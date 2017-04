7 motive ingrijoratoare din cauza carora slabesti, fara sa incerci

Metabolismul fiecareia dintre noi este diferit, insa, pe parcursul vietii ne obisnuim cu ritmul acestuia, si putem identifica usor o problema. Este firesc ca greutatea noastra sa se schimbe pe parcursul anului, insa niciodata drastic. Fie ca e vina sarbatorilor sau a unei perioade aglomerate la birou, cateva kilograme in plus sau in minus nu sunt un motiv de a ne alarma.

Daca simti, totusi, ca greutatea ta se schimba radical, si nu intelegi de ce, atunci e cazul sa vorbesti cu medicul tau. Iata care sunt cateva dintre simptomele care ar trebui sa ne ingrijoreze.

Probleme cu tiroida

Pierderea in greutate este o consecinta des intalnita in cazul hipertiroidei. Acest lucru inseamna ca glanda tiroida lucreaza mai repede decat in mod normal. Totodata, alte simptome sunt dorinta de a manca sau palpitatii ale inimii, insotite de probleme cu somnul sau senzatia de caldura in permanenta.

Boli intestinale

Celiachie este una din bolile care afecteaza sistemul digestiv si rezulta de multe ori in pierderea drastica in greutate. Aceasta boala este in concordanta cu simptomul de diaree. Problemele cu pancreasul afecteaza organismul, si astfel slabim. Daca iti doresti sa identifici o astfel de boala, urmareste cu atentie durerile ocazionale de stomac si greata dupa consumarea alimentelor bogate in grasimi, ca burgerii.

Diabet

Inca de la un stagiu incepator, aceasta boala va provoca pierderea in greutate. Totodata, persoanele cu diabet au tendinta de a urina des si de a fi mereu insetate. Specialistii au explicat ca prin urina, organismul elibereaza glucoza, deoarece nu are puterea de a o absoarbe, iar acest lucru duce la o sete constanta. Diabetul preia nutrientii din muschi, declansand pierderea in greutate.

Semne de depresie

Depresia este o boala psihica, insa care are consecinte asupra organismului. O persoana care se afla in depresie isi va pierde, treptat, apetitul si nu va observa acest lucru. Pierderea in greutate este comuna la persoanele cu depresie, la fel ca si alcoolismul, insomnia, sentimentul de a fi iritat usor si intampinarea unor obstacole in luarea deciziilor.

Artrita reumatoida

Aceste tipuri de infectie pot declansa pierderea in greutate, foarte usor, prin lipsa poftei de mancare. Totodata, artrita reumatoida poate cauza inflamarea intestinala, ce impiedica organismul sa preia toti nutrientii din mancare, astfel oricat de mult ai manca, tot vei slabi.

Dieta incorecta

Numit de catre specialisti obezitatea paradoxala, la o varsta inaintata, acest fenomen este considerat sa provoace riscul unei morti mai rapide. Pe masura ce imbatranim, metabolismul nu mai are aceeasi putere de ardere a grasimilor, astfel incat, stomacul nostru se goleste mai greu, iar noi ne simtim mai plini pentru o perioada mai lunga de timp. Din acest motiv, avem obiceiul de a manca mai putin, iar organismul nu-si va lua vitaminele si nutrientii necesari. Este recomandat sa mancam sanatos, mai ales la o varsta inaintata.

Cancer

Simptomele de cancer duc la pierderea in greutate. Fie la nivel intestinal sau in alta zona a corpului, tumorile provocate de cancer vor afecta, considerabil, sanatatea si viata ta. In cazul unei pierderi in greutate neasteptata, este indicat sa consultam un medic, care la randul lui se va uita la nivelul stomacului si colonului. Totodata, tumorile mai pot aparea si la nivelul esofagului, care ne vor impiedica sa inghitim mancarea.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Imaxtree