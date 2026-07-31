40 de ani de Helloween. O nouă generație de rock. Toate, la Rockstadt

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  . Actualizat 03.08.2026, 14:42,  de  Advertorial
40 de ani de Helloween. O nouă generație de rock. Toate, la Rockstadt

Airbourne, Helloween, Serrabulho și Alexandra Căpitănescu au fost protagoniștii uneia dintre cele mai puternice zile ale Rockstadt Extreme Fest 2026, într-o ediție care confirmă că scena rock și metal continuă să atragă generații noi de fani și să își extindă comunitatea.

Cea de-a patra zi a Rockstadt Extreme Fest 2026 a demonstrat că rockul își onorează trecutul fără să piardă din vedere viitorul. În timp ce Helloween a urcat pe scena festivalului în cadrul „40 Years Anniversary Tour”, turneul mondial care traversează America de Nord, Japonia, America Latină și marile festivaluri europene alături de Beast in Black, Alexandra Căpitănescu și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 23 de ani chiar pe scena Rockstadt. Două momente diferite, unite de aceeași idee: fiecare generație își lasă amprenta asupra muzicii.

Alături de concertele Airbourne și Serrabulho, ziua a patra a confirmat una dintre direcțiile definitorii ale Rockstadt: festivalul nu doar păstrează vie cultura rock și metal, ci contribuie activ la formarea unei noi generații de fani.

Două ore de istorie pe scena Rockstadt

Ajunși la Ghimbav în plin turneu aniversar, Helloween au oferit unul dintre cele mai așteptate concerte ale ediției. Timp de aproape două ore, legenda germană a traversat patru decenii de heavy și power metal, într-un show care a demonstrat de ce formația continuă să fie una dintre cele mai influente din istoria genului.

În aceeași seară, Alexandra Căpitănescu și-a sărbătorit cei 23 de ani alături de publicul Rockstadt. Întâlnirea dintre o trupă aflată în al cincilea deceniu de carieră și o artistă aflată la început de drum a surprins perfect spiritul festivalului: respect pentru legende și încredere în generația care va duce mai departe această cultură muzicală.

Rockstadt validează cea mai importantă tendință a scenei rock

Dacă Helloween a aniversat patru decenii de existență, imaginea din fața scenelor vorbește despre următorii 40 de ani.

Publicul Rockstadt este vizibil mai tânăr, mai divers și mai internațional de la o ediție la alta. Adolescenți veniți la primul lor festival, tineri care descoperă live trupele pe care până ieri le ascultau doar în căști, familii întregi și participanți din zeci de țări confirmă că rockul și metalul continuă să atragă noi generații și să își extindă comunitatea.

Printre participanții acestei ediții s-a aflat și o familie venită din Canada, împreună cu copilul lor de doar nouă luni, una dintre imaginile care surprind cel mai bine spiritul Rockstadt: un festival în care pasiunea pentru muzică se transmite firesc din generație în generație, iar cursul firesc al vieții nu se întrerupe, se dezvolta.

Serrabulho a adus cea mai nebună petrecere a zilei

Portughezii de la Serrabulho au schimbat complet ritmul festivalului și au oferit unul dintre cele mai memorabile momente interactive ale ediției. Spuma, apa și energia debordantă au transformat concertul într-o petrecere în aer liber, iar sute de participanți au intrat fără rețineri în jocul propus de trupă.

A fost unul dintre acele momente care definesc spiritul Rockstadt: libertate, umor și bucuria de a trăi muzica fără reguli.

Airbourne a mutat scena în mijlocul publicului

Spiritul autentic al rock’n’roll-ului s-a văzut în timpul concertului Airbourne, când chitaristul trupei a coborât de pe scenă și a continuat solo-ul în mijlocul publicului, înconjurat de sute de fani.

Gestul a fost întâmpinat cu entuziasm și a devenit unul dintre momentele definitorii ale serii, încă o dovadă a legăturii speciale dintre artiști și comunitatea Rockstadt.

Luna plină a completat decorul unei seri memorabile

Pe măsură ce concertele se apropiau de final, o lună plină spectaculoasă a luminat cerul deasupra Ghimbavului. Împreună cu luminile scenelor și energia publicului, a oferit una dintre imaginile-emblemă ale ediției 2026, surprinsă și distribuită de mii de participanți.

Organizatorii păstrează prețul actual al biletelor

Interesul pentru Rockstadt Extreme Fest 2026 a depășit pragul de vânzări estimat pentru această etapă. Cu toate acestea, organizatorii au decis ca prețul actual al biletelor să fie menținut inclusiv pentru ziua de astăzi și pentru ultima zi de festival, oferind astfel posibilitatea unui număr cât mai mare de participanți să ia parte la finalul ediției.

Ultima zi: The Prodigy încheie ediția 2026

După patru zile care au adus la Ghimbav unele dintre cele mai importante nume ale scenei rock și metal internaționale, Rockstadt Extreme Fest 2026 se pregătește pentru marele final. The Prodigy, Grandson, Soulfly, The Gathering, Carcass, Periphery și alte trupe apreciate vor urca pe scenele festivalului, într-o zi care promite să încheie în forță una dintre cele mai apreciate ediții din istoria Rockstadt.

De la o trupă care celebrează 40 de ani de istorie, la artiști aflați la început de drum, de la familii venite de peste Ocean până la mii de tineri care descoperă pentru prima dată energia unui festival de rock și metal, ziua a patra a Rockstadt Extreme Fest 2026 confirmă că această comunitate nu doar își păstrează identitatea, ci continuă să crească, să se reinventeze și să inspire generațiile care vor scrie următorul capitol al poveștii sale.

Foto credit: Rockstdat

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