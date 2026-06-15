BCR Sport Arena Streetball Sibiu: 15.000 de oameni au participat la festivalul de sport urban de pe Bulevardul Corneliu Coposu

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  . Actualizat 15.06.2026, 15:19,  de  Advertorial
BCR Sport Arena Streetball Sibiu: 15.000 de oameni au participat la festivalul de sport urban de pe Bulevardul Corneliu Coposu

Timp de trei zile, Sibiul a intrat în joc

Primul festival de sport urban BCR Sport Arena Streetball organizat la Sibiu s-a încheiat duminică seară, după un weekend în care Bulevardul Corneliu Coposu s-a transformat într-un loc de întâlnire pentru comunitate, sport și experiențe trăite împreună. Peste 15.000 de participanți au trecut prin zona de festival de vineri până duminică, peste 3.000 au participat la activitățile sportive, iar 200 de sportivi au fost înscriși la competiția oficială de baschet 3×3. 

Timp de trei zile, unul dintre cele mai importante bulevarde ale orașului a arătat diferit. Terenurile de baschet au dat ritmul, iar în jurul lor s-a construit o lume în care oamenii au venit să descopere, să încerce, să participe și să petreacă timp împreună. 

Un spațiu de peste 5.000 de metri pătrați a fost transformat într-o zonă multisport, unde activități precum baschet, volei, tenis de masă, kendama, judo, handbal, arte marțiale, rugby, dans, fitness, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, pickleball, fotbal-tenis, șah și gaming au fost doar o parte dintre opțiunile care i-au așteptat pe sibieni.

Au fost acordate peste 1.000 de premii din partea partenerilor, pe parcursul unui weekend în care sportul, mișcarea și energia comunității au transformat spațiul într-un adevărat festival urban.

„În marile orașe ale lumii, sportul este adus în mijlocul comunității și devine un motiv pentru oameni să iasă din casă, să petreacă timp împreună și să redescopere spațiile publice. Ne bucurăm că am găsit la Sibiu deschiderea necesară pentru a construi o astfel de experiență și credem că energia creată în acest weekend a demonstrat cât de mult pot câștiga oamenii atunci când orașul devine, măcar pentru câteva zile, un loc dedicat mișcării, socializării, bucuriei de a fi împreună', au declarat organizatorii.

Chiar dacă prima zi a fost afectată de ploaie, comunitatea iubitorilor de kendama nu a renunțat la experiență. X-Remus a reușit să țină o adevărată lecție de îndemânare, motivând tinerii participanți să ignore vremea de afară.

Din cauza condițiilor meteorologice, trupa de slam dunk acrobatic Face Team, deținătoare a 15 recorduri Guinness legate de baschet și sărituri pe trambuline, a putut oferi spectacolul promis doar în ultimele două zile.

Trial bikerul Gabi Orban, deținătorul a patru recorduri Guinness, a sărit cu bicicleta peste voluntari din public, spre spaima, dar și deliciul, celor prezenți.

În zona de șah, aproape 1.000 de partide s-au încheiat cu șah-mat, în timp ce alte mii de participanți au trecut prin activările sportive, zonele de relaxare și experiențele pregătite de partenerii evenimentului.

În cadrul festivalului a avut loc și un meci demonstrativ de baschet 3×3 în scaun rulant, susținut de sportivii de la ACS Temerarii Arad, care au arătat că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite.

De asemenea, comunitatea baschetului l-a premiat pentru excelență pe Alin Savu, unul dintre cei mai renumiți baschetbaliști români și singurul jucător din țară selecționat de două ori în Echipa Europei (1967 și 1968).

Baschetul 3×3 a adus echipe din toată țara la Sibiu

Dintre cei 200 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3×3, peste 50 la sută, 108 mai exact, au fost din afara orașului. În turneu au fost reprezentate 24 de orașe din România, printre care Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu Jiu sau Tulcea. 

Coș în ultima secundă, magie, dans tradițional și acrobații

Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu un coș decisiv în ultima secundă în finala de la sub 18 ani masculin, după o revenire a echipei Unu-n plus și trei degeaba împotriva celor de la Gelu și Șamponu. Scorul era 11-6 în defavoarea câștigătorilor care au întors finala în ultimele minute și au înscris ultimul coș al zilei la scorul de 14-14, când mai erau 0.9 secunde rămase. Fanii au intrat pe teren și au sărbătorit victoria împreună cu jucătorii. 

Pe terenul central, dar și în zone din festival, Eugenius a oprit timpul în loc. Magicianul venezuelean cu rădăcini românești a adus în festival momente de uimire pură. Trucuri imposibile, reacții autentice și acel sentiment rar că nu știi exact ce s-a întâmplat, dar vrei să se repete. Magia nu a ținut cont de vârstă, iar asta s-a văzut pe fețele tuturor.

Atmosfera a fost completată de momente de entertainment, publicul bucurându-se de dansuri tradiționale săsești puse în scenă chiar pe terenul principal, o celebrare autentică a valorilor locale.

Sibiul a câștigat și pe teren

Finala de la Open feminin a avut tot ce trebuie, inclusiv nume de echipe care au făcut publicul să zâmbească înainte să înceapă jocul. Na situație și Din greșeală s-au întâlnit în finală și au luptat până în prelungiri, unde Dariana Bichiș a decis totul printr-un coș din spatele semicercului, fiind desemnată MVP. Sau cum ar suna un rezumat, Na situație, a câștigat Din Greșeală.

La masculin am avut un duel 100% sibian, unde echipa LEst Dance a învins The Motans, 13-10. Vlad Georgescu a fost numit MVP după ce a înscris 49 de puncte pe durata competiției. Echipa începuse turneul cu o înfrângere dramatică în prelungiri, și într-un final și-a asigurat titlul într-un alt meci strâns.

Dintre cele șapte categorii de vârstă, cinci au fost câștigate de echipe locale, din Sibiu. 

Fazele finale ale competiției de baschet 3×3 au fost transmise live pe canalul de Facebook al Eurosport.

O parte dintre participanți au venit la Sibiu pentru baschet și au rămas pentru tot ce s-a întâmplat în jurul lui. Pentru că BCR Sport Arena Streetball nu este doar despre meciuri. Este despre oamenii care intră în joc, despre comunitățile care se formează și despre orașele care aleg să se miște împreună, măcar pentru un weekend.

Următoarele evenimente sunt programate București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie.

BCR Sport Arena Streetball Sibiu a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu și susținut de BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Geiger și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

Foto: BCR Sport Arena

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