Balayage Blond vs Șuvițe Blonde – Care ți se potrivește?

Atunci când vrei să-ți luminezi părul și să adaugi strălucire coafurii tale, cel mai probabil te vei gândi la două opțiuni populare: balayage blond sau șuvițe blonde. Deși la prima vedere pot părea asemănătoare, aceste tehnici oferă rezultate diferite, au moduri diferite de aplicare și necesită un nivel diferit de întreținere. Află în acest articol care este diferența dintre ele și cum să alegi varianta potrivită pentru tine.

Ce este balayage-ul blond?

Balayage-ul este o tehnică originară din Franța, care presupune aplicarea manuală a vopselei pe suprafața părului, fără a folosi folii. Scopul este de a crea o tranziție subtilă de culoare, de la rădăcină către vârfuri, pentru un efect cât mai natural, ca și cum părul ar fi fost ușor decolorat de soare.

Rezultatul este o nuanță caldă și difuză de blond, care oferă dimensiune și strălucire părului. Balayage-ul se personalizează în funcție de forma feței, culoarea naturală a părului și stilul fiecărei persoane.

Dacă te întrebi cum se obține balayage blond, procesul implică aplicarea manuală a decolorantului sau a vopselei blonde pe suprafața părului, în mod gradual, fără a ajunge la rădăcini. Această tehnică presupune ca hairstylistul să „picteze' secțiuni de păr în straturi subtile, pentru a crea un efect de tranziție delicat de la culoarea naturală la blond. Rezultatul este un look cald, modern și ușor de întreținut, ideal pentru oricine își dorește o transformare discretă, dar de impact.

Ce sunt șuvițele blonde?

Spre deosebire de balayage, șuvițele blonde sunt realizate cu ajutorul foliilor de aluminiu. Se selectează fire de păr și se aplică vopseaua sau decolorantul pe toată lungimea acestora. Pentru obținerea unor șuvițe blonde uniforme și sănătoase, este important să folosești un decolorant de păr profesional, care respectă structura firului de păr. Tehnica oferă un contrast clar între părul blond și restul culorii de bază.

Aspectul final este unul mai definit, mai ordonat și mai „tehnic'. De obicei, șuvițele sunt vizibile de la rădăcină până la vârfuri și au un impact vizual mai puternic decât balayage-ul.

Diferențele dintre balayage blond și șuvițe blonde

Una dintre cele mai evidente diferențe este modul de aplicare. Balayage-ul se aplică liber, fără a izola firele de păr, pe când șuvițele se fac folosind folie, pentru un rezultat precis și mai uniform.

Aspectul vizual este și el diferit. Balayage-ul oferă un look natural, cu un efect de estompare, fără linii clare de demarcație. În schimb, șuvițele sunt mai intense, mai simetrice și pot părea mai „lucrate'.

Întreținerea este un alt factor important. Balayage-ul este mai ușor de întreținut, deoarece creșterea părului nu este la fel de vizibilă. Poți merge la salon o dată la 2-3 luni, în funcție de cât de repede crește părul tău. În cazul șuvițelor, rădăcinile cresc vizibil, așa că vei avea nevoie de reîmprospătare la fiecare 4-6 săptămâni.

În ceea ce privește durata procedurii, șuvițele se pot realiza într-un interval de timp mai îndelungat, deoarece fiecare șuviță trebuie izolată și procesată. Balayage-ul, deși artistic, poate fi mai rapid pentru anumite tipuri de păr.

Ce tehnică ți se potrivește?

Alegerea dintre balayage blond și șuvițe blonde depinde de mai mulți factori:

Tipul părului

Dacă ai părul subțire, balayage-ul poate adăuga volum vizual, prin jocul de lumini și umbre. În schimb, șuvițele dese și contrastante pot face părul fin să pară mai rar.

Pentru părul ondulat sau creț, balayage-ul se integrează frumos în textură, oferind un look boem și relaxat. Șuvițele pot fi mai greu de uniformizat pe astfel de texturi, dar pot evidenția anumite bucle, dacă sunt bine realizate.

Culoarea naturală

Pe păr închis la culoare, balayage-ul oferă o luminare treptată și subtilă, fără să creeze un contrast prea puternic. Dacă îți dorești un efect mai vizibil, șuvițele blonde sunt potrivite, dar este important să ai grijă la decolorare și la îngrijirea ulterioară.

Pentru șatene și blonde naturale, ambele tehnici funcționează bine – diferența o face stilul personal.

Tonul pielii

Dacă ai un ten cald sau măsliniu, blondul caramel, miere sau auriu este alegerea ideală, indiferent de tehnică. Dacă ai pielea deschisă, cu subtonuri reci, te vor avantaja nuanțele de blond platinat, bej sau perlat.

Indiferent ce alegi, un păr blond are nevoie de îngrijire specială pentru a-și păstra strălucirea și sănătatea:

Folosește un șampon pentru păr vopsit .

. Aplică măști hidratante de 1-2 ori pe săptămână.

de 1-2 ori pe săptămână. Utilizează produse cu pigment violet pentru a neutraliza tonurile galbene.

Nu uita de protecția termică dacă folosești placa sau ondulatorul.

dacă folosești placa sau ondulatorul. Tunde vârfurile regulat pentru a preveni despicarea și degradarea părului.

Dacă îți dorești un look natural, ușor de întreținut, care se estompează frumos în timp, balayage-ul blond este alegerea ideală. Este perfect pentru femeile active, care nu au timp să meargă des la salon și preferă un look subtil, dar sofisticat.

În schimb, dacă îți place să fii remarcată, vrei un blond intens, cu un contrast clar și un efect mai dramatic, șuvițele blonde sunt potrivite pentru tine.Pentru rezultate de durată și un păr blond mereu strălucitor, alege produse profesionale dedicate îngrijirii părului vopsit, disponibile pe Discoverbeauty.ro.

