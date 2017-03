La inceputul fiecare relatii exista un sentiment placut, de entuziasm in privinta acestei persoane noi, cu care pare ca te intelegi perfect. Desi intre voi exista chimie si puteti comunica foarte bine, ar trebui sa fiti atenti la aceste greseli pe care s-ar putea sa le faceti la inceputul relatiei, fara sa va dati seama.

1. Sunteti deja prezenti pe social media

Nu este o surpriza ca de obicei cuplurile care rezista cel mai mult timp sunt cele mai discrete. Daca aveti doar cateva zile de cand va intalniti, ar fi mai intelept sa nu postati deja imagini impreuna. Totodata, nu-l eticheta in fotografiile pe care le pui si uita de check-in. Incercati sa nu va implicati deja familiile si stai departe de profilurile de Facebook ale parintilor lui.

2. Nu va ganditi la trecut

Pana acum ai avut probabil cateva relatii care au esuat intr-un mod mai mult sau mai putin dureros. Este normal sa iti fie teama sa te mai implici emotional, insa daca nu veti incerca sa depasiti aceste amintiri neplacute, pierdeti sansa unei relatii care ar putea deveni ceea ce amandoi va doriti. Incearca sa privesti cu incredere viitorul vostru si bucurati-va de fiecare moment petrecut impreuna, fara sa va ganditi ca s-ar putea sa nu ramaneti impreuna. Totodata, nu-l compara niciodata cu fostii parteneri. Doar pentru ca ai fost ranita in trecut, nu inseamna ca se va intampla si acum.

3. Va impartasiti prea multe informatii

La inceputul fiecarei relatii va doriti sa petreceti cat mai mult timp impreuna si sa aflati totul unul despre celalalt. Este normal sa stiti cu ce se ocupa fiecare, daca este singur si ce hobby-uri are, insa incearca sa pastrezi informatiile delicate pentru momentul in care relatia voastra va fi una serioasa. Ce ar trebui sa eviti? Discutiile serioase despre problemele din copilarie, dramele legate de fostii iubiti sau familie. Pentru aceste subiecte este bine sa fii sigura ca poti avea incredere deplina in noul tau iubit.

4. Ignorati diferentele mari dintre voi doi

Daca tie iti place sa iti petreci timpul citind sau facand alte activitati relaxante, iar noului iubit ii place mai mult sa se distreze in cluburi si nu poate trai fara adrenalina, s-ar putea sa aveti probleme in viitor. In plus, nu este vorba doar despre petrecerea timpului liber. Daca aveti pareri diferite in ceea ce priveste casatoria, problemele financiare si chiar religia, ar trebui sa va ganditi foarte bine inainte sa continuati aceasta relatie.

5. Nu aveti incredere unul in altul

Poate nu aveti suficienta incredere incat sa vorbiti despre cele mai ascunse secrete, insa daca iti faci griji ca nu iti raspunde la telefon si te gandesti ca ar putea fi cu altcineva, atunci poate este cazul sa evaluezi mai bine aceasta situatie. Se presupune ca amandoi aveti un inceput nou, asadar niciunul dintre voi nu ar trebui sa fie gelos. Incercati sa va lasati suficient spatiu pentru ca relatia sa functioneze si, totodata, sa acceptati ca fiecare are si alte activitati.

Foto: Imaxtree