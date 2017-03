5 tipare de gandire care distrug relatia de cuplu

Modul in care gandesti iti afecteaza atat perceptia despre viata cat si felul in care ceilalti se raporteaza la tine – deci, este extrem de important! Exista o serie de tipare de gandire care distrug relatia de cuplu intr-un mod ireversibil. Daca te vei regasi in vreunul sau chiar in mai multe dintre acestea, nu te speria: primul pas spre corectarea situatiei l-ai facut deja, constientizand acest lucru! Apoi, tot ce mai trebuie sa faci este sa fii foarte atenta la gandurile tale si sa nu actionezi intotdeauna pe baza lor, la primul impuls.

Sigur, comunicarea este cel mai important lucru care trebuie sa se desfasoare intre cei doi parteneri, dar pentru ca o relatie sa functioneze bine nu este nevoie de numai atat. Spre exemplu, daca inveti sa il asculti pe partenerul sau si sa ii arati ca il intelegi, dar iti ignori felul in care mintea ta functioneaza si, poate, unele dintre tiparele de gandire toxice care s-au instalat in modul tau de a gandi, nu vei ajunge prea departe.

Iata 5 tipare de gandire pe care trebuie sa le constietizezi, daca te faci vinovata de ele si pe care trebuie sa incerci sa le rectifici:

1. Totul sau nimic

In acest tipar de gandire, privesti toate lucrurile facute de partenerul tau ca fiind ori in totalitate gresite ori in totalitate corecte. In realitate, lucrurile nu sunt albe sau negre, ci intotdeauna gri.

2. Sari la concluzii exagerate

Ai mare grija la felul in care proiectezi ceea ce se va intampla atunci cand partenerul tau ia o decizie care te nemultumeste. Daca ai tendinta sa iti imaginezi cele mai catastrofice rezultate, ii demonstrezi partenerului ca nu ai incredere in el.

3. Faci presupuneri

Presupunerile, intr-o relatie, sunt extrem de periculoase. Niciodata nu ar trebui pur si simplu sa presupui ca partenerul tau va face un anumit lucru sau ca va stii exact ceea ce iti doresti, daca tu nu ii comunici clar ceea ce gandesti. Presupunerile duc, in 90% din cazuri, la dezamagiri gratuite.

Citeste si:

11 semne care iti arata ca ai o relatie perfecta

4. Pui etichete

Cum am spus si mai sus, partenerul tau nu face intotdeauna numai lucruri gresite sau numai lucruri corecte. Daca ajungi sa ii pui etichete negative (de genul „esti lenes”), il tratezi incorect si nu dovedesti respect pentru relatie. In plus, te vei concentra numai pe etichetele negative si ii vei pierde din vedere calitatile.

5. Jocul vinei

Acest tipar de gandire toxic presupune ca unul dintre parteneri sa dea vina in mod constant pe celalalt partener pentru propriile nemultumiri si neajunsuri. Acest lucru este irational si incorect, atat pentru tine, pentru ca nu iti asumi responsabilitatea propiilor actiuni, cat si pentru partenerul tau.

Foto: Imaxtree