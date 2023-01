3 tipuri de păr și cum le îngrijești

Sursa foto: pexels.com

Îngrijirea corectă a părului implică o cunoaștere în detaliu a tipului de păr pe care îl ai, pentru a putea alege produsele potrivite. În caz contrar, rezultatele vor întârzia să apară sau poți chiar să afectezi textura părului tău pe termen lung.

Există mai multe categorii în care se poate încadra tipul tău de păr și poți afla mai multe despre protejarea sau tratarea acestuia în rândurile următoare:

În funcție de tipul de scalp

Tipul de păr este determinat și de nevoile specifice ale scalpului. Există trei mari categorii în care se împarte pielea scalpului:

uscat;

gras;

normal.

Cum determini ce tip de scalp și păr ai? Ei bine, de exemplu, dacă a doua zi după spălarea pe cap observi că firele încep să se îngrașe, tipurile tale de scalp și păr sunt grase. În cazul în care te speli o dată pe săptămână, cel mai probabil ai un scalp normal, iar dacă te confrunți cu probleme precum eczemele și psoriazisul pe pielea scalpului, acesta este unul uscat și sensibil.

Alege produsele din gama Dercos pentru a combate cu succes problemele specifice, de la mătreață, la scalp iritat!

Mătreața este unul dintre elementele principale care indică o problemă precum sensibilitatea scalpului. În astfel de cazuri este recomandat să iei legătura cu un medic dermatolog, pentru a determina cauza exactă.

În funcție de textura firelor de păr

Textura firelor de păr reprezintă forma pe care o ia părul tău și se împarte în câteva tipuri principale:

drept;

ondulat;

creț;

cârlionțat (coily).

Dacă ai părul creț este recomandat să eviți aplicarea produselor bogate în chimicale, cât și decolorările repetate, deoarece acestea distrug legăturile care dau formă buclelor. Pentru îngrijirea buclelor se recomandă produsele blânde, fără sulfați, care protejează densitatea firului de păr.

Pentru îngijirea părului drept pot fi folosite o varietate de produse și cel mai important este să te concentrezi pe tipul de scalp și pe problemele specifice cu care te confrunți.

Balsamul este recomandat pentru orice tip de textură, iar în cazul unui păr degradat sau al ruperii firelor de păr poți alege o mască hidratantă special formulată pentru problemele părului tău.

Părul ondulat și uscat poate fi hrănit cu măști hidratante ușoare, care nu încarcă firele de păr. Nu folosi produse formulate pentru păr creț sau cârlionțat dacă ai, în mare parte, bucle lejere, ondulate spre vârfuri. Astfel de produse pot încărca firele de păr sensibile și pot crea un aspect gras al părului.

În funcție de porozitate

Nivelul de porozitate influențează capacitatea firelor de păr de a atrage umiditatea. De obicei, părul uscat are o porozitate mai mare și atrage umiditatea mult prea repede. Poți testa ce tip de porozitate are părul tău prin așezarea unui fir de păr într-un pahar cu apă.

Dacă firul se duce la fundul paharului, părul tău are o porozitate ridicată, iar dacă rămâne la suprafață, are o porozitate scăzută. Firul de păr care plutește sub linia apei, dar nu se duce la fundul paharului are un nivel normal de porozitate.

Pentru părul cu porozitate ridicată se recomandă aplicarea produselor pe părul încă umed, pentru a evita acumularea de produse.

Învață mai multe despre tipul tău de păr și îngrijește-l conform nevoilor specifice! În acest fel vei reuși să te bucuri de un păr sănătos și să observi îmbunătățiri vizibile ale texturii.

