11 semne care iti arata ca ai o relatie perfecta

Daca stim cum arata o relatie nepotrivita, de ce nu ar trebui sa stim si cum arata una perfecta? Care sunt semnele clare pe care putem sa ne bazam ca sa concludem ca traim o poveste frumoasa si sanatoasa?

Mai jos am enumerat 11 situatii, poate banale, dar care iti arata ca relatia ta e una cat se poate de sanatoasa si fericita.

1. Va place sa faceti lucruri impreuna

Acest lucru ar putea fi de la sine inteles. Fiind intr-o relatie cu cineva, ar trebui sa petreci cat mai mult timp cu persoana respectiva, sa aveti cat mai multe activitati pe care sa le faceti impreuna. Chiar daca poate aveti hobbiuri differite, trebuie sa aveti si foarte multe lucruri in comun si sa va petreceti timpul facand acele activitati sau pur si simplu uitandu-va la televizor. Cu cat mai mult timp petrecut impreuna, cu atat mai bine.

2. Te simti confortabil in compania celuilalt

Nu simti nevoia ca trebuie sa fii intotdeauna la patru ace ca sa nu-l dezamagesti pe celalalt. Atunci cand simti ca poti sa fii naturala si exact cum vrei tu sa fii in preajma lui, pentru ca el te iubeste si apreciaza mereu.

3. Stii cum sa te certi “curat”

Atunci cand sunt intr-o disputa, majoritatea persoanelor se simt atacate si ataca inapoi. Daca ai ajuns in faza in care stii ca nu trebuie sa ridici tonul sau sa jignesti persoana cealalta, atunci cand aveti o discutie in contradictoriu, stii ca esti constienta ca ai langa tine o persoana minunata care te apreciaza si totul este doar o discutie in contradictoriu.

4. Recunoasteti amandoi cand gresiti – si va cereti-va iertare

Mai ales in cazul unei dispute, este de admirat cand ambii parteneri sunt dornici sa accepte o parte din vina si sa isi ceara iertare. Dragostea adevarata implica sa iti ceri iertare destul de des. Cuplurile carora nu le e frica sa recunoasca ca au gresit si incep sa implementeze o solutie de rezolvare a problemei care a dus la cearta, sunt cuplurile care au o relatie sanatoasa.

5. O viata sexuala foarte activa

Sexul nu este doar un mod de a primi si oferi placere, ci si o metoda de a va conecta fizic, emotional si spiritual. Intimitatea creeaza o legatura foarte puternica intre cei doi parteneri si cu cat mai multa intimidate, cu atat mai bine!

6. Va bucurati unul de realizarile celuilalt

Bineinteles ca esti acolo pentru el/ea la greu, dar cum ii esti alaturi atunci cand lucrurile par sa ii mearga de minune in cariera? Este foarte important sa ii oferi sprijinea necesara, sa te bucuri la fel de tare ca el/ea pentru realizarile de care are parte. Sa fii fericit si entuziasmat pentru partenerul tau este un semn al unei relatii sanatoase si fericite.

7. Radeti impreuna

La fel, mi se pare inca un lucru evident dar de care unele cupluri uita dupa ceva ani petrecuti impreuna. Daca gasiti intotdeauna un motiv, cat de mic, sa radeti impreuna, e un semn puternic ca legatura voastra e importanta.

8. Puteti sa stati in liniste si sa fie perfect confortabil

Nu trebuie sa vorbiti tot timpul. Puteti sa stati unul langa celalalt si fiecare sa citeasca sau sa lucreze la laptop si sa fiti acoperiti de liniste. Daca asa va simtiti confortabil in acel moment, e un semn bun.

9. Petreci timp departe de celalalt si esti in regula cu asta

Fiecare are pasiuni diferite si e perfect normal daca decizi sa faci activitati singur/a. In afara relatiei voastre, aveti si alte relatii de prietenie sau vreti pur si simplu timp pe care sa il petreci singuri. Nu e nimic in neregula cu asta. In plus, cand veti fi din nou impreuna o sa aveti si mai multe lucruri de povestit unul altuia.

10. Nu te ingrijoreaza viitorul

Si aici, majoritatea oamenilor se gandesc la ce o sa se intample mai departe sau care e stadiul relatiei lor. Daca nu ai astfel de griji, e semn ca esti perfect multumita cu relatia ta, si nu iti pui astfel de intrebari pentru ca stii ca oricum totul va fi bine, indiferent de ce se intampla.

11. Inca reusiti sa va surprindeti

Relatiile pot deveni plictisitoare dupa o perioada, daca incetezi sa iti mai dai silinta pentru a face lucrurile sa mearga, asa cum faceai la inceput. Psihologii sustin ca atunci cand introduci in mod constant noi activitati si elemente neasteptate in relatia ta, nu numai ca pasiunea unuia pentru celalalt creste, dar reveniti si la sentimentele pe care le aveati cand v-ati indragostit, asa ca sentimentul de tineri indragostiti nu dispare niciodata din relatia voastra.

