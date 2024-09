Tily Niculae, confesiuni despre problemele de sănătate pe care le-a avut fiica ei. Sofia a suferit un AVC la 12 ani: „Mi-a fost foarte greu”

Tily Niculae formează un cuplu alături de Dragoș Popescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a făcut confesiuni despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. În toamna anului 2023, Sofia a suferit un accident vascular cerebral (AVC), la vremea respectivă având 12 ani, din cauza trombofiliei pe care o moștenește de la mama ei. Abia la un an de la acel moment dificil, actrița a vorbit despre această experiență dureroasă.

„În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu… Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…) Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna. Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească. M-am prins pe loc că e un fel de AVC – medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat”, a declarat Tily Niculae pentru OK! Magazine.