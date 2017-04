Cum reuseste Jennifer Lopez sa arate cu 20 de ani mai tanara

Jennifer Lopez are 47 de ani si nu a aratat niciodata mai bine! In mod evident, ne intrebam cum reuseste vedeta sa arate cu 20 de ani mai tanara, asa ca am adunat cateva dintre secretele ei de frumusete, pe care le-a dezvaluit de-a lungul timpului, si ti le impartasim si tie!

Bineinteles, nimeni nu reuseste sa arate atat de bine fara sa depuna un efort considerabil, iar Jennifer Lopez nu face exceptie. A declarat-o chiar ea, in timpul unui interviu, vorbind despre cum oamenii isi imagineaza ca trebuie sa fie usor, dar ca, de fapt, foarte multa munca sta in spatele siluetei sale si a felului in care arata.

Iata cateva reguli pe care Jennifer Lopez le respecta:

Nu mananca niciodata mancare procesata

Aproape orice aliment pe care Jennifer Lopez il consuma este organic. Un pranz de-al sau poate include somon la gratar si o salata plina de vitamine. Verdeturile si legumele ei preferate sunt broccoli, ardeii grasi si dovleceii. La cina, Jennifer consuma mai multe proteine, cum ar fi carnea de pui sau de porc.

Gustarile ei sunt bine gandite

Jennifer Lopez are un program foarte incarcat si, de aceea, are extrem de putin timp pentru a avea o masa in tihna in timpul zilei. Sigur, ar fi foarte usor pentru ea sa consume cateva alimente procesate, mai ales pentru ca sunt preparate extrem de rapid, insa vedeta se gandeste de doua ori la acest lucru inainte sa plece de acasa si se pregateste din timp. Jennifer a declarat, pentru People, ca are mereu gustari sanatoase cu ea, cum ar fi fructe sau legume proaspete.

Isi variaza antrenamentele fizice

Sigur ca Jennifer Lopez are antrenori personali, fie ca se afla in Los Angeles sau in New York. Cu toate acestea, daca iti doresti sa faci miscare, un antrenor personal nu este obligatoriu, mai ales in ziua de astazi, in care avem toate antrenamentele pe care ni le-am putea dori la distanta de un click pe Youtube. Cheia, totusi, este sa iti variezi antrenamentele fizice pentru a nu intra intr-o rutina si pentru a nu te plictisi si renunta.

Citeste si:

Jennifer Lopez si Alex Rodriguez ar putea avea o relatie serioasa

Nu se atinge de 3 lucruri

Slabiciunea lui Jennifer Lopez (pentru ca da, chiar si ea are slabiciuni, ca noi toate) sunt prajiturile cu ciocolata. Cu toate acestea, Jennifer are grija sa nu se atinga niciodata de 3 lucruri: nu fumeaza, nu bea alcool si nu bea cafea.

Nu se expune soarelui

Soarele imbatraneste, stim asta de mult. Cu toate ca nu observam efectele distrugatoare ale razelor soarelui imediat (ci doar in timp), asta nu inseamna ca ele nu exista. Ca dovada, un motiv pentru care Jennifer Lopez arata atat de bine este chiar faptul ca nu sta niciodata in soare, iar atunci cand se afla in bataia razelor solare foloseste crema cu un factor foarte mare de protectie (SPF 50).

Citeste si:

Cum reuseste Jennifer Aniston sa arate la 48 de ani ca la 28

Foto: Hepta