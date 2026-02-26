adidas Originals prezintă noul capitol din povestea modelului emblematic SUPERSTAR

Samuel L. Jackson pornește în căutarea perechii sale de Superstar, în timp ce JENNIE, Kendall Jenner, Lamine Yamal, Baby Keem, Olivia Dean, James Harden și Tyshawn Jones își definesc timpul în propriul mod

Creat inițial pentru terenul de baschet, adoptat apoi de pionierii stilului urban și redefinit de fiecare generație, adidas Originals Superstar rămâne un model emblematic – un simbol al autoexprimării, stilului și autenticității care transcende timpul. În acest sezon, legendarul actor Samuel L. Jackson revine și pornește în căutarea perechii sale de Superstar – întâlnind pe parcurs un nou val de figuri emblematice recunoscute la nivel global.

Narată de Samuel L. Jackson, campania îi are în prim-plan pe unii dintre cei mai emblematici lideri culturali ai momentului care reprezintă generații diferite: emblema globală a muzicii JENNIE, simbolul stilului Kendall Jenner, talentul extraordinar din fotbal Lamine Yamal, inovatorul muzical Baby Keem, superstarul NBA James Harden, legenda skateboardingului Tyshawn Jones și noua revelație a muzicii pop, Olivia Dean.

Dacă ultimul capitol a fost despre controlul timpului, acesta îl lasă complet în urmă. Povestea se desfășoară pe măsură ce Samuel L. Jackson pornește în căutarea perechii sale de Superstar. Traversând un hotel în care timpul nu există, el întâlnește o distribuție de repere culturale, fiecare purtând modelul Superstar. Este o metaforă pentru influența atemporală a pantofului și a celor care îl poartă: indivizi care duc cultura mai departe fără a fi vreodată limitați de trecerea timpului.

Regizată de fotograful și regizorul vizionar Thibaut Grevet, campania este plasată în universul cinematografic și suprarealist al Hotelului Superstar – un spațiu în care figuri culturale din diferite generații și discipline se intersectează. Pe măsură ce urmărim mișcările legendarului actor prin hotel, camera îl însoțește pe coridoare nesfârșite și în nenumărate încăperi, fiecare deschizându-se către universul unui alt personaj și dezvăluind creativitatea, individualitatea și influența lor atemporală.

„Campania celebrează noua eră a modelului Superstar atât prin designul său atemporal, cât și prin relevanța culturală', a declarat Annie Barrett, Vicepreședinte de Marketing, adidas Originals. „Superstar nu dispare niciodată, este un model atemporal și emblematic. În acest sezon continuăm să demonstrăm relevanța acestui pantof în muzică, modă, sport și artă. Noua campanie împinge limitele realității prin răsturnări neașteptate.'

Pentru Primăvara 2026, adidas Originals reinterpretează estetica Superstar prin schimbări subtile de ton și textură în zona de apparel, oferind un finisaj curat, modern, care îmbină stilul atletic nostalgic cu croieli contemporane. Combinația clasică alb-negru este energizată de accente roșii îndrăznețe, care atrag privirea.

În colecția pentru bărbați, această viziune prinde viață prin treninguri cu croieli mai lejere și combinații de roșu, negru și alb, completate de legendarele 3 dungi adidas. Alături de acestea, se remarcă pantalonii scurți din denim Tyshawn – dovadă a accentului sporit pus de brand pe denim în acest an – precum și tricouri și jerseuri jacquard în tonuri neutre.

Gama pentru femei extinde conceptul de track jacket, având ca piesă centrală Superstar Tracktop, așa cum este purtată de Kendall Jenner în Equipment Blocking Red Jacket. Piesa este reinterpretată și într-o variantă din piele ecologică cu structură delicată și siluetă eleganta, precum și croșetată, estompând granița dintre sport și moda urbană.

Lansată la nivel global în acest sezon, campania Superstar Spring 2026 va fi susținută de un plan de comunicare integrat, care include conținut global, activări coordonate de brand și experiențe imersive în offline.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas – unul dintre brandurile sportive de top la nivel mondial și un designer și dezvoltator global de încălțăminte și îmbrăcăminte sport – adidas Originals este un brand lifestyle fondat în 2001. Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să dezvolte moștenirea brandului prin angajamentul său față de inovația de produs și prin capacitatea de a filtra creativitatea și curajul întâlnite pe terenuri și în arene sportive prin lentila culturii contemporane a tineretului. Marcat de legendarul logo Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și susținut de cei care continuă să modeleze și să definească cultura creativă, adidas Originals rămâne brandul pionier al sportswear-ului pentru stradă.

Sursa foto: adidas

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro