Margot Robbie a născut primul ei copil și al lui Tom Ackerley. Actrița a adus pe lume un băiețel

Margot Robbie a devenit mamă! Vedeta din filmul „Barbie” a adus pe lume primul copil al său și al soțului ei, Tom Ackerley. Conform Daily Mail, cei doi au devenit părinți pe 17 octombrie, când Margot a născut un băiețel puțin mai devreme decât era prevăzut. Totul decurge bine pentru familia de trei membri, iar părinții cuplului se pregătesc să își cunoască nepotul.

În iulie, revista People a confirmat că actrița, în vârstă de 34 de ani, era însărcinată, după ce au apărut fotografii din vacanța sa în Italia, unde Margot și-a etalat burtica de gravidă la Lacul Como.

Cuplul, cunoscut pentru discreția sa, și-a început relația în 2014, după ce s-au cunoscut în 2013. Într-un interviu pentru Vogue, actrița mărturisea că, inițial, nu și-a imaginat că ar putea avea o poveste de dragoste cu Ackerley, declarând că „se considera celibatară convinsă” și că ideea de a se îndrăgosti „i-ar fi stârnit o reacție de respingere.”

Totuși, în cele din urmă, Margot a recunoscut că sentimentele pentru el au devenit imposibil de ignorat.

„Am fost fata singură prin excelență. Ideea de relații mă făcea să-mi fie rău. Apoi, totul a venit de la sine. Am fost prieteni mult timp. Întotdeauna am fost îndrăgostită de el, dar mă gândeam, ‘Oh, nu m-ar iubi niciodată înapoi. Nu strica lucrurile, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că îți place de el.’ Și apoi s-a întâmplat, și am fost ca, ‘Desigur că suntem împreună. Are atât de mult sens, cum nimic nu a mai avut vreodată.'” a povestit ea pentru Vogue despre începutul lor romantic.