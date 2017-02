Insarcinata cu gemeni, Beyonce a realizat un pictorial spectaculos!

Poza postata de cantareata a reusit sa o surclaseze pe Selena Gomez, imaginea fiind apreciata de aproape 8 milioane de oameni. Beyonce a pregatit un pictorial spectaculos pentru a anunta ca este insarcinata, imaginile fiind postate pe site-ul ei, www.beyonce.com.

Fotografiile inedite sunt insotite de citate, iar intregul website prezinta povestea familiei sale, vedeta alegand si un nume pentru toate imaginile, “I have three hearts” (Am trei inimi). In imagini Beyonce apare in mai multe ipostaze, pe o masina impodobita cu flori, in apa, alaturi de fiica ei, Blue Ivy si Jay-Z.