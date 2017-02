10 tipuri de contraceptive pe care trebuie sa le cunosti

Metodele de cotraceptie sunt de mai multe tipuri pentru ca si femeile sunt diferite. Trebuie sa gasesti cea mai buna varianta pentru tine, asa ca e bine sa cunosti toate metodele disponibile.

1. Prezervativul (pentru barbati)

E cea mai renumita si folosita metoda astazi. Este eficient in proportie de 98% atunci cand este folosit intocmai, dar in realitate este eficient in proportie de 82%.

Avantajele:

-Prezervativele sunt cea mai buna metoda de protectie impotriva bolilor cu transmitere sexuala.

-Cand sunt folosite corespunzator, sunt o sursa sigura de prevenire a sarcinii

-Trebuie folosit doar in timpul actului sexual- nu e nevoie de pregatire in avans

Dezavantaje:

-Pot aluneca sau se pot rupe in timpul actului sexual

-Unele persoane pot fi alergice la latex, plastic sau spermicide

2. Prezervativul (pentru femei)

Varianta pentru femei este fabricata din poliuretan si se muleaza pe vagin, stopand intrarea spermei. Este 95% eficient daca e folosit conform instructiunilor, dar scade la un procent de eficienta de 79%, in cazul femeii obisnuite.

Avantaje:

-Poate proteja ambii parteneri de boli cu transmitere sexuala

-Cand e folosit corect, este o alternativa destul de sigura de prevenire a unei sarcini

-Trebuie folosit doar in timpul actului sexual- nu e nevoie de pregatire in avans

-In majoritatea cazurilor, nu exista efecte secundare

Dezavantaje:

-Nu se gaseste la fel de usor ca prezervativele pentru barbati si poate aluneca in interiorul vaginului.

-Se poate rupe daca nu este folosit corespunzator.

3. Injectia contraceptiva

Este e metoda contraceptiva care nu trebuie luata in fiecare zi si este eficienta intr-un procent de 99%. Trebuie facuta de un medic, dureaza intre 8 si 13saptamani si contine progestogen.

Avantaje:

-Poate fi folosita si in timpul alaptarii(desi niciun tip de contraceptive este necesar pentru primele 21 de zile de la nastere)

-Nu intrerupe actul sexual

-Poate reduce durerile menstruale

-Ofera un grad redus de protectie pentru bolile inflamatorii pelviene

Dezavantaje:

-Odata injectata nu mai poate fi indepartata din corp, asa ca simptome ca ciclu neregulat sau crestere in greutate, pot continua pe toata perioada mentionata ,sau chiar si dupa aceea

-este posibil sa dureze un timp pana ce ciclul va reveni la normal

4. Plasturele contraceptiv

Este un mic plasture pe care il lipesti pe piele si care elibereaza estrogen si progesteron. Opreste ovulatia si procentul lui de eficienta este de 99% in cazul folosirii conform instructiunilor, si o medie de 91%.

Avantaje:

-Nu trebuie sa te gandesti la el in fiecare zi

-Poate face ciclul menstrual mai regulat si mai mic in volum

-Poate trata acneea pentru unele persoane

Dezavantaje:

-Nu este eficient pentru femeile supraponderale sau fumatoarele peste 35 de ani

-Are un risc mic de efecte secundare, printre care: cheaguri de sange, cancer de san sau cervical

-Poate cauza ,temporar, dureri de cap, greata, schimbari de comportament si sensibilitate a sanilor.

5. Inel vaginal

Inelul contraceptiv vaginal este un inel mic din plastic, care se introduce in vagin in fiecare luna, si elibereaza hormoni care opresc ovulatia. Se foloseste 3 saptamani din 4 si este eficient in proportie de 99% potrivit instructiunilor, si 91% in medie.

Avantaje:

-Nu trebuie sa te gandesti la el in fiecare zi

-Poate face ciclul menstrual mai regulat si mai mic in volum

Dezavantaje:

-Nu este eficient pentru femeile supraponderale sau fumatoarele peste 35 de ani

-Poate fi inconfortabil de introdus si de indepartat, de una singura

-Are un risc scazut de efecte secundare, printre care: cheaguri de sange, cancer de san sau cervical.

– Poate cauza ,temporar, dureri de cap, greata, schimbari de comportament si sensibilitate a sanilor.

