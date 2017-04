Relatia dintre Jennifer Lopez si Alex Rodriguez devine serioasa, cantareata prezentandu-l pe noul sau iubit mamei sale.

Dupa ce jucatorul de baseball a recunoscut in cadrul unei emisiuni ca se intalneste cu cantareata, el afirmand ca se simt bine impreuna, iar ea este una dintre cele mai inteligente persoane pe care le-a intalnit, a momentul ca acesta sa o cunoasca pe mama lui Jennifer, Guadalupe Rodríguez. Cei trei s-au plimbat prin New York si, avand in vedere zambetele lor, pareau ca se simt foarte bine.

A post shared by MuzLife – музыка твоей жизни! (@muzlifetvkz) on Apr 3, 2017 at 11:11pm PDT



Aceasta nu este prima data cand cei doi cunosc membri ai familiei, Jennifer Lopez petrecand deja timp alaturi de sora lui Rodriguez, Susy Dunand, care a postat cateva poze in care a numit-o pe actrita cumnata sau „cuñi”

Any given Friday! #miscuñis!#jlo A post shared by Miami Luxury Realtor (@susydunand) on Mar 17, 2017 at 10:39am PDT

