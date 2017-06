Zayn Malik vorbeste despre Gigi Hadid si relatia lor

Zayn Malik vorbeste despre Gigi Hadid, dezvaluind ce inseamna sa faci parte din unul dintre cele mai cunoscute si indragite cupluri de celebritati.

Zayn este cunoscut pentru cariera sa muzicala si, asa cum a spus si acesta, nu prea mai exista vreun loc in care sa nu fie recunoscut. Faima nu i-a influentat insa si relatia cu Gigi Hadid, unul dintre cele mai populare modele ale modelului.

Cei doi formeaza un cuplu de cativa ani, insa dincolo de viata lor publica, in casa, sunt la fel ca orice alt cuplu normal.

Daca in New York, unde locuieste Gigi, nu prea te poti ascunde, in Los Angeles exista mai multe iesiri si poti, cumva, sa te feresti de paparazzi. Cu toate acestea, el, dar si Gigi Hadid sunt obisnuiti cu acest lucru, iar blitz-urile fotografilor nu ii mai deranjeaza.

Lucrurile nu au stat insa dintotdeauna asa, deoarece, asa cum Zayn a dezvaluit, el a avut probleme de anxietate, insa Gigi l-a ajutat foarte mult. Totodata, aceasta a fost alaturi de el si la crearea colectiei capsula pentru linia Versus Versace. „Ea ma intelege, este foarte intelegatoare”, a declarat Zayn.

Dincolo de viata lor publica, Zayn si Gigi formeaza un cuplu normal: „Sunt cu ea pentru ca o plac si sper ca si ea este cu mine din acelasi motiv. Cand venim acasa, nu vorbim despre asemenea lucruri (n.r. cariera). Petrecem timpul impreuna ca un cuplu normal, gatim, ne uitam la televizor, radem”, a spus acesta.

