adidas lansează „TRIONDA" – mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026

adidas lansează „TRIONDA" - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026

Astăzi, adidas lansează TRIONDA, mingea oficială de joc pentru Cupa Mondială FIFA 2026, marcând începutul numărătorii inverse până la cel mai mare turneu internațional de fotbal.

TRIONDA este o celebrare a celor trei țări gazdă ale competiției – Canada, Mexic și SUA. Creată cu o nouă construcție din patru segmente ce asigură o performanță superioară, geometria fluidă a designului reproduce valurile care dau numele oficial al mingii. Fiecare panou include culorile naționale: roșu, albastru și verde. Acestea se unesc într-un triunghi central și simbolizează unitatea celor trei națiuni care găzduiesc împreună turneul pentru prima dată. 

Fiecare țară gazdă este omagiată și prin simboluri reprezentative: o stea pentru SUA, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic. Aceste elemente grafice apar atât ca desene vizibile pe cele patru segmente, cât și în relief subtil pe baza mată a mingii, oferind o textură detaliată ce poate fi observată de aproape.

Designul este completat de accentele aurii – culoarea campionilor pentru mingea campionilor, folosite în semn de respect pentru trofeul Cupei Mondiale FIFA și cu detalii care conturează motivele de pe suprafața mingii.

Din punct de vedere al performanței, construcția din patru segmente este realizată folosind cusături adânci și linii în relief plasate strategic, alături de simbolurile gravate ale țărilor, creând o suprafață care oferă stabilitate optimă în aer prin distribuirea uniformă a rezistenței la înaintare.

Simbolurile gravate contribuie și la aderența îmbunătățită, oferind un control mai bun al mingii, în condiții de umiditate sau ploaie, fie că este vorba de dribling sau șut.

Sam Handy, General Manager adidas Football, a declarat: „Cu TRIONDA, fiecare detaliu are un impact. Texturile în relief, grafica stratificată și culorile vibrante fac ca mingea să iasă imediat în evidență, oferind un design care pare să prindă viață în mâinile jucătorilor. Din punct de vedere vizual este cea mai captivantă minge pentru Cupa Mondială pe care am creat-o vreodată – o piesă emblematică, gândită pentru cea mai mare scenă a fotbalului, care te face să vrei să o ții în mână, să o admiri și, mai presus de toate, să joci cu ea.”

TRIONDA integrează cea mai recentă evoluție a tehnologiei adidas Connected Ball, printr-un sistem inovator cu cip montat lateral. Senzorul de mișcare de tip IMU (Inertial Measurement Unit), care funcționează la 500Hz, este acum amplasat într-un strat special creat în interiorul unuia dintre cele patru segmente ale mingii. Această adiție înlocuiește sistemul anterior montat central, susținut de o structură de suspensie. Pentru a menține stabilitatea și echilibrul în zbor, celelalte trei segmente sunt echilibrate folosind contragreutăți.

Această tehnologie oferă informații detaliate fără precedent despre fiecare mișcare a mingii, trimițând date precise în timp real către sistemul VAR (Video Assistant Referee). Combinată cu datele despre poziționarea jucătorilor și cu algoritmi de inteligență artificială, tehnologia contribuie la decizii mai rapide privind offside-ul.

Dezvoltată în colaborare strânsă cu Kinexon, tehnologia adidas Connected Ball ajută arbitrii să identifice fiecare atingere individuală a mingii, reducând timpul necesar pentru clarificarea unor faze specifice, inclusiv posibile hențuri.

Solene Stoermann, Category Director adidas, a declarat: „Fotbalul aduce bucurie și niciun alt turneu nu exprimă această bucurie mai bine decât Cupa Mondială FIFA™. Pentru prima dată, vom vedea competiția desfășurându-se în trei țări, iar acest moment special merită o minge oficială pe măsură. De îndată ce au fost anunțate gazdele turneului, am știut că trebuie să creăm ceva cu adevărat special: o minge care să poată fi folosită oriunde, de la curtea din spatele casei până pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial. Vara viitoare, TRIONDA va fi un personaj principal în cel mai mare spectacol sportiv de pe planetă, și abia așteptăm ca fanii și jucătorii să se bucure de fiecare moment.”

Urmărește @Trionda pe TikTok pentru o perspectivă directă asupra mingii oficiale în acțiune, din prezent și până la Cupa Mondială FIFA 2026™.

  • Mingea oficială TRIONDA are un preț de 160 € și este disponibilă începând de astăzi în magazinele adidas, la distribuitori selectați și online pe adidas.ro.
