Angelina Jolie, interviu emotionat despre divortul de Brad Pitt: „Noi vom fi intotdeauna o familie”

Actrita Angelina Jolie a marturisit in interviul acordat BBC World News ca atat ea, cat si intreaga familie, trece prin momente „dificile”.

„Nu vreau sa vorbesc foarte mult despre asta cu exceptia faptului ca a fost un moment foarte dificil si.. si noi suntem si vom fi intotdeauna o familie si vom trece peste acest moment si speram ca vom fi o familie si mai puternica”, a declarat Jolie.

Angelina s-a aflat in weekend in Cambodgia pentru a lansa cel mai recent film pe care l-a regizat, „First They Killed My Father”, iar la evenimentul de premiere i-a avut alaturi si pe cei sase copii ai sai: Maddox, 15 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, Shiloh, 10 ani, si gemenii Knox si Vivienne, in varsta de 8 ani.



„Multa, mult lume se gaseste intr-o situatie de acest gen”, a mai declarat Angelina. „Focusul meu il reprezinta copiii mei, copiii nostri. Incerc sa gasesc o cale ca sa ma asigur ca aceasta experienta ne face cumva sa fim mai puternici si mai apropiati.”

Actrita a dezvaluit si care este atmosfera in familia ei de cand a anuntat ca divorteaza. „Trecem printr-un moment in care toata lumea sta in camera mea”, a marturisit vedeta. „Doi caini, doi hamsteri si doi copii in acest moment. Este minunat. Dar, de obicei, ma trezesc incercand sa imi dau seama cine va scoate cainele la plimbare, cine va face clatitele si daca toata lumea s-a spalat pe dinti”.

