scade semnificativ riscul de a dezvolta alergii de contact — principalul motiv pentru care oamenii ajung să renunțe definitiv la manichiura semipermanentă.

2. Mai blândă cu pielea din jurul unghiei

Molecula HEMA e mică și pătrunde ușor în piele când oja atinge cuticula sau șanțurile laterale. Formulele HEMA-free folosesc monomeri cu moleculă mai mare, care pătrund mult mai greu — mai puține iritații, roșeață și mâncărimi.

3. Potrivită pentru unghii sensibile sau reactive

Este alegerea recomandată pentru cine a avut deja reacții, are pielea sensibilă sau lucrează frecvent cu produse de unghii (tehniciene expuse zilnic).

4. La fel de rezistentă și lucioasă

Renunțarea la HEMA nu înseamnă compromis pe calitate: manichiura ține la fel de bine (2–3 săptămâni), are aceeași luciu și pigmentare puternică.

5. Mai sigură pentru tehniciană, nu doar pentru clientă

Expunerea repetată, zi de zi, e cel mai mare factor de risc pentru alergii profesionale. O gamă HEMA-free protejează și specialista care aplică produsul.

6. Aliniată cu tendința spre „beauty sigur”

Tot mai multe cliente întreabă direct dacă produsele sunt HEMA-free. Saloanele care pot răspunde „da” câștigă încredere — e un argument de vânzare, nu doar de siguranță.

7. Reduce riscul de onicoliză indirectă

Alergiile la HEMA se pot manifesta și prin desprinderea unghiei de pe pat (onicoliză). Eliminând alergenul, scade și acest risc asociat.

Un producător românesc, nu doar un distribuitor

Ce o diferențiază pe Nolia de multe branduri de pe piață este că nu revinde produse cumpărate en-gros, ci le dezvoltă și le fabrică sub marcă proprie. De la ojele semipermanente la rubber base, geluri de construcție și sisteme de polygel, gama acoperă întregul flux de lucru al unei tehniciene.

Producția locală aduce avantaje concrete: control asupra formulelor, adaptare rapidă la ce cer profesioniștii din România și o disponibilitate constantă a stocului. Într-o industrie dominată de importuri și de mărci care doar redistribuie, un producător care își asumă propria rețetă rămâne o excepție — și un argument solid de încredere pentru saloane și pentru clientele lor.

Academia Nolia: educația din spatele manichiurii

Un produs bun în mâini neinstruite rămâne doar un flacon frumos. De aceea Nolia și-a construit o academie proprie, unde tehnicienele — de la începătoare la avansate — învață tehnici corecte de aplicare, de la pregătirea plăcii unghiale până la finisajul care rezistă săptămâni întregi.

Această componentă educațională explică de ce brandul a prins rădăcini în comunitatea profesioniștilor. Într-o industrie în care cea mai frecventă reclamație rămâne „mi-a ținut doar câteva zile”, diferența o face de multe ori tehnica, nu doar produsul. Oferind și know-how-ul, nu doar ojele, Nolia răspunde exact acestei nevoi — iar o tehniciană bine pregătită devine, la rândul ei, cel mai bun ambasador al brandului.

De ce tot mai multe românce aleg HEMA-free

Interesul pentru manichiura sigură nu mai este o modă de nișă, ci o tendință de fond. Saloanele care pot răspunde „da, folosim produse HEMA-free” câștigă un plus de încredere greu de cumpărat prin reclamă. Un brand românesc care oferă această garanție, împreună cu formare pentru specialiști, răspunde precis unei cereri în creștere — aceea de a avea unghii frumoase fără să faci un compromis cu sănătatea.

Foto: Unsplash

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