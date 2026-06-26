Elle Extra – Iulie – August 2026

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Foro credit: www.crocs.ro

Crocs InMotion – confort care ține pasul cu tine

Creat pentru un stil de viață activ, Crocs InMotion redefinește confortul de zi cu zi prin combinația a două tehnologii inovatoare: LiteRide și Free Feel. Talpa interioară ultra-moale oferă amortizare și susținere acolo unde contează cel mai mult, în timp ce partea superioară flexibilă se adaptează natural piciorului, pentru o senzație aproape imperceptibilă. Cu design sportiv, construcție ușoară și fixare sigură, InMotion este alegerea ideală pentru zile în mișcare, planuri spontane și confort fără compromisuri. Descoperă colecția în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

Foto credit: zalando.ro

Ținute de festival fără „dacă și „parcă

La festival, întrebările sunt nenumărate: e frig sau e cald? Plouă sau iese soarele? Vreau ceva sport, dar și chic. Cu Zalando, nu trebuie să alegi între confort și stil. Indiferent de vreme, mood sau planuri, găsești outfit-ul potrivit pentru fiecare scenariu de festival. Mai puține „dacă și „parcă, mai multă libertate de a te bucura de Electric Castle exact așa cum vrei. Mai multă inspirație pe www.zalando.ro.

Foto Credit: https://www.oppo.com/ro/

Noua serie OPPO Reno 16, perfectă pentru social media

Noua serie OPPO Reno 16 vine cu un design fresh, culori speciale (Pop White, Starlight Black și finisajul spectaculos HoloVerse 3D) și, mai ales, cu funcții care îți transformă orice moment în postări care arată impecabil, gata de urcat pe Instagram sau TikTok. Creezi cele mai cool & dinamice colaje cu AI Remix Collage; salvezi idei și informații cu AI Mind Space; capturezi vibe-ul perfect cu funcția Pop Cam; surprinzi întregul grup de prieteni cu camera frontală ultra-wide de 50 MP; filmezi în mișcare cu 4K Auto Straighten, iar cu Dual View Video 2.0 schimbi rapid perspectiva, în timpul filmării, fără să întrerupi momentul. Și ai și baterie generoasă. Acum ești gata să creezi!

Foto credit: https://www.scottishfinesoaps.com/

Experiențe senzoriale de la SCOTTISH FINE SOAPS

Scottish Fine Soaps lansează Fine Fragrance Collection, o gamă premium de săpunuri lichide pentru mâini și corp ce transformă îngrijirea într-o experiență memorabilă. Inspirate de parfumeria fină și de destinații estivale splendide, formulele sofisticate și contemporane îmbină aromele seducătoare cu ingredientele hidratante, calmante și revitalizante. Descoperă variantele Wild Iris & Amber, Dragonfruit & Hibiscus, Lime Zest & Vanilla, Santal & Patchouli, Cypress & Bergamot și Leather & Cedar în magazinele și pe platformele online Douglas România, Bebe Tei si Setandglow.

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