Ce este cortizonul și cum funcționează în tratamentul dermatitei atopice?

Dermatita atopică sau eczema este o afecțiune cutanată care poate provoca roșeață, mâncărime, uscăciune și inflamație a pielii. Deși cauza principală a eczemei nu este pe deplin înțeleasă, identificarea și evitarea potențialilor factori declanșatori este o modalitate de a gestiona apariția erupțiilor cutanate [1]. În acest articol, vom analiza ce este cortizonul și cum funcționează hidrocortizonul pentru a ameliora simptomele dermatitei atopice.

Ce este cortizonul?

Cortizonul este un hormon steroid pe care glandele suprarenale, glandele endocrine situate deasupra rinichilor, îl produc și eliberează. Cortizonul afectează mai multe funcții ale corpului și ajută, în principal, la reglarea răspunsului corpului la stres [2]. Eczema ușoară până la moderată poate răspunde bine la produse pentru îngrijirea eczemei atopice disponibile fără prescripție medicală [1].

Dacă ai eczema severă, poate fi necesar să iei măsuri suplimentare pentru a limita expunerea la anumiți factori declanșatori. De asemenea, este posibil să ai nevoie de un tratament pe bază de prescripție medicală de la un dermatolog [1].

Cortizonul este cunoscut pe scară largă ca „hormonul stresului'. Cu toate acestea, are multe efecte și funcții importante în întregul corp, pe lângă reglarea răspunsului corpului la stres [2]. Nivelurile optime de cortizon sunt necesare pentru viață și pentru menținerea mai multor funcții corporale. Dacă ai constant niveluri ridicate sau scăzute de cortizon, acest lucru poate avea efecte negative asupra sănătății tale generale [2].

Cum influențează stresul dermatita atopică?

Stresul provoacă o creștere a hormonului cortizon, ceea ce poate duce la apariția erupțiilor de eczemă. Evitarea stresului și a altor factori declanșatori poate ajuta la reducerea erupțiilor [3]. Stresul este unul dintre cei mai comuni factori declanșatori ai eczemei. O revizuire a cercetărilor din 2018 a constatat că stresul pe termen scurt (acut) și pe termen lung (cronic) poate afecta eczema în moduri ușor diferite [3]:

acut: un factor de stres acut poate provoca o creștere rapidă a cortizonului și a adrenalinei sau noradrenalinei. Acest lucru ar putea declanșa sistemul imunitar să elibereze celule TH1, ceea ce poate duce la inflamație;

cronic: stresul pe termen lung poate duce la un nivel de bază mai ridicat de cortizon, ceea ce ar putea afecta modul în care sistemul imunitar răspunde la factorii de stres acut.

Cercetătorii au observat că factorii de stres psihologic ar putea provoca un răspuns inflamator mediat de sistemul imunitar, care ar putea afecta bariera pielii. Bariera pielii este stratul exterior al pielii. Este responsabilă pentru reținerea umidității și protejarea corpului de iritanții din mediu [3].

Eczema în sine poate fi, de asemenea, un factor de stres pe termen scurt sau lung, ceea ce ar putea afecta apariția erupțiilor de eczemă. Însă, este important de reținut că nu toate studiile au găsit o legătură între stres și eczemă. De exemplu, un studiu din 2023 a indicat că stresul legat de muncă a avut un impact redus asupra simptomelor eczemei. Cercetătorii notează că acest lucru ar putea fi posibil deoarece eczema afectează cel mai frecvent copiii, mai degrabă decât adulții [3].

Așadar, sunt necesare mai multe cercetări pentru a identifica pe deplin legătura dintre eczemă și stres [3].

Ce rol are hidrocortizonul în gestionarea dermatitei atopice?

Hidrocortizonul și cortizonul sunt ambii corticosteroizi. Cu toate acestea, cortizonul necesită conversie în ficat pentru a deveni hidrocortizon și nu este activ topic. Potența antiinflamatoare relativ moderată a hidrocortizonului îl face un corticosteroid topic util pentru gestionarea afecțiunilor inflamatorii ale pielii, deoarece efectele secundare (atât topice, cât și sistemice) sunt mai puțin pronunțate [4].

Corticosteroizii acționează prin suprimarea mai multor gene inflamatorii care sunt activate în eczemă (și alte afecțiuni cronice inflamatorii ale pielii). Ca tratament pentru dermatita atopică, hidrocortizonul reduce inflamația, ceea ce, la rândul său, ameliorează simptomele precum mâncărimea. Este disponibil fără prescripție medicală și, în forme mai puternice, pe bază de rețetă [5].

Disclaimer: Acest articol este destinat să ofere informații generale și nu ar trebui considerat un substitut pentru sfaturile medicale profesioniste. Consultă un medic dermatolog dacă suspectezi că ai dermatită atopică!

Sursă foto: Shutterstock.com

