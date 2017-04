Zodia cu care NU ar trebui sa intri intr-o relatie

Iata care sunt semnele zodiacului care nu sunt compatibile cu tine si pe care ar trebui sa le eviti.

Berbec

Evita relatia cu: Capricorn

Berbecii incalca regulile, in timp ce Capricornii le fac. Te vei simti criticata constant pentru stilul dezertator pe care il detii si care il va speria pe Capricorn.

Spontaneitatea te caracterizeaza. Capricornul nu poate merge nici macar la un restaurant fara sa faca rezervare inainte. Amandoi aveti aspiratii inalte, insa Capricornul este devotat muncii sale.

Taur

Evita relatia cu: Varsator

In relatii, Taurii sunt calzi si iubitori, in timp ce varsatorii sunt un paradox de rebeliune si logica. Lucrurile pot deveni experimentale in dormitor, insa, cand lucrurile trebuie sa-si reia cursul, relatia dintre ei reuseste cumva sa nu functioneze.

Gemeni

Evita relatia cu: Scorpion

Jocul seducator in care va implicati amandoi este indiscutabil fierbinte. Insa, daca vrei ca lucrurile sa devina serioase, o sa intervina niste probleme. Poate ai crezut ca este doar un flirt si ai vrut sa vezi ce se intampla, insa, Scorpionul va cere exclusivitate si fidelitate chiar inainte sa va sarutati. In putin timp, vei vedea cum devii dominata de farmecul lor manipulator.

Rac

Evita relatia cu: Sagetator

Salbaticul Sagetator apare in viata ta ca o tornada – si, cateodata, este ceea ce trebuie ca sa te scoata din cochilia ta. Insa, in scurt timp vei observa ca nu poti sa ramai in acest val continuu inconsistent fara ca sensibilitatile tale sa sufere de anxietate.

Daca ii spui ceea ce simti, Sagetatorul va face o gluma, nu va asculta atent si nu va intelege de ce anumite lucruri (precum timpul petrecut in familie) inseamna atat de mult pentru tine. Destramarea conexiunii este pur si simplu dureroasa.

Leu

Evita relatia cu: Pesti

Firea lor visatoare te va incanta cu siguranta. El este amicul magic cu care nu vei sta imbratisata niciodata. Insa, dincolo de partea lor fantastica, starile sumbre ale Pestilor pot deveni depresive si furtunoase.

O vei lua personal si chiar te vei panica atunci cand Pestii iti vor ignora mesajele. Niciunul dintre voi nu are vointa cand vine vorba de bani, astfel ca nu se va putea stapani de la cheltuieli care nu sunt neaparat necesare. Acest lucru va poate aduce datorii.

Fecioara

Evita relatia cu: Balanta

Cineva care iti poate aprecia gusturile rafinate. Primele cateva intalniri vor fi magice..daca le poti programa. Tu iei decizii stabile, categorice, pe cand Balantele il pun, de cele mai multe ori, pe “poate” in fata.

Inainte sa te relaxezi iar lucrurile sa devina intime, trebuie sa stii daca relatia voastra are un viitor. Balantele de abia isi pot lua anagajamentul unui plan stabilit pentru cina, si refuza sa fie fortati intr-o idila romantica.