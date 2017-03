Madalina Ghenea: Interviu si imagini exclusive cu ea insarcinata

ELLE: Poti sa ne divulgi sexul copilului? Daca da, v-ati gandit deja la un nume?

Madalina Ghenea: Am divulgat deja in revista „Gioia”, care a iesit astazi in Italia. Va fi fetita. Pentru nume, avem o lista lunga. Vom decide la prima intalnire; vrem sa o cunoastem inainte.

ELLE: Unde va creste: in Romania sau in Italia?

M.G.: Avem in viata noastra radacini puternice si oameni calzi, care ne fac sa ne simtim acasa, chiar daca suntem la Bucuresti, la Slatina, la Iasi, la Roma sau la Londra. Este important pentru mine sa continui sa lucrez si probabil ca voi lucra mai mult ca inainte sa apara aceasta minune in viata noastra. In sfarsit mi se indeplineste cea mai mare dorinta, am gasit linistea pe care cu totii o cautam. E minunat sa gasesti cel mai cald camin in partenerul tau, oriunde ai fi. In mai-iunie voi avea trei contracte, iar ea va fi cu mine. De indata ce se va putea, vom incepe sa calatorim. Este visul meu sa-i arat lumea.

ELLE: Daca ar fi sa alegi trei calitati pentru viitorul tau copil, care ar fi acelea?

M.G.: Greu sa decid… Inteligenta emotionala, empatia, increderea in sine.

ELLE: Cum v-ati simtit in momentul in care ati aflat ca veti fi parinti?

M.G.: Fericiti si convinsi! Ne-am dorit un copil foarte mult!

ELLE: Ai emotii inainte de nastere?

M.G.: Am avut o sarcina dificila. Am emotii mereu! Nu cred ca o sa scap de ele prea curand. Cele mai frumoase emotii!

ELLE: Ce ai vrea sa invete/ sa preia fetita de la tine? Dar de la tatal ei?

M.G.: De la tatal ei tot; de la mine ce am mai bun si mai frumos.

ELLE: Care este povestea acestor fotografii atat de frumoase?

Madalina Ghenea & Matei Stratan: Ne-am jucat. Nu a fost un plan sa publicam aceste poze. Sunt franturi din fericirea noastra. Am ascuns pana acum cum am putut mai bine minunea noastra. Ne bucuram si suntem emotionati sa vi le oferim. Sunt fericita sa spun ca voi fi mama, sunt fericit sa spun ca voi fi tata.

Foto: Matei Stratan