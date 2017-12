Trailerul „Mamma Mia!” 2 este aici, și este plin de surprize

Primul trailer al filmului „Mamma Mia!: Here We Go Again” a fost lansat ieri și a oferit fanilor primele indicii despre acțiunea peliculei, însă și unele surprize nu foarte plăcute.

Chiar de la debutul trailerului aflăm că Sophie, personaj interpretat de Amanda Seyfried, este însărcinată. Și tot de la început descoperim că toată lumea vorbește despre Donna, personajul interpretat de Meryl Streep, la trecut, lăsând să se înțeleagă că aceasta ar fi murit.

Sophie le invită pe insulă pe mătușile și cele mai bune prietene ale mamei ei – Tonya (Christine Baranski) și Rosie (Julie Walters) – pentru a o ajuta să se pregătească de următorul și unul dintre cei mai importanți pași din viața ei: aducerea pe lume a unui copil.

Acestea îi povestesc despre cum era Donna în tinerețe, cum l-a cunoscut pe tatăl ei și cum a reacționat atunci când a aflat că este însărcinată. Poveștile acestora sunt transpuse în imagini și vedem cum a început totul și cum tânăra Donna (personaj interpretat de Lily James) i-a cunoscut pe cei trei posibili tați: Sam, Bill și Harry.

Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard și Colin Firth revin și ei în rolurile celor trei bărbați importanți din viața Donnei.

Din distribuție mai fac parte Cher – da, Cher! – în rolul bunicii lui Sophie, Alexa Davies (tânăra Rosie), Jessica Keenan Wynn (tânăra Tonya), Jeremy Irvine (tânărul Sam), Josh Dylan (tânărul Bill) și Hugh Skinner (tănărul Harry).

„Mamma Mia!: Here We Go Again” ajunge pe marile ecrane în vara lui 2018 și te lăsăm să urmărești trailerul pentru că știm că îți doreai să îl vezi la fel de mult precum noi!

Foto: PR