Meghan Markle vorbeste despre inegalitatea pe care a infruntat-o la inceputul carierei

Cand si-a inceput cariera la Hollywood, Meghan Makle era etichetata gresit la castinguri, iar trasaturile ei erau retusate la montaj.

Regizorii sau producatorii nu stiau chiar in ce categorie sa o incadreze in functie de culoarea pielii ei. “La castinguri eram etichetata ‘cu etnicitate ambigua’. Eram oare Latina, sefardica, caucazian exotica? Daca adaugi si pistruii la acest mix, creezi o adevarat ghicitoare foarte dificila,” a spus ea.

Ea a continuat declaratia, povestind lucrurile care se intamplau si la sedintele foto: “Pana in ziua de azi, ce ma enerveaza cel mai mult, e cand mi se schimba nuanta pielii si mi se scot pistruii, la sedintele foto. Pentru toti prietenii mei cu pistrui de pretutindeni, o sa va impartasesc ceva ce tatal meu mi-a spus cand eram mai tanar: ‘ O fata fara pistrui e ca o noapte fara stele’.”

Actrita americana care a devenit cunoscuta dupa rolul din serialul Suits, a simtit intotdeauna ca era “prea alba pentru comunitatea afro-americana, si cu pielea prea inchisa la culoare, pentru oamenii cu tenul pal.” Abia dupa ce a urmat un curs de studii african-americane, a stiut sa defineasca si sa gaseasca loc pentru sentimentele amestecate pe care le avea despre aspectul pielii ei.

Vedeta provine dintr-un cuplu in care mama este de origine afro-americana, iar tatal este caucazian. Ea isi mai iminteste cu drag de sentimentul de apartenenta pe care il avea in jurul familiei ei, familie in care ea si tatal ei erau singurii cu pielea mai deschisa la culoare.

Pe atunci, dar si acum, ea nu simtea ca un element asa de superficial ca aspectul fizic, ar trebui sa iti interzica anumite activitati sau simple exprimari de opinii.

Meghan e o adevarata ambasadoare a egalitatii intre oameni, si ii incurajeaza sa se uite in interiorul lor, si sa nu mai judece dupa aparente.

