Catrice Beauty Trends. Descoperă noutățile sezonului de toamnă-iarnă 2022/2023

La revedere machiaje nude simple! Noutățile CATRICE Toamnă/Iarnă 2022 dau anotimpului posomorât puțină culoare și prezintă produse cool ce îndeplinesc mai multe funcții în același timp: surpind prin culorile și texturile extraordinare, hrănesc cu ingrediente valoroase și conving prin performanța puternică. Mici amănunte care fac viața de zi cu zi mai frumoasă și te fac să te descoperi în feluri complet noi – fidele noului nostru motto:

ITS NOT MAGIC. ITS MAKE UP!

Noile produse CATRICE pot fi folosite în mod intuitiv, sunt hrănitoare, surprinzătoare și au un efect instantaneu – acest aspect multiplu este reflectat și în cele patru tendințe ale sezonului. De ce să complici lucrurile când pot fi atât de simple?

Make it Easy – comunicăm transparent și pe înțelesul tuturor efectele produselor, ce conțin și cum se aplică. Nu doar arată bine, sunt și benefice pentru piele!

Ingredientele care îngrijesc din produsele CATRICE sunt convingătoare nu doar datorită performanțelor excelente însă și datorită efectelor hrănitoare.

Evadezi din stresul de zi cu zi pentru un moment?

Trendul „Surprinde-mă' oferă momente surprinzătoare în toate dimensiunile: Cu texturile lor unice, culori și efecte, produsele te invită să experimentezi.

Trăiește în prezent, nu irosi timpul – acesta este jocul. CATRICE spune „Nu este timp să aștepți' și oferă produse care nu sunt complicate, sunt de încredere și au un efect instantaneu – indiferent dacă ești la birou, pe drum sau acasă.

Cu cât lumea devine mai complicată, cu atât mai mulți oameni tânjesc după simplitate. Produsele care sunt cât mai ușor de folosit cu putință, oferă rezultate vizibile și a căror origine, mod de fabricare și ingrediente sunt comunicate în mod transparent și ușor de înțeles, sunt grupate sub motto-ul Make it Easy. Trendul înclină către „less is more' – doar câteva produse, cu mai multe funcții și care oferă performanță convingătoare la un preț grozav sunt tot ceea ce ai nevoie pentru un look personalizat și extraordinar.

MASCARA REZISTENTĂ LA APĂ LIFT UP VOLUME & LIFT POWER HOLD

Ridică-le mai sus și mai sus : Mascara rezistentă la apă The LIFT UP Volume & Lift Power Hold convinge prin efectul său rezistent de ridicare și volum spectaculos. În plus, textura rezistentă la apă hrănește genele cu ulei de migdale și ricin. Datorită periei speciale, mascara dă genelor curbură și desime pentru o privire expresivă.. Preț lei * 24,50

MASCARA BOOST UP VOLUME & LASH BOOST

Fă-ți genele voluptoase! Textura pentru întărire a mascarei BOOST UP Volume & Lash Boost este îmbogățită cu ulei de caise kernel și Widelash™ de la Sederma și alunecă pe gene fără să le lipească înte ele. Datorită periei moi Magic Boost, mascara asigură un volum instantaneu cu desime și alungire spectaculoase, în timp ce culoarea neagră crează un look expresiv.

Preț lei * 24,50

CREION PENTRU PLEOAPE REZISTENT LA APĂ

Kohl Kajal Uită-te în ochii mei: Creionul Kohl Kajal rezistent la apă este perfect pentru un machiaj expresiv al ochilor ce durează. Mina moale permite o aplicare ușoară, iar textura foarte pigmentată oferă un aspect de o culoare intensă. Formula este îmbogățită cu unt de shea hrănitor, iar creionul este realizat din lemn certificat FSC, ceea ce înseamnă că materialul provine din cultivarea durabilă a lemnului.

Preț lei * 10,00

BAZĂ PENTRU MASCARA SUPER PRIME

Baza pentru mascara Super Prime este primerul perfect pentru gene wow, expresive. Datorită culorii gri a texturii, baza pentru mascara se usucă fără a lăsa reziduri pe gene și poate fi apoi acoperită cu mascara ta preferată. Textura este îmbogățită cu ulei de ricin și are un efect hrănitor.

Preț lei * 22,00

GENE FALSE Lash Couture 3D FOXY VOLUME ȘI 3D Panoramic Volume Lashes

Cu genele Lash Couture 3D Foxy Volume și Panoramic Volume Lashes, puteți crea rapid și ușor un aspect intens al ochilor. Genele false sunt realizate din păr sintetic vegan și sunt aranjate tridimensional pentru a oferi un volum spectaculos – pur și simplu aplicați adezivul inclus pe banda genelor false, lăsați-l puțin să se usuce și apoi atașați-le la linia genelor. Genele Lash Couture 3D Panoramic Volume au un efect de deschidere a ochilor pentru un aspect unic.

Preț lei * 19,50

CORECTOR Cover + Care Sensitive

Un corector pentru pielea sensibilă: corectorul Cover + Care Sensitive este îmbogățit cu mușețel calmant, nu conține parfum, iar compatibilitatea sa cu pielea sensibilă a fost confirmată dermatologic. În același timp, corectorul impresionează prin performanțele sale remarcabile: Acoperirea medie este construibilă și oferă un finisaj mat natural care durează până la 16 ore și este rezistent la apă.

Preț lei * 19,50

Ruj Shine Bomb

Strălucește ca un diamant: Noua gamă de rujuri Shine Bomb convinge prin finisajul său de înaltă strălucire care face instantaneu buzele să pară mai pline. Datorită gamei largi de culori, toți iubitorii de beauty au garanția că își vor găsi nuanța preferată care li se potrivește cel mai bine. Textura cremoasă, ușoară, alunecă ușor peste buze și este îmbogățită cu acid hialuronic – pentru un efect suplimentar, hrănitor.

Preț lei * 22,00

TONER Glow Skin Renewal

Lasă-ți pielea să strălucească! Tonerul Glow Skin Renewal combină un peeling acid și un toner facial într-un singur produs. Textura este îmbogățită cu 5% PHA (gluconolactonă) și 3% AHA (acid glicolic) și exfoliază ușor pielea. Îndepărtează celulele moarte ale pielii si ajută pielea să se regenereze. În același timp, tonerul are un efect hrănitor cu aloe vera. Rezultatul: un ten mai fin, mai radiant. Eficacitatea produsului a fost confirmată de un institut extern. Tonerul facial cu peeling acid nu trebuie spălat.

Preț lei * 30,00

SERUM Pore Blemish Control

La revedere pete! Mai puține pete pe piele peste noapte? Nicio problemă pentru serumul Pore Blemish Control – serumul pentru îngrijirea feței conține câte 2% din fiecare dintre BHA (acid salicilic) și AHA (acid lactic), care au un efect exfoliant. Serumul îndepărtează ușor celulele moarte ale pielii, reduce petele și susține un ten mai neted. În același timp, formula este îmbogățită cu prebiotice, care au un efect de echilibrare, calmant asupra pielii.

*Serumul se aplică seara după curățarea feței, înainte de a merge la culcare și apoi își desfășoară efectul peste noapte.

*Eficacitate confirmată de un institut extern, aplicare o dată pe zi.

Preț lei * 30,00

Hydro Protect Melting Moisturizer

Iată un nou produs adăugat la cea mai bine vândută gamă de îngrijire a pielii, Hydro: The Hydro Protect Melting Moisturizer. Datorită complexului său hidratant și acidului hialuronic, crema hidratantă oferă pielii o hidratare profundă, în timp ce ceramidele botanice susțin bariera naturală a pielii. Crema hidratantă poate fi aplicată dimineața după curățare sau seara înainte de a merge la culcare – pentru piele hrănită și răsfățată.

Preț lei * 30,00

Cu Ingrediente cărora le pasă, nu numai valorile exterioare, ci mai ales cele interioare contează: Ingredientele selectate, pe care Skintellectuals le cunosc deja și le iubesc, îmbogățesc produsele de înfrumusețare care fac parte din acest trend – de exemplu, aloe vera, acid hialuronic, unt de shea sau ulei de nucă de cocos. Beauty meets Skincare nu se aplică doar produselor pentru față, ci și celor pentru buze și fardurilor pentru pleoape care fac parte din produsele de cosmetică decorativă multitasking.

Primer The Corrector Anti-Redness

Machiaj impecabil, în ciuda roșeții pielii? Desigur! Nici o problemă cu Primerul Corrector Anti-Redness. Îmbogățită cu alantoină hrănitoare și cica, textura este colorată ușor în verde pentru a echilibra vizibil roșeața pielii. Ulterior, fondul de ten poate fi aplicat și mai bine, iar machiajul durează mai mult.

Preț lei * 24,50

Primer The Glowifier Illuminating

Lasă-l să strălucească! Cu Primerul Glowifier Illuminating, tenul radiază cu o strălucire aurie moale și subtilă. Primerul poate fi purtat singur, sub sau deasupra machiajului sau combinat în fondul de ten. Textura este îmbogățită cu extract de pepene roșu și hrănește pielea, dar o și pregătește perfect pentru machiajul ulterior. Pentru un look de lungă durată, cu o strălucire delicată și un aspect natural.

Preț lei * 24,50

BALSAM PENTRU BUZE Lip Lovin Nourishing

Wellness pentru buze: Lip Lovin Nourishing Lip Balm răsfață buzele cu unt de shea, acid hialuronic și ulei de nucă de cocos. Textura are un parfum plăcut de vanilie și lasă buzele să se simtă frumoase și moi. În același timp, balsamul de buze colorat oferă o acoperire ușoară spre medie – în trei nuanțe diferite: nude, roz deschis și berry.

FARD PENTRU PLEOAPE ALOE VERA EYESHADOW STICK

Aloe Vera Eyeshadow Stick este la fel de ușor de aplicat ca un creion dermatograf, dar creează machiaje expresive ale ochilor și arată ca un fard de pleoape. Textura foarte pigmentată este rezistentă și nu curge – și datorită consistenței sale cremoase, este ușor de aplicat și de uniformizat. Un highlight special: Formula este îmbogățită cu extract de aloe vera care oferă un efect hrănitor suplimentar. Datorită formatului său practic sub formă de stick, acest fard pentru pleoape se potrivește în orice geantă, astfel încât este întotdeauna aproape pentru un scurt retuș în mișcare.

Preț lei * 21,00

MASCĂ DE NOAPTE PENTRU BUZE Lip Lovin Overnight Lip Mask

Somn de înfrumusețare pentru buzele tale: Masca de buze pentru noapte Lip Lovin se aplică seara și își desfășoară efectul noaptea în timp ce dormi. Textura bogată a cremei este îmbogățită cu unt de shea și vitamina E – pentru buze moi, răsfățate. Datorită efectului său calmant și formulei hrănitoare, buzele uscate și crăpate sunt de domeniul trecutului.

Preț lei * 19,50

Serum Primer Clean ID Hyper Hydro

Serum hidratant și primer într-unul singur produs: Clean ID Hyper Hydro Serum Primer este un must-have pentru un ten radiant. Textura transparentă a gelului este realizată din ingrediente naturale în proporție de 86% și conține acid hialuronic – ideal pentru un impuls de îngrijire după curățarea feței. În același timp, primerul pregătește perfect fața pentru fondul de ten.

Preț lei * 30,00

Trendul Surprise Me oferă momente surprinzătoare unice – cu texturi speciale, detalii atrăgătoare, culori neobișnuite, efecte neașteptate… Totul se rezumă la a te juca cu machiajul în loc să-l porți – orice este distractiv și stimulează imaginația este permis. Machiajul este ca o pânză pentru auto-exprimare individuală. Te poți reinventa în fiecare zi. Acest lucru creează experiențe de frumusețe și momente surprinzătoare care vă aduc bucurie.

PALETĂ DE FARDURI PENTRU PLEOAPE Pro Desert Romance Slim

Paletele de farduri de pleoape Pro primesc un nou membru – Pro Desert Romance Slim Eyeshadow Palette. Paleta vine în ambalaj de hârtie de înaltă calitate și conține 14 nuanțe foarte pigmentate inspirate de deșert. Nuanțe nude delicate și tonuri de nisip, galbenul puternic și rozul întâlnesc nuanțe maro de pământ, auriu și rosé. Datorită diferitelor finisaje, paleta poate fi utilizată pentru a crea o mare varietate de efecte și aspecte.

Preț lei * 48,50

PENSULĂ PENTRU SPRÂNCENE Lift Up Brow

Pensula pentru sprâncene Lift Up Brow nu trebuie să lipsească din nicio colecție de accesorii de make-up. Datorită capătului înclinat, pensula pentru sprâncene vă permite să creați stiluri expresive și precise pentru sprâncene. Aceasta poate fi utilizată în combinație cu Brow Fix Shaping Wax sau orice alt produs de styling pentru sprâncene.

Preț lei * 11,50

CEARĂ PENTRU SPRÂNCENE BROW FIX SHAPING WAX

Sprâncene wow într-o clipă? Nicio problemă, datorită Brow Fix Shaping Wax. Textura cremoasă este foarte ușor de aplicat și distribuit pentru a vă ajuta să dați formă sprâncenelor. Pensula pentru sprâncene Lift Up Brow este partenerul perfect pentru rezultate optime. Ceara se usucă transparent, deci este potrivită pentru toate culorile de sprâncene și fixează forma ore întregi.

Preț lei * 22,00

PALETĂ DE FARDURI PENTRU PLEOAPE The Hot Mocca

Paleta de farduri pentru pleoape Hot Mocca vine cu opt nuanțe de maro și nude foarte pigmentate, cu diverse finisaje. Nuanțele bogate, coordonate în culori, au o textură nouă și îmbunătățită, catifelată-moale și culori pigmentate. Un alt punct culminant: Ambalajul este conceput pentru a evita plasticul inutil.

Preț lei * 30,00

PALETĂ DE FARDURI PENTRU PLEOAPE Pure Nude

Paleta de farduri pentru pleoape Pure Nude are opt nuanțe foarte pigmentate în tonuri nude elegante. Nuanțele bogate, coordonate în culori, în tonuri deschise până la întunecate, au o textură nouă și îmbunătățită, catifelată-moale și culori pigmentate. Un alt punct culminant: Ambalajul este conceput pentru a evita plasticul inutil

Preț lei * 30,00

PALETĂ DE FARDURI PENTRU PLEOAPE Electric Rose

Paleta de farduri pentru pleoape Electric Rose oferă opt farduri de pleoape foarte pigmentate în nuanțe de rozé, cu diverse finisaje. Nuanțele bogate, coordonate în culori, au o textură nouă și îmbunătățită, catifelată-moale și culori pigmentate. Un alt punct culminant: Ambalajul este conceput pentru a evita plasticul inutil.

Preț lei * 30,00

PALETĂ DE FARDURI PENTRU PLEOAPE Dusty Matte

Paleta de farduri pentru pleoape Dusty Matte combină opt farduri de pleoape foarte pigmentate cu un finisaj mat. Nuanțele bogate, coordonate în culori, au o textură nouă și îmbunătățită, catifelată-moale și culori pigmentate. Un alt punct culminant: Ambalajul este conceput pentru a evita plasticul inutil.

Preț lei * 30,00

BALSAM PENTRU BUZE

Sparkle Glow Balsamul pentru buze Sparkle Glow unește îngrijirea buzelor cu o colorare delicată și un finisaj natural strălucitor. Textura translucidă reacționează la valoarea naturală, individuală a pH-ului buzelor tale și le nuanțează într-un roz delicat, unic. În plus, particulele aurii strălucitoare creează un efect ușor de sclipici. Balsamul de buze are un parfum plăcut de vanilie.

Preț lei * 27,00

FARD DE OBRAZ AirBlush Glow

Walking on Air: Noile farduri pudră de obraz AirBlush Glow impresionează prin textura lor ușoară ca o pană și finisajul natural, strălucitor. Textura ' airbrush ' perfect pigmentată asigură pomeți și față conturate, perfect pigmentate, fără efect de exagerare.

Preț lei * 21,00

FARD DE OBRAZ AirBlush Matt

Walking on Air: Noile farduri pudră de obraz AirBlush Matt impresionează prin textura lor ușoară ca o pană și finisajul natural, mat. Textura ' airbrush ' perfect pigmentată asigură pomeți și față perfect accentuate, fără un efect de exagerare.

Preț lei * 17,00

LUCIU PENTRU BUZE Volumizing Extreme Lip Booster

Gin Gin Ura! Există un nou produs ce completează gama Volumizing Extreme Lip Booster. Noua variantă cu o aromă de gin tonic răcoritor conține mentol și ulei de castravete. La fel ca și celelalte variante, Volumizing Extreme Lip Booster Gin Tonic oferă un aspect de extra volum cu un efect de netezire. Textura translucidă are particule fine, cu sclipici argintiu – pentru strălucire maximă.

Preț lei * 19,50

LAC PENTRU UNGHII Brave Metallics

Lacul pentru unghii Brave Metallics asigură unghii superbe, galactice. Textura foarte pigmentată creează un efect metalic de lungă durată, cu o acoperire ridicată. Datorită selecției de culori la modă, sunt posibile diverse look-uri – pentru un stil unic.

Preț lei *19,00

Top Coat Go Pastel

Go Pastel Top Coat este cel mai recent gamechanger pentru manichiuri unice. Textura rosé, semitransparentă transformă orice ojă colorată într-o nuanță pastelată delicată. Cu un singur strat, puteți creea nenumărate look-uri extraordinare.

Preț lei *14,50

AUTOCOLANTE PENTRU UNGHII Name It

Autocolantele pentru unghii Name It sunt perfecte pentru crearea de modele individuale de nail art. Modelele unice includ litere, numere și elemente grafice fine. Cel mai bine este să folosiți o pensetă pentru a îndepărta cu atenție autocolantele de pe folie și să le lipi pe unghie. Un strat de top coat fixează totul.

Preț lei * 14,50

Timpul este prea prețios pentru a-l irosi pe lucruri care nu funcționează. Spune la revedere bătăilor de cap și frustrării – acest trend este despre No Time to Wait. Aceste produse CATRICE oferă performanțe de top și asigură o aplicare ușoară, un confort ridicat la purtare, precum și efecte instantanee unice.

Ele unesc punctele culminante care sunt perfecte pentru retușuri rapide, o rutină de înfrumusețare fără probleme dimineața și un machiaj simplu, fără cusur în deplasare – pentru acele călătorii de zi cu zi.

RUJ Melting Kiss

Ruj cu finisaj de gloss sau un gloss în formă de ruj? Melting Kiss Gloss Stick este ambele. Textura care se topește ușor, cu acoperire medie și un finisaj lucios, vine într-un format practic de stick, astfel încât să fie foarte ușor de aplicat. Untul de mango și uleiul de cocos se asigură că buzele tale nu se vor usca, iar textura moale se simte plăcută pe buze.

Preț lei * 24,50

GLOSS PENTRU BUZE Lip Jam Hydrating

Zâmbiți! Lip Jam Hydrating Lip Gloss aduce un zâmbet pe buzele tuturor. Glossul hidratant este îmbogățit cu unt de shea, ulei de cocos și unt din semințe de mango pentru a hrăni buzele și a oferi o hidratare intensă. Textura este ușor de aplicat, non-lipicioasă și creează un finisaj strălucitor, ce colorează delicat buzele. Datorită ambalajului tub, practic, luciul de buze încape în orice geantă pentru un retuș rapid pe drum, în orice moment. Tubul și capacul sunt realizate din mono-material complet reciclabil (PE) și atrag atenția datorită designului lor pastel. Cele cinci nuanțe colorate vin cu propriul parfum individual. Îmbunătățirea hidratării buzelor a fost dovedită de un studiu extern

Preț lei * 17,00

PICĂTURI PENTRU USCARE RAPIDĂ Instant Dry Drops

Nu este nevoie să așteptați: Cu instant dry drops, lacul de unghii se usucă în aproximativ 40 de secunde. Datorită aplicatorului integrat, dozarea picăturilor cu uscare rapidă este extrem de ușoară – una până la două picături pe lacul de unghii proaspăt sunt suficiente pentru a scurta timpul de uscare. Formula picăturilor este îmbogățită cu vitamina E.

Preț lei * 14,50

CORECTOR PENTRU PENTRU ZONA DE SUB OCHI Under Eye Brightener

La revedere, cearcăne! Under Eye Brightener asigură un efect de ochi luminoși instantaneu – datorită texturii sale roz deschis, cu o acoperire mare. Culoarea echilibrează vizibil tonurile albăstrui ale cearcănelor conferind tenului o strălucire radiantă. În același timp, crema corectoare hrănește pielea cu acid hialuronic și unt de shea.

Preț lei* 19,50

