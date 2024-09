Behind the scenes fun with Levi’s®

Lorena este unul dintre cei mai populari influenceri locali având peste 424 de mii de urmăritori pe Instagram și peste un milion pe TikTok. Creează conținut amuzant și optimist și încurajează mereu adolescenții să se iubească, răspândind mesaje pozitive. A fost gazda The Tiktok Test, primul show românesc pe TikTok, și tiktoker-ul oficial al show-ului Masked Singer România.

Edd Banu este un creator de conținut cu peste un milion de urmăritori pe TikTok și peste 192 de mii pe Instagram. Se declară un fashion addict, îi place să ghideze alte persoanespre a-și găsi un stil unic și o estetică personală și dorește să-și încurajeze urmăritorii să se exprime prin modă și să aibă încredere în felul în care se îmbracă.

Mario Roșu este un tiktoker în plină ascensiune, cu peste 254 de mii de urmăritori (și mai mult de 25 de mii pe Instagram). Publicul din generația Z îl apreciază datorită conținutului său autentic și amuzant, care explorează diverse aspecte ale vieții, cum ar fi prietenia, stilul de viață, relațiile și dragostea. Capacitatea sa de a se conecta cu ușurință la public și de a crea conținut relevant îl face să rezoneze profund cu urmăritorii săi.

ELLE: Cum v-ați pregătit pentru această ședință foto? Aveți vreun ritual înainte de a ajunge în fața camerei?

Lorena Vișan: Am un obicei ca, în fiecare seară, să notez în agendă 10 lucruri pentru care sunt recunoscătoare. A doua zi dimineața, până ajung pe set, sunt toată un zâmbet, ascult muzică la maximum, dansez și cânt. Mă bucur de fiecare moment, știind cât de mult visam la asta în copilărie și adolescență.

Edd Banu: Înainte de a intra pe set, încerc să beau foarte multă apă. În același timp, în funcție de tematica shooting-ului, ascult un anumit gen de muzică care mă transpune în vibe-ul potrivit.

Mario Roșu: Să știți că eu mă iau în serios și mă pregătesc din timp. Cred că am început exfolierea feței cu o săptămână înainte, ca să fiu sigur că nu o să-mi apară vreo erupție pe față și că tenul meu o să arate perfect. Apoi, trecând de aspectele acestea superficiale, simt nevoia să am un moment al meu, în care mă rog și mulțumesc pentru ceea ce am, căci sunt foarte recunoscător pentru ceea ce trăiesc.

ELLE: Ce vă inspiră cel mai mult la stilul colecției de toamnă Levi’s® 2024?

Lorena Vișan: Pentru mine Levi’s® a inspirat mereu încredere. Atât încredere în item-uri, cât și în propria persoană. De fiecare dată când am probat o piesă a brand-ului, asta am simțit că îmi transmite: „Ai încredere în tine.

Edd Banu: Cu siguranță, piesele din denim și asocierea denim on denim. Simt că mi se potrivesc extrem de bine și scot la suprafață rockstar-ul din mine.

Mario Roșu: Consider că noua colecție reprezintă foarte bine esența Levi’s®. Îmi place foarte mult combinația de denim on denim și versatilitatea paletei de opțiuni. La ședința foto am rămas surprins de cât de bine funcționează toate tipurile de denim împreună, chiar dacă par, individual, foarte diferite.

ELLE: Ce înseamnă pentru voi să faceți parte din familia Levi’s® și din acest proiect?

Lorena Vișan: Este, fără îndoială, un vis devenit realitate. Îmi amintesc cum răsfoiam reviste și vedeam o mulțime de vedete purtând piese Levi’s®. Am manifestat încă de pe atunci ca, într-o zi, să ajung și eu acolo, și iată-mă acum! Privind înapoi, sunt mândră de mine și atât de încântată de faptul că pot spune că fac parte din familia Levi’s®.

Edd Banu: Sunt extrem de entuziasmat să fac parte din această echipă, pe care o consider una de artiști. Le sunt recunoscător și am o mare admirație pentru fiecare dintre ei. Împreună am reușit să conturăm imagini de impact, care cred că vor rămâne impregnate pe retina celor care ne urmăresc. I feel so alive being part of this team!

Mario Roșu: Mario de la 7 ani ar fi extrem de mândru de Mario de la 21, care acum apare în ELLE, reprezentând un brand pe care îl purta încă din clasa întâi. De aceea, pentru mine, proiectul ELLE x Levi’s® este unul de suflet. A fost o colaborare naturală și mă bucur că am avut șansa să aduc autenticitatea mea în completarea autenticității Levi’s®.

ELLE: Jeanșii au o istorie bogată și sunt o piesă clasică. Ce credeți că face o pereche de Levi’s® atemporală?

Lorena Vișan: Simplitatea lor. Blugii Levi’s® pot fi stilizați în multe feluri, iar pentru mine contează mult lucrul acesta. Am nevoie ca în garderoba mea să existe piese de calitate, care să mă ajute să pot crea diferite combinații vestimentare.

Edd Banu: Pentru mine, o pereche de jeanși perfectă și atemporală este aceea pe care aș miza mereu când vine vorba despre un outfit. În ceea ce privește croiul, consider că un model evazat reprezintă o alegere perfectă și, cel mai important, timeless.

Mario Roșu: Dincolo de unicitatea lor, cu siguranță, structura contribuie la acest caracter atemporal. O pereche de jeanși ar trebui să te facă să simți cu adevărat că îi porți, iar asta se întâmplă când outfit-ul meu include jeanșii Levi’s®.

ELLE: Care este elementul esențial din garderobele voastre, cel fără de care nu puteți trăi?

Lorena Vișan: Geanta. Îmi iubesc la nebunie garderoba și îmi tratez hainele cu mare grijă, dar geanta este, fără îndoială, elementul fără de care eu nu aș putea să trăiesc. La urma urmei, sunt creator de conținut, așa că am nevoie zilnic de trepied, lumini sau cameră după mine. Deci geanta este esențială!

Edd Banu: Îmi este foarte greu să răspund la această întrebare pentru că sunt atașat de foarte multe piese esențiale din garderoba mea. Cred că aș alege o geacă de piele vintage cropped fit cu umeri structurați. Îmi aduce de fiecare dată o doză extra de încredere în mine și nu pot trăi fără asta. Iar dacă o combin și cu jeans, e deja my favorite outfit.

Mario Roșu: O pereche de jeans unică îmi salvează clar toate ținutele.

ELLE: Cum s-a schimbat stilul vostru de-a lungul anilor? Vă simțiți atrași de anumite tendințe sau preferați un stil mai atemporal?

Lorena Vișan: Pot spune că am experimentat diferite stiluri până să găsesc varianta ideală. Sunt îndrăgostită de denim și convinsă că sentimentul este reciproc. Fie că port pantaloni, salopete, jachete sau cămăși din denim, mă simt mereu 100% eu.

Edd Banu: Stilul meu a devenit mai versatil atunci când mi-am dat voie să experimentez absolut orice în materie de fashion. Cred că este esențial să deții în garderobă piese atemporale, dar eu sunt un fan al trend-urilor, pe care le consider evenimente reciclate. Probabil perechea de jeans pe care nu o mai port acum, pentru că nu mi se mai pare trendy, o voi purta din nou peste câțiva ani. Totodată, ador să văd variațiuni pe un curent anume. Mi se pare super interesant cum un trend poate fi modelat în funcție de viziunea fiecăruia.

Mario Roșu: Am avut multe etape în parcursul meu stilistic, iar acum cred că mă îndrept mai mult către o zonă atemporală. Încerc să nu mai urmez trend-urile, ci să mă îmbrac cum simt, iar asta e ceea ce rămâne.

Fotografii: Ștefan Dani Realizatoare: Daria Georgescu Machiaj: Alexandra Crăescu. Coafură: Adonis Enache /Endorphin Lab. Asistentă machiaj: Roxana Chiriță / Endorphin Lab.

