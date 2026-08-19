Ce au împrumutat casele contemporane din atmosfera hotelurilor și restaurantelor

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  . Actualizat 19.08.2026, 12:59,  de  ELLE
Ce au împrumutat casele contemporane din atmosfera hotelurilor și restaurantelor

Locuințele actuale au trecut printr-o transformare vizibilă, preluând elemente care înainte aparțineau exclusiv sectorului ospitalității. Această migrare a stilului hotelier spre dormitor sau living reflectă dorința de a recrea acasă confortul și estetica studiată a locurilor unde alegi să îți petreci timpul liber.

Amenajarea interioară nu mai este doar despre funcționalitate, ci despre experiențe senzoriale similare celor din restaurantele preferate. Vezi tot mai des finisaje premium, iluminat scenografic și zone de relaxare care elimină bariera dintre mediul privat și cel social, transformând rutina zilnică într-o activitate plăcută.

Evoluția insulei de bucătărie către zona de bar

Insula a devenit punctul central al casei, preluând rolul de socializare pe care îl are tejgheaua unui pub. Această structură nu servește doar pentru prepararea hranei, ci funcționează ca un spațiu de interacțiune unde familia sau invitații se adună în timpul gătitului.

Pentru a completa acest decor inspirat din spațiile publice, vei alege deseori scaune înalte pentru bar care să asigure atât postura corectă, cât și integrarea vizuală în conceptul camerei. Această piesă de mobilier definește zona și oferă acea notă de relaxare specifică ieșirilor în oraș.

Integrarea stilului hospitality prin scaune pentru bar

Când alegi scaune pentru bar, trebuie să urmărești echilibrul dintre aspectul estetic și rezistența materialelor. În restaurante, aceste piese sunt supuse unei utilizări intense, iar acasă te poți bucura de aceleași standarde de durabilitate, beneficiind de finisaje textile catifelate sau structuri metalice solide.

Adaptarea formelor este esențială pentru a păstra coerența decorului rezidențial. Poți opta pentru un scaun pentru bar cu spătar generos, care oferă confortul unui fotoliu, dar păstrează înălțimea necesară pentru o insulă. Acest mix între eleganță și utilitate definește locuințele moderne.

Materiale și forme adaptate din spațiul public

Restaurantele folosesc frecvent texturi care atrag privirea și rezistă la uzură, cum ar fi pielea, metalul sau lemnul masiv. Poți prelua aceste idei folosind scaune pentru bar cu picioare subțiri din oțel, care oferă o senzație de spațiu aerisit, spre deosebire de modelele clasice masive.

Alegerea unor scaune pentru bar potrivite depinde de înălțimea blatului și de frecvența cu care le folosești. Dacă obișnuiești să iei micul dejun la bar, orientează-te către modele cu suport pentru picioare, o caracteristică standard în industria hospitality, care îmbunătățește considerabil experiența utilizării zilnice.

Limita dintre inspirația profesională și confortul acasă

Există riscul ca, în încercarea de a copia atmosfera unui lounge, să transformi casa într-un spațiu care pare rece sau artificial. Secretul stă în personalizarea elementelor preluate. Nu trebuie să reproduci fidel un bar comercial, ci să adaptezi ergonomia acestuia la nevoile tale.

Poți evita aspectul de showroom alegând scaune pentru bar în culori care să contrasteze plăcut cu restul bucătăriei. Dacă întregul design devine prea rigid, adaugă accente calde, cum ar fi perne textile sau iluminat cu lumină caldă, pentru a îndulci rigoarea liniilor profesionale.

Cum alegi varianta potrivită de scaune pentru bar

Înainte de achiziție, verifică distanța dintre blat și șezutul unor scaune pentru bar, care ar trebui să fie de aproximativ 25-30 centimetri. Măsurarea corectă previne disconfortul și te ajută să menții o postură naturală, similară cu cea pe care o ai într-o cafenea modernă.

Fie că preferi un stil minimalist sau unul industrial, scaunele trebuie să fie ușor de întreținut. Materialele ușor de curățat sunt preferate în mediul rezidențial, mai ales dacă zona de bar este folosită intens pentru mese rapide sau pentru lucrul de acasă.

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