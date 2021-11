Zarug, devastat după Asia Express: „Am înlemnit, două săptămâni am plâns”

Mihai Dan Zarug și colega lui, Lorelei Bratu, au părăsit competiția Asia Express în ultima zi în care se aflau în Turcia, înainte ca echipele rămase să continue drumul spre Georgia. Momentul eliminării l-a bulversat îndeajuns pe Zarug încât să aibă nevoie de sprijinul celor apropiați.

Pe 20 octombrie, la ediția 21 a emisiunii Asia Express, sezonul patru, Zarug și Lorelei au părăsit competiția după ce au ajuns pe ultimul loc la jocul pentru Ultima Șansă și după ce au refuzat să mai participe activ la probe. În schimb, concurenții rămași au primit undă verde pentru Georgia, pentru a continua Drumul Împăraților.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu', cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Zarug a povestit ce s-a întâmplat după ce a ajuns din Turcia în România. Mai mult decât atât, designerul a asociat momentul eliminării cu o amintire neplăcută, atunci când nu a simțit că poate să le mărturisească celor dragi orientarea lui sexuală de teamă că o să fie alungat în stradă sau dezmoștenit: „cred că acum vreo șase sau șapte ani a fost momentul adevărului în care efectiv nu se mai putea, nu că ar fi fost un mare secret pentru că maică-mea mi-a cumpărat chiar și tocuri. Era totuși un soi de tabu. Eram acasă la Botoșani și tocmai primisem o veste foarte proastă și eram la toaletă, în demisolul casei alor mei, și plângând mă întrebam ce fac eu aici', și-a amintit Zarug.

Ieșirea din concursul Asia Express l-a bulversat îndeajuns pe Zarug încât să ceară sprijinul celor apropiați: „când m-am trezit cu rucsacii pe caldarâm, pentru că nu am corespuns unor așteptări, eu am înlemnit, m-a băgat în trauma aia. Eu m-am întors acasă, două săptămâni am plâns, după care am început să vorbesc despre experiența asta cu cât mai multă lume, cu prieteni apropiați și terapeuți, ca să reușesc să o metabolizez și să o scot la suprafață, pentru că m-a dărâmat efectiv', a mai continuat designerul vestimentar.

Mihai Zarug s-a născut în Botoșani, acolo unde a rămas până la 18 ani. Designerul povestește că a fost constrâns să facă facultatea la Iași: „e un oraș frumos, dar pe care îl asociez cu amintiri neplăcute. Făceam o facultate care nu-mi plăcea, Dreptul, și stăteam într-un apartament cu frate-miu', a explicat el.

După facultate, s-a întors acasă la Botoșani, angajându-se ca jurist la fabrica de confecții unde mama sa era acționară. Mai târziu, s-a mutat la o prietenă care locuia deja în Capitală, întrebându-se dacă ar putea să-și facă o nouă viață aici. Nu mai voia să fie jurist, iar eșecul de a nu-și găsi job-uri din alte domenii a fost din cauza necalificărilor. S-a întors în Botoșani după câteva luni: „am urât Bucureștiul toată viața mea, și acum mai descopăr așa în fiecare zi că îmi mai place câte un cotlon, dar nu am vrut niciodată să locuiesc aici. Ideea principală era să plec din Botoșani', și-a amintit Zarug la podcast.

Cum și-a asumat orientarea sexuală

La podcast, designerul a povestit că încă de la vârsta de cinci ani i-a plăcut să se îmbrace în rochițe: „am simțit toată viața că sunt altfel, că nu sunt ca ceilalți'. Târziu, la vârsta maturității, Zarug a decis să le spună celor apropiați despre orientarea sa sexuală: „m-am simțit ușurat când i-am dat o scrisoare maică-mii, înainte să plece în Germania la niște negocieri, și i-am spus să o citească când are chef. Celorlalți le-am dat un sms de grup. Tot prin mesaj mi-au răspuns și ei', a mai continuat Zarug.

