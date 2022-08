Arsene Lucian Alexandru: „Fiecare colecție a fost despre un cumul de sentimente, experiențe și research“

„Colecția de master se concentrează pe momentul imediat, prioritizând procesul de tranziție de la personal la palpabil. Un traseu emoțional personal și interior cu o destinație reală, precisă, palpabilă. – Arsene Lucian Alexandru

Oricine a văzut colecția lui Lucian de master, glam, prețioasă și gata parcă să fie purtată pe oricare dintre covoarele roșii ale lumii, trebuie să se fi întrebat și despre titlul neobișnuit pe care îl avea aceasta, „DIRECTIONS TO 47°0006.5N 26°4939.5E. Locul pe care îl desemnează aceste coordonate geografice, adică Pildești în județul Neamț, e, însă, foarte special pentru tânărul designer. „Totul se întâmpla în vara anului 2018, când am fost în vizită la prietenul meu, Sergiu Martinaș, în localitatea copilăriei lui, unde la capătul străzii natale se află un pârâu încadrat de o panoramă mai atipică. Un pilon de piatră tocit pe post de potecă, o pantă destul de abruptă ca și capăt de stradă, o apă curgătoare rece și totul acaparat de o faună & floră extraordinar de bogate. Primul instinct a fost să mă gândesc la opera Ophelia, realizată de pictorul britanic John Everett Millais, care, apoi, a realizat legătura cu filmul Melancholia, regizat de Lars von Trier. Toate aceste trei lucruri au încununat coliziunea dorită, o coliziune între ceea ce este romantic și melancolic și apoi cu o formă de realitate. Colecția de master se concentrează pe momentul imediat, prioritizând procesul de tranziție de la personal la palpabil. Un traseu emoțional personal și interior cu o destinație reală, precisă, palpabilă., spune el acum.

Iar locurile, mai povestește Lucian, fie că este vorba despre Popești-Leordeni, unde s-a născut și de unde a făcut naveta spre București la liceu, sau capitala, unde locuiește acum full-time, și-au pus amprenta nu doar asupra vieții sale, ci și asupra preferințelor sale estetice. „Toată această perioadă a fost una definitorie pentru caracterul matur pe care l-am dezvoltat de-a lungul anilor. Multe persoane m-ar considera un om rece, dar este doar imaginea caracterului dezvoltat, proiectată într-o societate contemporană tumultuoasă. Cred că, odată cu maturitatea oferită de Popești, au fost conturate și liniile de clasic prezente în proiectele personale. Estetic și inspirațional, mereu o să-mi amintesc de liniile drepte-precise ale blocurilor din cartier și rozul-fuchsia prezent pe unul din toboganurile parcului din fața blocului. În continuare sunt legat de aceste locuri, parte din atelier fiind încă în Popești-Leordeni.



Cu asemenea conexiuni și referințe, nu e de mirare că Lucian Arsene nu merge, odată cu mulțimea, către îmbrățișarea unor trend-uri, micro-trend-uri sau estetici, după cum povestește. Însă, dacă ar fi să descrie ce e relevant în România, din punctul de vedere al modei, acum, „primează zona de bridal, evening și cred că putem adăuga Instagram/TikTok Ready-To-Wear. Sunt conștient că social media a devenit o extensie a «umanității digitalizate». Totuși, îmi doresc să cred că suntem definiți de individualitate, care trebuie să se afirme prin stilul proiectat în societate. Consider că trebuie să ne trasăm o linie de echilibru în tot ceea ce prezentăm vizual. Apreciez un croi masculin, un lineal feminin sau un fragment ilustru; cred în tot ce prezintă o linie naturală.



Îmi spune că, în ultimii ani, construcția proiectului de design personal, care este mereu un work in progress, „a fost conturată de două persoane: eu și Sergiu. Există momente și momente. Pornind de la idei inerte (totuși, atinse de străpungeri solare), eu m-am îndreptat spre medii de calm neînțeles, iar Sergiu s-a cufundat în anumite fragmente personale. Punctul comun de întâlnire a fost marea (în toată măiestria ei). Și nu, nu vorbim de un sezon călduros, ci de unul în plină tranziție către rece, în sânul nopții. Întâmplarea face să fi descoperit în primăvara anului 2020 o floare presată în vara lui 2019, dintr-o curte de țară, clematis; curtea de țară aparținând personajului principal din acest proiect. O fotografie regăsită în albumele de familie din arhiva lui Sergiu a dezvoltat un schelet de siguranță. Croiuri masculine cu linii de feminin, flip-flops cu detalii ilustre și accesorii tip bijuterie; uniforma pentru plajă, o plajă în zbucium. Ea nu a fost niciodată la mare. Numele ei este VEROANA.

Lucian povestește că îi place să se documenteze și să se organizeze când vine vorba de munca lui, pornind de la un punct de inspirație/informație („în ultima perioadă principalele fiind filmele și fragmentele personale, dezvoltând în jurul lor alte detalii importante), după care urmează „dezvoltarea unui moodboard, o temă de culoare, alegerea materialelor, schițe, schimbări, realizarea prototipurilor, schimbări din nou, verificări peste verificări, probe, ca apoi ajungând la colecția în sine. Spontaneitatea joacă un rol important în tot acest proces, probabil fiind influențată și de partea de calitate. Consider că acest proces este susținut de informații, research și intimitate, un proces care cred că trebuie dezvoltat sub amprenta unui filtru personal.



Mai spune și că, de-a lungul anilor, cu fiecare lucrarea prezentată, evoluția stilului caracteristic lui a fost definită de elemente-cheie care rămân identice: „proporții moderne, textile aparte, forme noi și o cercetare vizuală constantă. ARSENE construiește un costum modern, definit de a new kind of glamour, fine textile and construction & a modern persona. Ca sentimente de designer, împărtășite la foc prezent, sunt fascinat de versurile semnate Caroline Polachek, de discovery set-ul Dries Van Noten primit cadou (cu felurite esențe botanice), de murele de grădină din Obor și de solaritatea plajelor singuratice din sudul Sardiniei..

Activând deja de câțiva ani pe scena locală a modei, Lucian spune că a apreciat dintotdeauna deschiderea cu care i-a fost primită viziunea și că îl bucură oportunitățile și proiectele dedicate designerilor tineri, dar și promovarea și ghidarea din partea revistelor glossy, a companiilor multinaționale sau chiar a proiectelor locale. Și, în același timp, le e recunoscător celor care „au deschis și urnit drumuri în această industrie pentru ei, pentru noi și pentru generațiile următoare. Urmăresc cu drag proiectele prezentate de Ana Alexe, ZARUG, Lucian Rusu sau Axente. Locul lui, ca designer care nu lansează proiecte cu vreun calendar precis, i se pare că nu e încă definit în industrie. „Fiecare colecție a fost despre un cumul de sentimente, experiențe și research. Îmi doresc ca publicul din România să prezinte și mai mult interes pentru designerii locali, să dezvolte o curiozitate pentru conceptul din spatele proiectelor. Aș vrea să putem discuta despre o poveste a achiziției unei piese, susținută de motive bine conturate și responsabile.

Autor: Ioana Ulmeanu