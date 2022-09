Ce câștigi dacă înveți din când în când ceva nou

A învăța ceva nou poate reprezenta o provocare pentru mulți oameni. Unora le poate plăcea gândul de a deprinde o nouă abilitate, dar poate trezi multe griji, anxietate și stres în alții. Ceea ce este important de reținut, totuși, sunt schimbările pozitive pe care învățarea a ceva nou le poate aduce în viața ta! Așadar, fără alte mențiuni suplimentare, iată 5 motive pentru care merită din plin să înveți ceva nou!

Text: Mihaela Pascari

Îți va veni mai ușor să înveți și alte lucruri noi

Deprinderea constantă de noi abilități te ajută să înveți lucruri mai rapid în timp. Prin stimularea neuronilor din creier, se formează mai multe căi neuronale, iar impulsurile electrice călătoresc mai repede pe măsură ce încerci să procesezi informații noi. Un prim pas în această direcție, menită a-ți spori viteza de învățare, poate fi urmarea unui curs dedicat pasionaților de domeniul IT, cum este proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Simți că faci cu adevărat ceva pentru tine

Să înveți ceva nou ar putea fi scuza de care ai nevoie pentru a obține ceva timp personal. Timp departe de muncă sau familie. O întâlnire cu tine însuți. S-ar putea să te mențină sănătos emoțional. Poți începe cu cel puțin 30 de minute pe zi și poți explora ce-ți place concret să faci pentru ca ulterior să aloci și mai mult timp respectivei pasiuni. Astfel, nu înseamnă că trebuie să o faci mereu singur, poți implica oameni din jurul tău cu aceleași interese.

Rămâi un candidat dezirabil pentru companii

Dezvoltarea profesională te ajută să rămâi atractiv pentru angajatori chiar și atunci când noi absolvenți se alătură domeniului. E important să fii la curent cu schimbările tehnologice, altfel riști ca în timp să nu mai fii luat în calcul pentru promovări. Reține că piața muncii este în continuă schimbare, economia continuă să evolueze, iar progresele tehnologice se resimt în toate sectoarele economiei. Îți va fi greu să-ți atingi obiectivele de carieră fără a continua să înveți și să-ți exersezi mușchii profesionali. Nu vei putea rămâne printre primii fără a învăța ceva ce ei nu au făcut încă.

Nu te mai plictisești cu una cu două

Învățarea de lucruri noi îți menține nivelul curiozității ridicat, astfel încât să nu te plictisești la fel de ușor cum o fac cei care stagnează din evoluție. Viata ta personală și profesională poate părea extrem de monotonă când faci aceleași lucruri din nou și din nou. Însă învățarea unei noi abilități întrerupe acest ciclu de monotonie și alungă plictiseala din jurul tău.

Îți sporești adaptabilitatea

Când înveți ceva nou, mintea și percepțiile tale se schimbă, iar asta face mai ușoară adaptarea la schimbările inevitabile pe care viața tinde întotdeauna să le aducă cu sine. Adaptarea la schimbare este o abilitate în sine și, cu cât experiența ta de viață este mai variată, cu atât îți va fi mai facil să fii mai flexibil în fața transformărilor de orice fel.

