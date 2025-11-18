Ce analize ajută la identificarea alergiilor?

Identificarea corectă a alergiilor este esențială pentru un diagnostic precis și tratamentul eficient. Există diverse metode de testare, fiecare cu avantaje specifice: testele cutanate, analizele de sânge pentru anticorpii IgE total și IgE specific, dar și teste moderne, precum ALEX2, care oferă o evaluare complexă și precisă a reacțiilor alergice. Acest articol explică ce sunt alergiile, cum pot fi depistate, rolul analizei IgE specifice, avantajele testului ALEX2, cine ar trebui să îl facă, procesul de testare și interpretare a rezultatelor, precum și unde se pot realiza aceste investigații medicale.

Ce sunt alergiile și cum apar?

Alergiile reprezintă reacții exagerate ale sistemului imunitar la substanțe inofensive numite alergeni (polen, acarieni, alimente, mucegaiuri, păr de animale ș.a.). Într-o reacție alergică, sistemul imunitar produce anticorpi de tip IgE care se leagă de alergeni. Această legare declanșează eliberarea de histamină și alte substanțe chimice, ceea ce provoacă simptome precum mâncărime, umflături, strănut sau dificultăți respiratorii.

Care sunt cele mai comune alergii?

Alergiile respiratorii: rinita alergică (febra fânului), alergii la acarieni, polen, mucegai, părul animalelor.

Alergiile alimentare: la ouă, lapte, arahide, nuci, soia, pește, crustacee.

Alergiile de contact: la metale (nichel), latex, substanțe chimice, plante (iedera).

Alergia la veninul insectelor: reacții la înțepături de albine sau viespi.

Unele alergii pot fi severe, declanșând șoc anafilactic.

Care sunt simptomele alergiilor?

Simptomele variază în funcție de tipul de alergie, dar includ deseori:

Strănut, tuse, secreții nazale apoase sau congestie nazală

Mâncărimi și roșeață a ochilor, lacrimare

Erupții cutanate (urticarie), mâncărimi și umflături

Dificultăți respiratorii sau wheezing (în astmul alergic)

Greață, vărsături, diaree (în alergiile alimentare)

Reacții severe: dificultăți de respirație, amețeli, pierderea conștienței (șoc anafilactic)

Cum se pot depista alergiile?

Alergiile se pot diagnostica prin două metode principale:

Teste cutanate (prick test): implică aplicarea alergenilor pe piele și observarea reacției locale (roșeață, umflătură). Sunt rapide și recomandate pentru alergeni comuni, dar pot fi influențate de tratamente medicamentoase și condiția pielii.

Teste de sânge: măsoară nivelul anticorpilor IgE total și IgE specific din sânge. Sunt utile când testele cutanate nu sunt posibile sau când este nevoie de o evaluare mai detaliată.

Ce este analiza IgE specific și cum funcționează?

Analiza IgE specific detectează prezența anticorpilor IgE care sunt produși împotriva unor alergeni particulari. Ea se face prin recoltarea unei probe de sânge, iar testul identifică legătura dintre anticorpii IgE și moleculele specific alergene, indicând astfel la ce substanțe este sensibil organismul pacientului.

Ce avantaje oferă testul ALEX2 față de testele clasice pentru alergii?

Testul ALEX2 este o metodă multiplex modernă, care permite testarea simultană a 295 de alergeni și componente alergene cu precizie crescută. Astfel, oferă o panoramă completă a sensibilităților alergice ale pacientului, ceea ce facilitează un management personalizat și eficient. Spre deosebire de testele clasice, ALEX2 reduce nevoia de multiple investigații și asigură o acuratețe superioară în identificarea alergiilor complexe.

Cine ar trebui să efectueze testul ALEX2?

Testul ALEX2 este recomandat persoanelor cu simptome alergice persistente, celor cu alergii multiple sau neclare, pacienților care nu au răspuns la tratamente standard, și celor care necesită o diagnosticare precisă pentru alergii alimentare, respiratorii sau ocupationale. Este de asemenea util în cazurile în care testele clasice au fost insuficiente sau inconcludente.

Cum se realizează testarea și interpretarea rezultatelor?

Testarea ALEX2 implică o recoltare simplă de sânge într-un laborator specializat. Rezultatele sunt disponibile în câteva zile și sunt interpretate de medicul alergolog, care analizează nivelurile IgE specifice fiecărui alergen. Pe baza acestor date, medicul stabilește diagnosticul și planul de tratament, orientat spre evitarea alergenilor și terapia corectă.

Unde se pot face analizele medicale ALEX2 – MADx (IgE specific – 295 alergeni)?

Un laborator de încredere pentru astfel de analize este Bioclinica, care oferă servicii de calitate, analizoare moderne și rezultate de încredere. Avantajele Bioclinica includ acuratețea rezultatelor, timpi rapizi de procesare și grijă pentru fiecare pacient.

