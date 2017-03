Daca te-ai indragostit de rolul jucat de Emma Watson in „Beauty and the Beast” si ti-ai amintit de filmele animate ale copilariei, sigur te gandesti si la celalalte printese pe care le indrageai in copilarie. Iata ce printesa Disney esti, in functie de zodia ta.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK