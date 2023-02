Blugi slim-fit bărbați – oare vor reveni în anul 2023? Merită verificat!

Dressingul masculin a evoluat foarte mult în ultima vreme. Dacă acum ceva vreme bărbații se limitau doar la modele de blugi drepți, bootcut sau baggy, se pare că modelele de blugi slim fit, mai ales cei de pe Bolf, revin în forță.

Blugii slim fit sunt companionul perfect pentru orice citadin la modă care are grijă mereu de ținuta sa. Mai ales pentru cei care sunt mai înalți sau zvelți. Astfel că, modelele de blugi slim se invită în toate dressingurile masculine și se poartă peste tot în oraș, acasă și chiar și la birou. Deci da, blugii slim fit Bolf sunt în vogă în anul 2023 și pot să facă parte din cadrul celor mai frumoase ținute.

Ținute mai cuminți pe bază de blugi slim fit bărbați de pe Bolf

Dacă alegi o pereche de blugi slim fit bărbați, în nuanțe mai deschise, va trebui să îi porți alături de piese vestimentare mai închise sau mai deschise, de negru sau de alb, de exemplu. Mocasinii vor completa de minune ținuta pentru un stil mai degrabă casual și citadin.

Pentru un plus de șic, alege să porți blugii slim fit cu o cămașă în nuanță de roșu burgundy. Dacă vrei să obții cel mai frumos contrast cu nuanțele mai pop, poți purta la blugi o pereche de bascheți înalți în nuanțe de negru.

Pantofii tip derby și botinele pot completa și ei de minune ținuta și vor aduce o latură mai business ținutei. În ambele cazuri, cureaua este un must have. Blugii slim fit albaștri vor arăta cel mai bine altături de piesele vestimentare ovesize precum un hanorac sau o cămașă în carouri.

Alege ținute mai cool cu ajutorul blugilor slim fit

Cei care preferă un look mai rebel sau mai cool, pot miza pe modele de blugi slim fit prespălate. Modelele mai destroy vor arăta astfel cel mai bine alături de un tricou cu motive și de o caschetă, de ce nu. Pentru pantofi, se pot alege sneakerși mai grafici sau o pereche de pantofi slip-on mai streetwear. O altă ambianță, alte influențe, se pot alege blugii slim fit de pe Bolf de purtat la ținute mai rock, cu o pereche de blugi în nuanțe mai închise, o pereche de rangers și o geacă de piele.

Stilul este garantat și latura masculină de asemenea

Purtați cu o jachetă de piele neagră și o pereche de botine, blugii slim fit îți vor conferi un look rock. Pentru un look mai profesional, unii bărbați îi pot asorta cu o cămașă și pantofi cu șiret. Pentru a-ți afirma eleganța, îndrăznește să porți o curea din piele pe șolduri, mai ales dacă alegi blugi cu talie joasă. În cele din urmă, dacă îți dorești un look mai de stradă sau mai casual, optează pentru blugi slim fit decolorați, cu un pulover mai mare și o pereche de adidași. Pentru weekendurile casual, blugii din denim decolorat oferă echilibrul perfect între eleganță și dezinvoltură.

În timpul verii, se pot alege culori mai deschise pentru zi. Seara, blugii slim fit negri sau albastru închis vor fi perfecți cu un tricou mulat sau o cămașă deschisă la culoare. Atunci când cumperi blugi, ține cont de faptul că aceștia tind să se întindă spălare după spălare. Deși blugii slim fit nu sunt toți din bumbac, dacă ești în căutarea unui model super skinny, atunci când cumperi blugi, alege cea mai strâmtă mărime.

Blugii slim-fit fac deci parte din categoria pieselor vestimentare must have datorită multitudinii de stiluri la care pot să fie purtați, fiind cei mai versatili, dar și cei mai frumoși.

