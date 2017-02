Kim Kardashian retraieste clipele ingrozitoare din timpul jafului de la Paris

Un judecator francez a zburat special la New York pentru a obtine marturia vedetei si pentru a-i arata imaginile surprinse de camerele de filmat, la momentul incidentului. Kim a raspuns la toate intrebarile judecatorului, povestind in detaliu cum a decurs jaful.

Jaful care a avut loc in octombrie anul trecut, la Paris, a lasat-o pe Kim cu o sperietura zdravana si cu o pierdere de mai bine de 5 milioane de dolari. Pana acum este cunoscut faptul ca au fost arestati 17 suspecti,cu varste cuprinse intre 50 si 72 de ani, unul dintre ei, un barbat de 60 ani recunoscand ca o parte din bijuterii au fost topite.

Ziarul francez “Journal du Dimanche” a publicat luna trecuta o parte din marturisile vedetei cu privire la producerea evenimentelor: “Am vazut prin usa glisanta cum veneau 2 persoane,”a povestit Kim puternic zguduita de cele intamplate. Ea a mai adaugat ca unul din barbati purta chiar o jacheta pe care scria “Politia”.

“M-a intrebat, cu un puternic accent frantuzesc, unde era inelul. Era pe noptiera dar am raspuns ca nu stiu si atunci a scos un pistol si i-am aratat unde era”, a mai spus sotia lui Kanye.

Ce mai aflam de la Kim este ca barbatii au legat-o cu cabluri de plastic si banda adeziva si au dus-o in cada.

Printre lucrurile furate se numara o cutie de bijuterii care continea doua bratari cu diamat Cartier, un colier cu diamante, un ceas Rolex auriu si o cruce incrustata cu diamante.

Politia crede ca principalii membri ai bandei au fost Aomar Ait Khedache si Didier Dubreucq, barbati cu varste apropiate de 60 de ani, cu lungi trecuturi criminale si care sunt cunoscuti sub numele de “Old Omar” si “Blue Eyes.”

Khedache este cel care a marturisit politiei ca o parte din bijuterii au fost topite, amprentele lui fiind gasite si la locul incidentului, apartamentul din Paris unde statea Kim la acel moment.

Cazul este in deplina desfasurare, azi urmand sa aiba loc o noua intalnire intre Kim si judecatorul francez, o intalnire tot cu usile inchise.

Singura care poate identifica cele 2 persoane care au intrat ilegal in apartamentul ei din Paris in octombrie, este Kim Kardashian, deci aceste zile in care se vizioneaza inregistrarile de la camerele de luat vederi din hotel sunt momente foarte importante pentru avansarea anchetei.

La momentul arestarii unuia din principalii suspecti, avocatul francez al lui Kim a declarat ca este o surpriza placuta in cadrul desfasurarii anchetei, mentionand ca aceste arestari vor indeparta poate speculatiile nefondate cum ca acest incident era doar un alt mijloc de publicitate.

Text: Marinela Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE