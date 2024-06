Brandul Levi’s celebrează luna Pride cu o colecție inspirată de cultura Rodeo LGBTQIA+

Pentru luna Pride 2024, brandul Levis sărbătorește bucuria de expresie queer cu o colecție inspirată de cultura rodeo LGBTQIA+ din anii 70s până azi. Brandul Levis încurajează membrii și aliații comunității LGBTQIA+ să celebreze libertatea de exprimare cu o suită de mesaje de la personalități.

Vestimentația western face parte din ADN-ul brandului Levis, iar colecția Pride 2024 e inspirată de evenimentele queer Rainbow Rodeos', originare din Nevada în anii ‘70s. Colecția este inspirată de grafica și influențele pieselor vintage Levis și afișele de arhivă cu o nouă strălucire – ștrasuri, ținte de cupru, denim plastifiat auriu și multe altele – conținând o gamă extinsă de topuri, pantaloni și accesorii. De la tricoul Cinched Shortstack și maieul Cropped Muscle la geaca Liberation Western Trucker, broderie de inspirație western și motive curcubeu dau colecției un aspect rodeo fluid și euforic. Modele reversibile sau look-uri complete, aceasta este o colecție ideală pentru a-ți crea propriul stil.

Personalitățile care susțin colecția Pride 2024 sunt, printre alții, muzicianul country Orville Peck; Mattise Andrews, model și makeup artist; Bronze Avery, muzician și fondator al Ruxwood, brand de lenjerie intimă; Violet Chachki, drag queen (câștigătoare a sezonului 7 al show-ului RuPaul’s Drag Race); Paris Helena Elyte, fotograf de beauty; și Bailey Salisbury and Sean Monaghan, fondatorii Stud Country, o comunitate de line-dancing.

Levis a susținut consecvent ani la rând drepturile și problemele cu care se confruntă comunitatea LGBTQIA+. De la angajații companiei care au participat la marșurile Pride timpurii din San Francisco până la a fi una dintre primele companii care au susținut Equality Act, Levi Strauss & Co. și-a exprimat cu mândrie și consecvență suportul pentru comunitatea LGBTQIA+. Să nu uităm că jeanșii Levis 501 au fost purtați decade ca simboluri ale protestului, solidarității și libertății de exprimare.

În plus, pentru susținerea comunității LGBTQIA+, brandul Levis donează 100.000 de dolari către Outright International, o organizație globală care se preocupă cu respectarea drepturilor membrilor LGBTQIA+ din întreaga lume.

Colecția Levis Pride 2024 este disponibilă pe Levi.com și în magazinuul din AFI Cotroceni.

