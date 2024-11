Care sunt cauzele despicării vârfurilor și cum le putem gestiona

Ne dorim ca părul nostru să aibă mereu un aspect de invidiat, sănătos și plin de vitalitate. Însă, ce se întâmplă atunci când observăm că firele devin mai casante, mai predispuse la rupere și apar vârfurile despicate? Din păcate, singura metodă eficientă prin care putem rezolva această situație este să le tundem, să renunțăm la câțiva centimetri din lungimea podoabei capilare, cu gândul că toate problemele se termină aici. Doar că, pe măsură ce trece timpul, nu remarci o îmbunătățire a structurii părului, din contră, acesta pare tot mai deteriorat și uscat. Descoperă în cele ce urmează care sunt cele mai comune cauze ale despicării vârfurilor și cum poți preveni această problemă.

Lipsa hidratării din rutina de îngrijire

Atunci când vine vorba despre stabilirea unei rutine de îngrijire, hidratarea este unul dintre principalele aspecte pe care trebuie să le iei în considerare. Fiecare tip de păr, indiferent că este normal, uscat, gras, mixt, creț, vopsit ori decolorat, are nevoie de o sursă bogată de nutrienți și vitamine, capabilă să-i întărească bariera naturală de protecție și să hrănească firele în profunzime. În lipsa acestui element vital, lucrurile tind să scape de sub control – structura podoabei capilare are parte de modificări majore, devine mai vulnerabilă, mai predispusă la rupere, în timp ce vârfurile încep să se despice.

Din fericire, există metode eficiente prin care poți gestiona această situație. Dacă semnele pe care le-am amintit anterior sunt din ce în ce mai vizibile, îți recomandăm să te orientezi către produse intens hidratante pentru ingrijirea parului deteriorat. Pentru a lua cele mai bune decizii în acest sens, ține cont de particularitățile podoabei capilare. De pildă, dacă ai bucle și fire rebele, care se încurcă și se rup mai ușor, poți încerca un sampon pentru par cret, îmbogățit cu ingrediente benefice, precum uleiurile naturale, de argan sau de cocos, glicerina, un puternic umectant, care are capacitatea de a atrage și a sigila apa în interior, respectiv cheratina, una dintre cele mai importante proteine, care poate repara fibra capilară.

Următorul pas constă în aplicarea unei măști de păr pe întreaga lungime a firelor, dar mai ales pe vârfuri. Permite-i să acționeze timp de câteva minute sau chiar peste noapte. De asemenea, folosește cu regularitate un balsam fără clătire ori un ulei nutritiv.

Expunerea la factorii de mediu agresivi

Fiecare anotimp vine la pachet cu provocările sale. Dacă vara încercăm să stăm cât mai departe de efectul negativ al razelor ultraviolete, în sezonul rece, temperaturile tot mai scăzute, vântul puternic și umiditatea crescută sunt factorii care pot deteriora structura părului, o fac mai uscată, mai fragilă, până când vârfurile ajung să se despice.

Hidratarea rămâne cea mai bună măsură de protecție și-n cazul de față. Dacă vrei să-i oferi părului mai multe substanțe nutritive, poți adăuga câteva picături de ulei de cocos în masca pe care o folosești săptămânal. De asemenea, chiar dacă razele soarelui nu sunt la fel de puternice în timpul sezonul rece, aplică pe lungimi și vârfuri un spray cu protecție UV.

Folosirea constantă a aparatelor de stilizat pe bază de căldură

Aparatele de coafat pe bază de căldură te pot ajuta în multe situații, mai ales atunci când vrei să-ți aranjezi părul într-un anumit mod, însă nu ai dexteritatea și îndemânarea necesare pentru a duce la bun sfârșit această sarcină. Cu toate acestea, atunci când sunt folosite la temperaturi ridicate, aceste dispozitive pot usca excesiv fibra capilară, firele devin mai predispuse la rupere și deteriorare, iar vârfurile își pierd din strălucire și încep să se despice.

Probabil te gândești că trebuie să renunți la placa sau ondulatorul preferate, pentru ca părul să rămână sănătos și frumos. Ei bine, poți continua să le folosești, cu mențiunea că trebuie să le utilizezi mai rar, la o temperatură mai scăzută și să aplici un produs special cu protecție termică.

Pieptănarea agresivă a părului

Chiar dacă intenția ta este să-i oferi părului tot ce este mai bun, este posibil să faci câteva greșeli când vine vorba de îngrijirea sa. Una dintre cele mai cunoscute se referă la pieptănarea prea dură a podoabei capilare.

În cazul în care firele tale se încurcă destul de ușor, o bună variantă este să aplici o cantitate potrivită de ulei sau balsam fără clătire. După câteva minute, cu ajutorul unui pieptene cu dinți rari, poți începe să descurci părul, pornind de la vârfuri și continuând, cu răbdare, către lungimi.

Vârfurile despicate sunt rezultatul unor practici incorecte, combinate cu efectul nociv al factorilor externi și utilizarea unor produse inadecvate destinate îngrijirii părului. Dacă și tu te confrunți cu această problemă, inspiră-te din soluțiile noastre.

Sursă foto: Freepik.com

