Băneasa Shopping City deschide universul magic al sărbătorilor

Cu ocazia finalului de an, Băneasa Shopping City, centrul comercial lider pe piața de fashion și entertainment, a pregătit o serie de experiențe menite să răspundă chiar și celor mai sofisticate dorințe, transformând sezonul sărbătorilor într-o perioadă magică și relaxantă. This Christmas dreams come true. At Băneasa Shopping City.

Decorațiuni și personaje de basm spectaculoase, Băneasa Christmas World – târgul de Crăciun premium al sezonului, colecții festive, dintre care peste 40 de branduri disponibile exclusiv la nivel național doar în Băneasa Shopping City, serviciu gratuit de împachetare a cadourilor și un concurs cu premii Chopard – toate creează universul magic în care Băneasa Shopping City îi invită toți vizitatorii aflați în căutarea cadoului perfect de Crăciun.

O lume de poveste, plină de cadouri premium

Cum Crăciunul este despre povești, Băneasa Shopping City a construit o lume de poveste pentru toți cei care îi trec pragul. Decorațiuni spectaculoase, realizate manual, îi întâmpină pe vizitatori la ambele intrări ale centrului comercial, marcând începutul unei lumi magice dedicate atât celor mici, cât și celor mari.

Magazinele au adus deja cele mai deosebite colecții festive, iar peste 40 de branduri sunt prezente exclusiv în Băneasa Shopping City la nivel național. După alegerea cadourilor perfecte, clienții sunt invitați să beneficieze de serviciul gratuit de împachetare, disponibil în perioada 19-23 decembrie, între orele 13:00 – 21:00, iar pe 24 decembrie între 13:00-19:00.

Pentru a celebra finalul de an, Băneasa Shopping City organizează o campanie promoțională în cadrul căreia oferă, săptămânal, până pe 28 decembrie, câte o brățară Chopard Happy Hearts, în valoare de 4.000 euro fiecare. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să achiziționeze produse în valoare totală de minimum 1.000 lei, exclusiv cu cardul, pe două bonuri fiscale diferite (fiecare de minimum 100 lei), și să se înregistreze în zona special amenajată la parter. Detaliile complete pot fi consultate accesând Christmas 2025 – BaneasaShoppingCity.

În premieră anul acesta, în parcarea exterioară are loc Băneasa Christmas World – un târg de Crăciun premium, dedicat întregii familii, deschis până pe 4 ianuarie 2026. Susținut de Băneasa Shopping City, târgul îi invită pe vizitatori să descopere căsuța și trenulețul lui Moș Crăciun, roata panoramică, patinoarul, vinul fiert, dar și concertele live găzduite pe scena special amenajată. Accesul este gratuit.

Băneasa Shopping City continuă proiectul Școala fără pauză

Și anul acesta, Băneasa Shopping City continuă proiectul Școala fără pauză lansat în 2021 împreună cu Asociația Banca de Bine, prin intermediul căruia copiii din medii defavorizate sunt sprijiniți cu rechizite și hăinuțe de iarnă, pentru a preveni abandonul școlar. Toate sumele colectate din plata parcării exclusiv prin aplicația CITY iLOVE în perioada 1-31 decembrie, vor fi dublate de Băneasa Shopping City și donate copiilor. Pentru că #DreamsComeTrueAtBaneasaShoppingCity și pentru cei mai puțin norocoși – nu doar de sărbători, ci pe termen lung, cu ajutorul tuturor celor care aleg să se implice.

Programul de funcționare în perioada sărbătorilor

În perioada festivă, programul Băneasa Shopping City va fi:

23 decembrie –10:00 – 22:00*

–10:00 – 22:00* 24 decembrie – 10:00 – 19:00

– 10:00 – 19:00 25 decembrie – închis*

– închis* 26 – 30 decembrie –10:00 – 22:00*

–10:00 – 22:00* 31 decembrie – 10:00 – 18:00

– 10:00 – 18:00 1 ianuarie 2026 – închis*

– închis* 2 ianuarie 2026 – 10:00 – 22:00*

*Cu excepția Cineplexx

Despre Băneasa Shopping City

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piaţa locală de fashion şi entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigente dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internaţional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial acomodează, de asemenea, o zonă impresionantă pentru divertisment, Cineplexx Băneasa. Toate aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

